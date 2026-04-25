गांव के ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी अच्छा माइलेज देंगी ये बाइक्स, कीमत भी बेहद किफायती

आज के समय में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए हर कोई ऐसी बाइक चाहता है जो कम खर्च में ज्यादा चले. खासकर गांव में सड़कें काफी ऊबड़-खाबड़ होती है, वहां मजबूत और ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक की जरूरत और भी बढ़ जाती है. इसी वजह से कम बजट में अच्छी माइलेज वाली बाइक्स की मांग तेजी से बढ़ रही है. अगर आप 1 लाख रुपये के अंदर किसी भरोसेमंद बाइक की तलाश में हैं तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

इस बजट में आने वाली ज्यादातर बाइक्स 100cc या 110cc इंजन के साथ आती हैं, जो कम पेट्रोल खर्च करती हैं. ये बाइक्स रोजमर्रा के काम के लिए बिल्कुल सही रहती हैं. ये बाइक्स ना सिर्फ सस्ती होती हैं, बल्कि मेंटेनेंस भी कम होता है और गांव की खराब सड़कों पर भी आसानी से चल सकती हैं. इस लिस्ट में कुछ ऐसी बाइक्स शामिल हैं जो लगभग 72 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती हैं.

Hero Splendor Plus

इस लिस्ट में पहली बाइक Hero Splendor Plus है, जिसका माइलेज 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक है. हीरो स्प्लेंडर प्लस की एक्स-शोरूम कीमत 76 हजार 177 रुपये है. इसमें RTO और इंश्योरेंस चार्जेस जोड़ने के बाद ऑन-रोड कीमत 90 हजार 873 रुपये हो जाती है.

Honda Shine

दूसरा नाम Honda Shine ड्रम वेरिएंट है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 81 हजार 502 रुपये है. इसमें RTO और इंश्योरेंस अमाउंट जोड़ने के बाद दिल्ली में ऑन-रोड कीमत 95 हजार 127 हो जाती है. ये बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 65 किलोमीटर प्रति लीटर तक चलाई जा सकती है.

TVS Radeon

इसके अलावा लिस्ट में तीसरा नाम TVS Radeon का है, जिसका माइलेज 68 किलोमीटर प्रति लीटर है. इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 56 हजार 850 रुपये है. इसमें RTO और इंश्योरेंस अमाउंट जोड़ने के बाद बाइक की ऑन-रोड कीमत 67 हजार 450 रुपये हो जाती है.

Bajaj Platina 110

अगला नाम Bajaj Platina 110 का है, जिसका रियल-वर्ल्ड माइलेज 72 किलोमीटर प्रति लीटर है. इसकी ऑन-रोड कीमत 85 हजार रुपये के करीब है. इन सभी बाइक्स की खास बात यह है कि ये कीमत और परफॉर्मेंस के बीच अच्छा संतुलन देती हैं. इसके अलावा मार्केट में आपके लिए दूसरे किफायती ऑप्शन्स भी मौजूद हैं.

इन बाइक्स में आपको कम कीमत में अच्छा माइलेज, भरोसेमंद इंजन और आसान रखरखाव मिलता है. चाहे रोज काम पर जाना हो या गांव में लंबी दूरी तय करनी हो, ये बाइक्स हर तरह के इस्तेमाल के लिए सही विकल्प साबित होती हैं.

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