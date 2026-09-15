गाड़ी स्टार्ट करते ही तुरंत चलें या कुछ देर इंजन गर्म करें? जानें सही तरीका

सुबह-सुबह गाड़ी स्टार्ट करते ही कई लोगों की आदत होती है कि पहले कुछ मिनट इंजन को ऐसे ही चलने दें, फिर गाड़ी को गियर में डालें. यह सलाह पीढ़ियों से चली आ रही है और ज्यादातर लोग इसे बिना सवाल किए मानते आए हैं. लेकिन आधुनिक गाड़ियों की तकनीक अब पूरी तरह बदल चुकी है, और ऑटोमोटिव एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय तक इंजन को खड़े-खड़े गर्म करना न सिर्फ बेकार है, बल्कि कुछ मामलों में यह इंजन के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है. आइए समझते हैं कि आखिर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद सही तरीका क्या है.

पुरानी सलाह कार्बोरेटर वाली गाड़ियों के लिए थी

इंजन को गर्म करने की यह परंपरा तब से चली आ रही है, जब गाड़ियों में कार्बोरेटर लगे होते थे. ठंड में पेट्रोल ठीक से वाष्प नहीं बन पाता था, इसलिए पुराने इंजन को ठीक से चलने के लिए ज्यादा गाढ़े फ्यूल मिक्सचर की जरूरत पड़ती थी, और यह मिक्सचर सही करने के लिए गाड़ी को कुछ देर आइडल पर छोड़ना पड़ता था. लेकिन आज की गाड़ियों में फ्यूल इंजेक्शन और कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं, जो स्टार्ट होते ही अपने आप सही फ्यूल मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, इसलिए उन्हें उस तरह की लंबी वॉर्मअप जरूरत नहीं पड़ती.

ज्यादा देर आइडल रखना क्यों है नुकसानदायक?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब गाड़ी को खड़े-खड़े लंबे समय तक आइडल पर छोड़ा जाता है, तो इंजन का कंबशन चैंबर तो गर्म हो जाता है, लेकिन इंजन ऑयल गाढ़ा और ठंडा ही बना रहता है. ठंडा ऑयल इंजन के पार्ट्स को उतनी अच्छी तरह चिकनाई नहीं दे पाता, जिससे इंजन ज्यादा देर तक ज्यादा घिसाव वाली स्थिति में रहता है. इसके अलावा गाड़ी खड़ी रहने पर गियरबॉक्स और डिफरेंशियल जैसे पार्ट्स का तेल भी गर्म नहीं हो पाता, क्योंकि यह तेल तभी सही तरीके से घूमता और गर्म होता है, जब गाड़ी चल रही हो.

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स्टार्ट करने के बाद क्या है सही तरीका?

एक्सपर्ट्स की सलाह है कि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद सिर्फ 15 से 30 सेकेंड तक इंजन को आइडल पर रहने दें, ताकि ऑयल प्रेशर स्थिर हो सके. इसके बाद गाड़ी को धीरे-धीरे और हल्के हाथ से चलाना शुरू कर देना चाहिए. तेज एक्सीलेरेशन या हाई आरपीएम से बचते हुए सामान्य गति से चलाने पर इंजन, गियरबॉक्स और बाकी पार्ट्स सभी एक साथ और ज्यादा तेजी से सही तापमान पर पहुंच जाते हैं.

कब जरूरी हो सकता है कुछ देर रुकना?

हालांकि कुछ स्थितियों में थोड़ी देर गाड़ी को खड़ा रखना समझदारी भरा कदम होता है. बहुत ज्यादा ठंड के मौसम में विंडशील्ड पर जमी धुंध और बर्फ को हटाने के लिए डिफॉगर चलाने के वास्ते कुछ सेकेंड गाड़ी को स्टार्ट रखना पड़ सकता है, ताकि सामने की सड़क साफ दिख सके.

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