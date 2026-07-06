पेपर या कपड़ा? जानें कार की Windshield साफ करने का सही तरीका

Car Windshield Cleaning Tips: अगर आपने अपने घर पर गाड़ी रखी होगी तो उसकी देखभाल करना इतना आसान नहीं होगा. क्योंकि, कार की साफ सफाई सबसे बस की बात नहीं होती है. जबकि अगर आपकी कार के शीशा यानी विंडशील्ड बिल्कुल साफ न हो तो ड्राइविंग का मजा किरकिरा हो जाता है. कई बार शीशे पर पानी के जिद्दी दाग या धूल-मिट्टी जम जाता और यह दाग है वाइपर चलाने के बाद भी साफ नहीं होता है.

ऐसे में ज्यादातर लोग जल्दबाजी में आकर पुराना अखबार, टिश्यू पेपर या घर का कोई भी कपड़ा उठाकर शीशा रगड़ना शुरू कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यह एक छोटी सी लापरवाही कार के कीमती शीशे को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है. तो चलिए जानतें हैं विंडशील्ड चमकाने का बिल्कुल सही और सेफ तरीका क्या है.

ये हैं विंडशील्ड के सबसे बड़े दुश्मन?

बता दें कि, अक्सर लोग पुरानी आदतों के चलते शीशा साफ करने के लिए अखबार का इस्तेमाल करते हैं. आपको भले ही लगे कि इससे शीशा साफ हो रहा है लेकिन हकीकत में अखबार का खुरदरा कागज और उसकी इंक शीशे पर स्क्रैच छोड़ देते हैं.

जबकि यही हाल घर के साधारण सूती या बनियान वाले कपड़े का भी है. रात के समय जब सामने से आने वाली गाड़ियों की हेडलाइट इन बारीक स्क्रैच पर पड़ती है. तो रोशनी चारों तरफ बिखरने लगती है. इससे रात में गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक हो जाता है.

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क्या है सही तरीका?

आपको कार की विंडशील्ड को बिना किसी खरोंच के नए जैसा चमकाने के लिए किसी फैंसी चीज की जरूरत नहीं है. आपकी टूलकिट में बस एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफाइबर कपड़ा होना चाहिए. यह आम कपड़े से अलग बहुत ही मुलायम धागों से बना होता है जो धूल को अपने अंदर लॉक कर लेता है.

इसके साथ एक अच्छा ऑटोमोटिव ग्लास क्लीनर स्प्रे रखें. सफाई शुरू करने से पहले सबसे जरूरी नियम यह है कि सीधे कपड़ा कभी न रगड़ें. पहले शीशे पर सादा पानी डालकर ऊपर जमी मोटी धूल को बहा दें वरना वही धूल स्क्रैच का कारण बन सकती है.

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