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हिंदी न्यूज़ऑटोपेपर या कपड़ा? जानें कार की Windshield साफ करने का सही तरीका

पेपर या कपड़ा? जानें कार की Windshield साफ करने का सही तरीका

Car Windshield Cleaning Tips: कार की विंडशील्ड साफ करने के लिए पेपर सही है या कपड़ा जानिए बिना स्क्रैच लगाए शीशे के जिद्दी दाग हटाने के आसान और सुरक्षित उपाय.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 06 Jul 2026 01:30 PM (IST)
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Car Windshield Cleaning Tips: अगर आपने अपने घर पर गाड़ी रखी होगी तो उसकी देखभाल करना इतना आसान नहीं होगा. क्योंकि, कार की साफ सफाई सबसे बस की बात नहीं होती है. जबकि अगर आपकी कार के शीशा यानी विंडशील्ड बिल्कुल साफ न हो तो ड्राइविंग का मजा किरकिरा हो जाता है. कई बार शीशे पर पानी के जिद्दी दाग या धूल-मिट्टी जम जाता और यह दाग है वाइपर चलाने के बाद भी साफ नहीं होता है. 

ऐसे में ज्यादातर लोग जल्दबाजी में आकर पुराना अखबार, टिश्यू पेपर या घर का कोई भी कपड़ा उठाकर शीशा रगड़ना शुरू कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यह एक छोटी सी लापरवाही कार के कीमती शीशे को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है. तो चलिए जानतें हैं विंडशील्ड चमकाने का बिल्कुल सही और सेफ तरीका क्या है.

ये हैं विंडशील्ड के सबसे बड़े दुश्मन?

बता दें कि, अक्सर लोग पुरानी आदतों के चलते शीशा साफ करने के लिए अखबार का इस्तेमाल करते हैं. आपको भले ही लगे कि इससे शीशा साफ हो रहा है लेकिन हकीकत में अखबार का खुरदरा कागज और उसकी इंक शीशे पर स्क्रैच छोड़ देते हैं. 

जबकि यही हाल घर के साधारण सूती या बनियान वाले कपड़े का भी है. रात के समय जब सामने से आने वाली गाड़ियों की हेडलाइट इन बारीक स्क्रैच पर पड़ती है. तो रोशनी चारों तरफ बिखरने लगती है. इससे रात में गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक हो जाता है.

यह भी पढ़ें: Turbo इंजन वाली कार खरीदने की सोच रहे हैं, पहले जान लें फायदे ज्यादा है या जेब पर बढ़ेगा खर्च?

क्या है सही तरीका?

आपको कार की विंडशील्ड को बिना किसी खरोंच के नए जैसा चमकाने के लिए किसी फैंसी चीज की जरूरत नहीं है. आपकी टूलकिट में बस एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफाइबर कपड़ा होना चाहिए. यह आम कपड़े से अलग बहुत ही मुलायम धागों से बना होता है जो धूल को अपने अंदर लॉक कर लेता है. 

इसके साथ एक अच्छा ऑटोमोटिव ग्लास क्लीनर स्प्रे रखें. सफाई शुरू करने से पहले सबसे जरूरी नियम यह है कि सीधे कपड़ा कभी न रगड़ें. पहले शीशे पर सादा पानी डालकर ऊपर जमी मोटी धूल को बहा दें वरना वही धूल स्क्रैच का कारण बन सकती है.

यह भी पढ़ें: बारिश में कार का कौन-सा Drive Mode सबसे सुरक्षित? Eco, Normal या Sport

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 06 Jul 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Car Windshield Cleaning Tips Remove Windshield Stains Microfiber Vs Newspaper Glass Avoid Car Glass Scratches
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