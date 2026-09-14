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हिंदी न्यूज़ऑटोहोंडा की इस बाइक ने तोड़े बड़े रिकॉर्ड! एक महीने में बिकी लाखों यूनिट

होंडा की इस बाइक ने तोड़े बड़े रिकॉर्ड! एक महीने में बिकी लाखों यूनिट

होंडा शाइन लंबे समय से 125cc कम्यूटर बाइक सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. जुलाई 2026 में इसकी बिक्री अच्छी रही, जिसके चलते यह इस सेगमेंट की खास बाइक्स में शामिल रही.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 14 Sep 2026 01:42 PM (IST)
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भारतीय टू-व्हीलर बाजार में 125cc बाइक्स की मांग लगातार बनी हुई है. इस सेगमेंट की बाइक्स उन ग्राहकों के लिए खास तौर पर पसंद की जाती हैं, जिन्हें रोजाना यूज  के लिए अच्छी माइलेज के साथ बेहतर पावर और स्टाइल भी चाहिए. 100cc या 110cc बाइक के मुकाबले 125cc मॉडल ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन इनकी रनिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं होती.

यही वजह है कि ऑफिस जाने, शहर में रोजाना आने-जाने और लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहक इस सेगमेंट की बाइक्स को पसंद करते हैं. जुलाई 2026 की बिक्री में भी 125cc सेगमेंट में कई मॉडल ग्राहकों की पसंद बने रहे. इनमें Honda Shine, TVS Raider, Bajaj Pulsar 125 और Hero Glamour जैसे नाम शामिल हैं.

Honda Shine 

  • Honda Shine और SP 125cc सेगमेंट की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बाइक्स में से एक है. पिछले महीने इस बाइक की 1.76 लाख से ज्यादा यूनिट सेल हुई. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका प्रैक्टिकल डिजाइन है. यह बाइक उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिन्हें रोजाना यूज के लिए भरोसेमंद मोटरसाइकिल चाहिए. शाइन में कंपनी ने आरामदायक राइडिंग के साथ अच्छे माइलेज पर भी ध्यान दिया है.

होंडा की इस बाइक ने तोड़े बड़े रिकॉर्ड! एक महीने में बिकी लाखों यूनिट

  • इसका इंजन शहर के ट्रैफिक में आसानी से चलाने के लिए बेहतर माना जाता है. इसके अलावा Honda का बड़ा सर्विस नेटवर्क भी ग्राहकों के लिए एक फायदा है. यही कारण है कि शाइन लंबे समय से 125cc कम्यूटर बाइक सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. जुलाई 2026 में भी इसकी बिक्री अच्छी रही और यह इस सेगमेंट की प्रमुख बाइक्स में शामिल रही.

TVS Raider

  • TVS Raider इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही. इस दौरान बाइक की कुल 34,125 यूनिट सेल की गई. बाइक में शार्प डिजाइन, स्पोर्टी बॉडी और आधुनिक फीचर्स दिए जाते हैं, जिससे इसका लुक दूसरी कम्यूटर बाइक्स से अलग दिखाई देता है.
  • Raider उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प बनती है जो 125cc बाइक में माइलेज के साथ थोड़ा स्पोर्टी लुक और बेहतर राइडिंग अनुभव चाहते हैं. यही वजह है कि यह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है. जुलाई 2026 में भी Raider की बिक्री मजबूत रही और यह 125cc सेगमेंट की टॉप बाइक्स में अपनी जगह बनाए रखने में सफल रही.

Bajaj Pulsar

  • Bajaj Pulsar 125 भी इस सेगमेंट में एक जाना-पहचाना नाम है. Pulsar ब्रांड को भारत में लंबे समय से स्पोर्टी डिजाइन और मजबूत रोड प्रेजेंस के लिए जाना जाता है. पिछले महीने इस बाइक की कुल  25,604 यूनिट सेल की गई. Pulsar 125 में कंपनी ने इसी पहचान को बरकरार रखते हुए ऐसा डिजाइन दिया है, जो इसे दूसरी कम्यूटर मोटरसाइकिलों से अलग बनाता है.


होंडा की इस बाइक ने तोड़े बड़े रिकॉर्ड! एक महीने में बिकी लाखों यूनिट

  • यह बाइक उन ग्राहकों को पसंद आ सकती है जो रोजाना इस्तेमाल के लिए मोटरसाइकिल तो चाहते हैं, लेकिन उसका लुक साधारण नहीं होना चाहिए. Pulsar 125 में इंजन के साथ रोजमर्रा की जरूरत के हिसाब से अच्छा प्रदर्शन मिलता है. इसके अलग-अलग वेरिएंट और फीचर विकल्प ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से बाइक चुनने की सुविधा देते हैं. जुलाई 2026 में भी Pulsar 125 की मांग बनी रही.

Hero Glamour

  • Hero Glamour ने पिछले महीने 17,999 यूनिट्स बाइक की सेल की. 125cc कम्यूटर बाइक सेगमेंट की मोटरसाइकिल है. Hero की बाइक्स को देशभर में उनके बड़े सर्विस नेटवर्क और रोजाना इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद होने की वजह से काफी पसंद किया जाता है.
  • Glamour का फोकस भी आरामदायक राइड, अच्छी माइलेज और आसान रखरखाव पर है. यह बाइक खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए जरूरी हो सकती है जो रोजाना ऑफिस, बाजार या दूसरे कामों के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं. इसके डिजाइन को भी समय के साथ अपडेट किया गया है, जिससे यह पुराने कम्यूटर मॉडल की तुलना में ज्यादा आधुनिक दिखाई देती है. जुलाई में भी Glamour ने 125cc सेगमेंट में अपनी मौजूदगी बनाए रखी.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 14 Sep 2026 01:34 PM (IST)
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