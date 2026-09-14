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हिंदी न्यूज़ऑटोकार के टायर में हवा भरवाते वक्त न करें ये गलती, घट जाता है माइलेज

कार के टायर में हवा भरवाते वक्त न करें ये गलती, घट जाता है माइलेज

कई लोग कार के टायर में हवा भरवाते हुए कुछ ऐसी आम गलतियां कर देते है, जिसकी वजह से कार का माइलेज घटने जैसी समस्या हो जाती है. जानिए टायर में हवा भरवाते हुए किन चिजों का ध्यान रखना चाहिए.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 14 Sep 2026 06:55 PM (IST)
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कार चलाने वाले ज्यादातर लोग इंजन, ब्रेक और सर्विसिंग पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन टायर प्रेशर को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. बल्कि टायर में हवा का सही दबाव कार की माइलेज, हैंडलिंग और टायर की लाइफ पर सीधा असर डालता है. खासतौर पर हवा भरवाते समय की गई एक छोटी सी गलती आपकी कार का माइलेज कम कर सकती है और टायर को भी नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसे में जानिए टायर में हवा भरवाते हुए ध्यान देने वाली गलतियों के बारे में.

कार का प्रेशर चेक कर ही हवा भरवाएं

हर कार के टायर का एयर प्रेशर अलग होता है. ऐसे में सही प्रेशर जाने बिना टायर में हवा भरवाना सही नहीं है. यह आपकी कार के लिए नुकसानदायक होता है. कई वाहनों में आगे और पीछे के टायरों में भी अलग-अलग प्रेशर होता है. इसलिए केवल देखकर और बिना जांचे हवा भरवाना सही नहीं है.

कम हवा होने पर क्यों घटता है माइलेज?

अगर टायर में जरूरत से कम हवा है तो सड़क के संपर्क में टायर का ज्यादा हिस्सा आ जाता है. इससे कार को आगे बढ़ाने के लिए इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसका सीधा असर ईंधन की खपत पर पड़ता है. इसके अलावा कम हवा वाले टायर ज्यादा गर्म होते हैं और उनका घिसाव भी ज्यादा होता है.

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ज्यादा हवा भरवाना भी नहीं है सही

कुछ लोग माइलेज बढ़ाने के चक्कर में टायर में कंपनी द्वारा बताए गए स्तर से ज्यादा हवा भरवा लेते हैं. ज्यादा एयर प्रेशर से टायर का सड़क से संपर्क कम हो जाता है. इससे वाहन की ग्रिप और आरामदायक ड्राइविंग प्रभावित हो जाती है. सड़क पर गड्ढे होने पर ज्यादा एयर प्रेशर वाले टायर पर झटकों का असर भी बढ़ जाता है. इसलिए माइलेज के लिए ज्यादा हवा भरवाने के बजाय बताए गए प्रेशर को बनाए रखना बेहतर है.

हर महीने चेक करें टायर प्रेशर

टायर में कोई बड़ा पंचर न होने पर भी टायर में हवा धीरे-धीरे कम होती है. इसलिए नियमित रूप से एयर प्रेशर जांचना जरूरी है. लंबी यात्रा पर निकलने से पहले खास तौर पर चारों टायर और स्पेयर टायर का प्रेशर चेक कर लेना चाहिए. साथ ही टायर में किसी तरह का कट या असामान्य घिसाव दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 14 Sep 2026 06:55 PM (IST)
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Auto News Car Tyre Air Pressure
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