कार के टायर में हवा भरवाते वक्त न करें ये गलती, घट जाता है माइलेज

कार चलाने वाले ज्यादातर लोग इंजन, ब्रेक और सर्विसिंग पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन टायर प्रेशर को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. बल्कि टायर में हवा का सही दबाव कार की माइलेज, हैंडलिंग और टायर की लाइफ पर सीधा असर डालता है. खासतौर पर हवा भरवाते समय की गई एक छोटी सी गलती आपकी कार का माइलेज कम कर सकती है और टायर को भी नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसे में जानिए टायर में हवा भरवाते हुए ध्यान देने वाली गलतियों के बारे में.

कार का प्रेशर चेक कर ही हवा भरवाएं

हर कार के टायर का एयर प्रेशर अलग होता है. ऐसे में सही प्रेशर जाने बिना टायर में हवा भरवाना सही नहीं है. यह आपकी कार के लिए नुकसानदायक होता है. कई वाहनों में आगे और पीछे के टायरों में भी अलग-अलग प्रेशर होता है. इसलिए केवल देखकर और बिना जांचे हवा भरवाना सही नहीं है.

कम हवा होने पर क्यों घटता है माइलेज?

अगर टायर में जरूरत से कम हवा है तो सड़क के संपर्क में टायर का ज्यादा हिस्सा आ जाता है. इससे कार को आगे बढ़ाने के लिए इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसका सीधा असर ईंधन की खपत पर पड़ता है. इसके अलावा कम हवा वाले टायर ज्यादा गर्म होते हैं और उनका घिसाव भी ज्यादा होता है.

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ज्यादा हवा भरवाना भी नहीं है सही

कुछ लोग माइलेज बढ़ाने के चक्कर में टायर में कंपनी द्वारा बताए गए स्तर से ज्यादा हवा भरवा लेते हैं. ज्यादा एयर प्रेशर से टायर का सड़क से संपर्क कम हो जाता है. इससे वाहन की ग्रिप और आरामदायक ड्राइविंग प्रभावित हो जाती है. सड़क पर गड्ढे होने पर ज्यादा एयर प्रेशर वाले टायर पर झटकों का असर भी बढ़ जाता है. इसलिए माइलेज के लिए ज्यादा हवा भरवाने के बजाय बताए गए प्रेशर को बनाए रखना बेहतर है.

हर महीने चेक करें टायर प्रेशर

टायर में कोई बड़ा पंचर न होने पर भी टायर में हवा धीरे-धीरे कम होती है. इसलिए नियमित रूप से एयर प्रेशर जांचना जरूरी है. लंबी यात्रा पर निकलने से पहले खास तौर पर चारों टायर और स्पेयर टायर का प्रेशर चेक कर लेना चाहिए. साथ ही टायर में किसी तरह का कट या असामान्य घिसाव दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

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