E20 फ्यूल पर लगातार छिड़ रही बहस, अब Toyota के बाद महिंद्रा का आया जवाब, जानें क्या कहा?
E20 Fuel Controversy: इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब बिहार के यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी कार में आई खराबी की वजह E20 पेट्रोल है.
देश में E20 पेट्रोल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. जहां सरकार इसे भविष्य का फ्यूल बताते हुए दावा कर रही है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण घटेगा. वहीं दूसरी ओर कई कार मालिक E20 पेट्रोल से गाड़ी के माइलेज में कमी, इंजन की परफॉर्मेंस पर असर और मेंटेनेंस खर्च बढ़ने जैसी शिकायतें कर रहे हैं. इसी विवाद के बीच अब टोयोटा के बाद महिंद्रा ने भी अपना पक्ष रखा है.
इस पूरे विवाद की शुरुआत तब और तेज हो गई जब बिहार के यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी कार में आई खराबी की वजह E20 पेट्रोल है. यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लोगों के बीच E20 पेट्रोल को लेकर नई बहस शुरू हो गई. इसके जवाब में टोयोटा ने कहा कि कार में आई खराबी E20 पेट्रोल की वजह से नहीं, बल्कि मिलावटी फ्यूल के कारण हुई थी. कंपनी का कहना था कि पेट्रोल में बाहरी गंदगी और अशुद्धियां मौजूद थीं, जिनकी वजह से तकनीकी समस्या पैदा हुई.
Mahindra का रिएक्शन आया सामने
अब महिंद्रा ने भी इस मुद्दे पर अपना रिएक्शन दिया है. कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि कंपनी के लिए ग्राहकों की सेफ्टी और गाड़ी की बेहतर परफॉर्मेंस सबसे पहली प्रायोरिटी है. महिंद्रा का कहना है कि उसकी सभी E20 कम्पैटिबल गाड़ियों की टेस्टिंग की जा चुकी है.
Official statement on E20 fuel compliance#Mahindra #MahindraAutomotive #MahindraSUVs #E20Fuel pic.twitter.com/aKu39VsWXx— Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) July 5, 2026
दूसरी कार कंपनियों का क्या है कहना?
कंपनी का दावा है कि उसकी गाड़ियां इस फ्यूल के साथ पूरी तरह सेफ तरीके से चल सकती हैं और ग्राहकों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है. कंपनी के मुताबिक, E20 फ्यूल से भविष्य में देश को कई फायदे मिलेंगे और वह इस बदलाव का पूरा समर्थन करती है. इससे पहले टोयोटा और मारुति सुजुकी ने भी E20 फ्यूल को लेकर प्रतिक्रिया दी थी.
मारुति सुजुकी का कहना है कि कंपनी ने अपनी कई कारों पर इस पेट्रोल की टेस्टिंग की थी. इस दौरान पाया गया कि इंजन के जरूरी हिस्सों में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ. वहीं टोयोटा के मुताबिक, अब तक उनके पास E20 पेट्रोल की वजह से इंजन खराब होने की कोई शिकायत नहीं आई है. कंपनी का कहना है कि E20 फ्यूल को सभी जरूरी टेस्टिंग के बाद ही लागू किया गया है.
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