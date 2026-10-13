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हिंदी न्यूज़ऑटोMG Windsor EV का नया Edition खास, पीछे बैठने वालों के लिए Rear Screen

MG Windsor EV का नया Edition खास, पीछे बैठने वालों के लिए Rear Screen

MG Windsor EV Indulge Edition की कीमत 17.89 लाख रुपये है. इसमें पीछे बैठने वालों के लिए PRIVE Screen, Shadow Gold रंग, ब्लैक अलॉय व्हील्स और 332 किलोमीटर की प्रमाणित रेंज मिलती है

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 13 Oct 2026 03:53 PM (IST)
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JSW MG Motor India ने अपनी इलेक्ट्रिक कार Windsor EV का नया Indulge Edition भारत में लॉन्च कर दिया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 17.89 लाख रुपये रखी गई है. इस नए एडिशन की सबसे खास बात पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए दी गई PRIVE Screen है, जिसे छत से नीचे की ओर खोला जा सकता है. इसके अलावा, कार को नया Shadow Gold रंग, ब्लैक रूफ और अलग केबिन थीम भी मिली है. कंपनी ने इस एडिशन में मुख्य रूप से डिजाइन और यात्रियों के आराम पर ध्यान दिया है. 

हालांकि, इसके बैटरी पैक, मोटर और ड्राइविंग रेंज में बदलाव नहीं किया गया है. यानी ग्राहकों को मौजूदा Windsor EV के इलेक्ट्रिक सेटअप के साथ कुछ नए फीचर्स और अलग लुक मिलता है. यह एडिशन उन लोगों को आकर्षित कर सकता है, जो पीछे बैठने वालों के आराम को भी अहमियत देते हैं. 

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पीछे बैठने वालों के लिए मिलेगी PRIVE Screen.

MG Windsor EV Indulge Edition का मुख्य आकर्षण इसकी रूफ-माउंटेड PRIVE Screen है. यह स्क्रीन पीछे की सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए दी गई है और जरूरत पड़ने पर इसे छत से नीचे किया जा सकता है. इससे पीछे बैठे लोगों को सफर के दौरान स्क्रीन देखने की सुविधा मिलती है. हालांकि, कंपनी ने स्क्रीन के साइज, ऐप्स और कनेक्टिविटी से जुड़ी सभी तकनीकी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की हैं. इसके अलावा, एडिशन में आगे की सीटों के हेडरेस्ट पर INDULGE की कढ़ाई, पीछे बैठने वालों के लिए तकिए और खास डिजाइन वाले कुशन भी मिलते हैं. केबिन में Urban Tan और Black की ड्यूल-टोन थीम दी गई है. ये बदलाव कार के इंटीरियर को पहले से अलग और ज्यादा प्रीमियम लुक देने के लिए किए गए हैं. 

Shadow Gold रंग और Black Alloy Wheels.

इस एडिशन के बाहरी हिस्से में Shadow Gold बॉडी कलर के साथ ब्लैक रूफ दी गई है. इसके अलावा, ब्लैक ORVM यानी बाहरी रियर-व्यू मिरर और 18-इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं. कार के C-पिलर पर खास INDULGE बैजिंग भी दी गई है, जिससे इसकी पहचान सामान्य Windsor EV से अलग होती है. कंपनी ने इसके साथ कुछ अतिरिक्त एक्सेसरीज भी दी हैं, जिनमें रियर सनशेड, खास डिजाइन वाले 3D फ्लोर मैट, फ्रंट ग्रिल पर क्रोम एक्सेंट, बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर और बॉडी-साइड मोल्डिंग शामिल हैं. इसके अलावा, प्रीमियम लेदर की- कवर भी दिया गया है. हालांकि, कार का मूल डिजाइन पहले जैसा ही है. बदलाव मुख्य रूप से रंग, केबिन की सजावट और अतिरिक्त सुविधाओं तक सीमित हैं. 

बैटरी और Range पहले जैसी, कीमत 17.89 लाख रुपये.

MG Windsor EV Indulge Edition में 38 kWh का बैटरी पैक दिया गया है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 136hp की पावर और 200Nm का टॉर्क देती है. कंपनी के मुताबिक, इसकी प्रमाणित ड्राइविंग रेंज 332 किलोमीटर है. वास्तविक रेंज ड्राइविंग स्टाइल, मौसम, ट्रैफिक और AC के इस्तेमाल के आधार पर अलग हो सकती है. इस एडिशन में बैटरी और मोटर के बजाय डिजाइन और केबिन फीचर्स पर ध्यान दिया गया है. इसमें Windsor के पहले से मौजूद 15.6-इंच GRANDVIEW टचस्क्रीन और Aero Lounge सीटों जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनकी रिक्लाइनिंग क्षमता 135 डिग्री तक है. इसकी कीमत 17.89 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. खरीदारी से पहले ग्राहकों को डीलर से उपलब्धता, ऑन-रोड कीमत और लागू ऑफर्स की जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे अंतिम खर्च बदल सकता है. 

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 13 Oct 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Auto News MG Windsor EV
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