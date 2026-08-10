पानी में भी बंद नहीं होगी कार, जानें एक्सीलेटर और ब्रेक का सही तरीका

Car Accelerator And Brake Tips: मानसून में सड़क पर पानी भरना कार चालकों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. कई बार पानी की गहराई का सही अंदाजा नहीं होता और जल्दबाजी में कार पानी में उतार दी जाती है. ऐसी स्थिति में इंजन में पानी जाने, कार की पकड़ कम होने और गाड़ी के बीच रास्ते में बंद होने का खतरा रहता है. इसलिए जलभराव वाली सड़क पर कार चलाते समय एक्सीलेटर, ब्रेक और गति का सही इस्तेमाल करना जरूरी है.

पहले रास्ते को समझें

सबसे पहले देखें कि सड़क पर पानी कितना गहरा है. अगर गहराई का अंदाजा नहीं है तो कार को पानी में उतारने से बचें. आगे से गुजर रहे दूसरे वाहनों को देखकर सड़क की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन केवल दूसरी कार को देखकर उसी रास्ते पर जाना पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता.

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एक्सीलेटर को ऐसे रखें

कार ले जाते समय एक्सीलेटर को अचानक तेज दबाने से बचें. इसे धीरे धीरे दबाकर कार को नियंत्रित गति से आगे बढ़ाना बेहतर होता है. लगातार हल्का एक्सीलेटर रखने से एग्जॉस्ट सिस्टम में पानी के प्रवेश का जोखिम कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गहरे पानी में कार चलाना सुरक्षित हो जाता है.

ब्रेक लगाने का सही तरीका जानें

पानी वाली सड़क पर अचानक ब्रेक लगाने से बचें. आगे रास्ता साफ हो तो पहले एक्सीलेटर से पैर हटाकर धीरे धीरे गति कम करें, और जरूरत पड़ने पर नियंत्रित तरीके से ब्रेक लगाएं. पानी से बाहर निकलने के बाद कम गति पर हल्के ब्रेक लगाकर उनकी पकड़ जांचना जरूरी है.

हाइड्रोप्लानिंग का खतरा भी समझें

जब टायर पानी की परत पर फिसलने लगते हैं और सड़क से उनका संपर्क कम हो जाता है, तो इसे हाइड्रोप्लानिंग कहा जाता है. ऐसी स्थिति में स्टीयरिंग और कार के नियंत्रण पर असर पड़ सकता है. इससे बचने के लिए गति कम रखें और टायरों की हालत ठीक रखें.

बंद हो जाए तो दोबारा स्टार्ट न करें

अगर पानी के बीच कार का इंजन बंद हो जाए तो उसे बार-बार स्टार्ट करने की कोशिश बिल्कुल न करें. पानी इंजन के हवा लेने वाले हिस्से तक पहुंच गया हो तो दोबारा इंजन चालू करने की कोशिश से गंभीर नुकसान हो सकता है ऐसी स्थिति में कार को सुरक्षित स्थान पर निकालने के लिए टो सर्विस या विशेषज्ञ की मदद लेना बेहतर है.

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