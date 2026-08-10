15 अगस्त को Mahindra का बड़ा सप्राइज, Scorpio ब्रांड के साथ आ सकती है नई Vision S

Mahindra Vision S: हर साल महिंद्रा 15 अगस्त को कुछ न कुछ खास लेकर आती है. वहीं इस बार भी महिंद्रा 15 अगस्त को अपनी नई एसयूवी को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है. बताया जा रहा है कि कंपनी इस खास मौके पर Vision S के प्रोडक्शन वर्जन को पेश कर सकती है. माना जा रहा है कि यह एसयूवी स्कॉर्पियो ब्रांड के तहत बाजार में आ सकती है. Vision S को पहली बार पिछले साल महिंद्रा के नए प्लेटफार्म से जुड़े कॉन्सेप्ट मॉडल के तौर पर दिखाया गया था. अब इसके प्रोडक्शन मॉडल की झलक 15 अगस्त को देखने को मिल सकती है. यह कंपनी की 4 मीटर छोटी एसयूवी होगी. इसे कंपनी के पार्टफोलियों में XUV 3XO के उूपर और Scorpio N के नीचे रखा जा सकता है. इसका डिजाइन काफी दमदार और बॉक्सी रखा गया है, जिसकी वजह से इसे छोटी लेकिन मजबूत ऑफ-रोडर एसयूवी के तौर पर देखा जा रहा है.

स्कॉर्पियो ब्रांड के साथ आ सकती है Vision S

Vision S के प्रोडक्शन मॉडल को लेकर सबसे बड़ी चर्चा इसके स्कॉर्पियो ब्रांड के साथ आने की है. अगर ऐसा होता है तो महिंद्रा अपने पॉपुलर स्कॉर्पियो नाम को एक नए और छोटे एसयूवी सेगमेंट में लेकर जाएगी. नई एसयूवी के पीछे की तरफ स्पेयर व्हील दिया जाएगा, जबकि इसका पूरा डिजाइन एक रफ और टफ एसयूवी जैसा होगा. टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों में भी इसका मस्कुलर और बॉक्सी लुक देखने को मिला है.

बॉक्सी डिजाइन के साथ दमदार लुक

Vision S के एक्सटीरियर में महिंद्रा के मौजूदा एसयूवी डिजाइन की झलक देखने को मिल सकती है. इसमें सिक्स स्लैट ग्रिल, नई एलइडी हैडलाइट्स, फ्लश डोर हैंडल और क्लैमशेल बोनट जैसे डिजाइन एलिमेंट्स दिए जा सकते हैं. एसयूवी में पॉलीगोनल व्हील आर्च, बड़े अलॉय व्हील, फ्लैट रूफ और पीछे की तरफ वर्टिकल एलईडी टेल लैंप मिलने की उम्मीद है. टेलगेट पर लगाया गया स्पेयर व्हील इसके रफ-टफ लुक को और मजबूत करेगा. फ्रंट में रडार मॉड्यूल भी देखा गया है, जिससे इसमें एडीएएस जैसे फीचर मिल सकते हैं.

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नया पावरट्रेन भी मिल सकता है

Vision S को महिंद्रा के नए प्लेटफाॅर्म पर तैयार किया जा रहा है. इसमें नए पावरट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा हाइब्रिड वर्जन पर भी काम होने की संभावना जताई जा रही है. वहीं डीजल इंजन ऑप्शन XUV 3XO से शेयर किया जा सकता है. महिंद्रा के लिए यह 4 मीटर से छोटी एसयूवी कैटेगरी में एक अहम मॉडल हो सकती है. कंपनी की नई आर्किटेक्चर से आगे चलकर 4 मीटर से छोटी और बड़ी दोनों तरह की एसयूवीएस आने की उम्मीद है.

Vision S के केबिन में मिल सकते हैं यह फीचर्स

हाल ही में टेस्टिंग के दौरान Vision S के इंटीरियर की फोटो भी सामने आई है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है की एसयूवी का केबिन महिंद्रा की मौजूदा एसयूवीएस से काफी मिलता जुलता है. टेस्टिंग मॉडल में BE6 जैसा स्टीयरिंग व्हील देखा गया है. इसके अलावा डैशबोर्ड पर करीब 12.3 इंच की स्क्वायर शेप टच स्क्रीन और वर्टिकल एसी वेंटस दिए गए हैं. केबिन में पैनोरमिक सनरूफ, डुअल जॉन क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइव मोड सेलेक्टर और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए जा सकते हैं.

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