हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोE20 फ्यूल पर लगातार छिड़ रही बहस, अब Toyota के बाद महिंद्रा का आया जवाब, जानें क्या कहा?

E20 फ्यूल पर लगातार छिड़ रही बहस, अब Toyota के बाद महिंद्रा का आया जवाब, जानें क्या कहा?

E20 Fuel Controversy: इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब बिहार के यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी कार में आई खराबी की वजह E20 पेट्रोल है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 06 Jul 2026 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

देश में E20 पेट्रोल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. जहां सरकार इसे भविष्य का फ्यूल बताते हुए दावा कर रही है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण घटेगा. वहीं दूसरी ओर कई कार मालिक E20 पेट्रोल से गाड़ी के माइलेज में कमी, इंजन की परफॉर्मेंस पर असर और मेंटेनेंस खर्च बढ़ने जैसी शिकायतें कर रहे हैं. इसी विवाद के बीच अब टोयोटा के बाद महिंद्रा ने भी अपना पक्ष रखा है. 

इस पूरे विवाद की शुरुआत तब और तेज हो गई जब बिहार के यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी कार में आई खराबी की वजह E20 पेट्रोल है. यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लोगों के बीच E20 पेट्रोल को लेकर नई बहस शुरू हो गई. इसके जवाब में टोयोटा ने कहा कि कार में आई खराबी E20 पेट्रोल की वजह से नहीं, बल्कि मिलावटी फ्यूल के कारण हुई थी. कंपनी का कहना था कि पेट्रोल में बाहरी गंदगी और अशुद्धियां मौजूद थीं, जिनकी वजह से तकनीकी समस्या पैदा हुई.

Mahindra का रिएक्शन आया सामने 

अब महिंद्रा ने भी इस मुद्दे पर अपना रिएक्शन दिया है. कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि कंपनी के लिए ग्राहकों की सेफ्टी और गाड़ी की बेहतर परफॉर्मेंस सबसे पहली प्रायोरिटी है. महिंद्रा का कहना है कि उसकी सभी E20 कम्पैटिबल गाड़ियों की टेस्टिंग की जा चुकी है. 

दूसरी कार कंपनियों का क्या है कहना?

कंपनी का दावा है कि उसकी गाड़ियां इस फ्यूल के साथ पूरी तरह सेफ तरीके से चल सकती हैं और ग्राहकों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है. कंपनी के मुताबिक, E20 फ्यूल से भविष्य में देश को कई फायदे मिलेंगे और वह इस बदलाव का पूरा समर्थन करती है. इससे पहले टोयोटा और मारुति सुजुकी ने भी E20 फ्यूल को लेकर प्रतिक्रिया दी थी.

मारुति सुजुकी का कहना है कि कंपनी ने अपनी कई कारों पर इस पेट्रोल की टेस्टिंग की थी. इस दौरान पाया गया कि इंजन के जरूरी हिस्सों में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ. वहीं टोयोटा के मुताबिक, अब तक उनके पास E20 पेट्रोल की वजह से इंजन खराब होने की कोई शिकायत नहीं आई है. कंपनी का कहना है कि E20 फ्यूल को सभी जरूरी टेस्टिंग के बाद ही लागू किया गया है. 

यह भी पढ़ें:-

रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स माफ होने के बाद अब Tata Nexon EV की क्या है कीमत? यहां जानें 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 06 Jul 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Mahindra And Mahindra Auto News E20 Fuel E20 Fuel Controversy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
E20 फ्यूल पर लगातार छिड़ रही बहस, अब Toyota के बाद महिंद्रा का आया जवाब, जानें क्या कहा?
E20 फ्यूल पर लगातार छिड़ रही बहस, अब Toyota के बाद महिंद्रा का आया जवाब
ऑटो
पेपर या कपड़ा? जानें कार की Windshield साफ करने का सही तरीका
पेपर या कपड़ा? जानें कार की Windshield साफ करने का सही तरीका
ऑटो
रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स माफ होने के बाद अब Tata Nexon EV की क्या है कीमत? यहां जानें
रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स माफ होने के बाद अब Tata Nexon EV की क्या है कीमत?
ऑटो
बारिश में कार का कौन-सा Drive Mode सबसे सुरक्षित? Eco, Normal या Sport
बारिश में कार का कौन-सा Drive Mode सबसे सुरक्षित? Eco, Normal या Sport
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET Paper Leak: 'सोनम वांगचुक को एक्सपीरियंस, लेकिन तुम...', छात्रों से ऐसा क्यों बोले कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके
'सोनम वांगचुक को एक्सपीरियंस, लेकिन तुम...', छात्रों से ऐसा क्यों बोले CJP के अभिजीत दीपके
बिहार
बांकीपुर से उम्मीदवार बनने के बाद प्रशांत किशोर का पहला इंटरव्यू, 'अगर मैं जीता तो…'
बांकीपुर से उम्मीदवार बनने के बाद प्रशांत किशोर का पहला इंटरव्यू, 'अगर मैं जीता तो…'
इंडिया
ममता बनर्जी के जिन सांसदों ने दिया था इस्तीफा, बंगाल में राज्यसभा की उन 3 सीटों पर चुनाव का ऐलान
ममता बनर्जी के जिन सांसदों ने दिया था इस्तीफा, बंगाल में राज्यसभा की उन 3 सीटों पर चुनाव का ऐलान
फ़ुटबॉल
England Vs Mexico Pre Quarter Match:इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
ओटीटी
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
इंडिया
Dalai Lama Birthday: बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
जनरल नॉलेज
Europe Heatwave: यूरोप में एसी के लिए क्यों मची है मारामारी, जानिए वहां कितना आता है एसी खरीदने और लगवाने का खर्च?
यूरोप में एसी के लिए क्यों मची है मारामारी, जानिए वहां कितना आता है एसी खरीदने और लगवाने का खर्च?
हेल्थ
AIIMS Study: बिना मिर्गी के पड़ने वाले दौरों पर योग निद्रा कितनी असरदार? एम्स की नई रिसर्च ने चौंकाया
बिना मिर्गी के पड़ने वाले दौरों पर योग निद्रा कितनी असरदार? एम्स की नई रिसर्च ने चौंकाया
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
ABP NEWS
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Embed widget