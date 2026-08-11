MG Hector खरीदने का अच्छा मौका, कंपनी अभी दे रही बेहतरीन ऑफर्स

अगर आप इन दिनों एक बड़ी और फीचर से भरपूर SUV खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो MG Hector पर मिलने वाला नया ऑफर आपके लिए काम का हो सकता है. MG Hector ने भारतीय बाजार में अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं. इसी मौके पर JSW MG Motor India ने अगस्त 2026 के लिए खास एनिवर्सरी प्रोग्राम शुरू किया है. इसके तहत Hector खरीदने वाले ग्राहकों को अलग-अलग फायदे मिलाकर 60,000 रुपये तक की बचत का मौका मिल रहा है.

इस ऑफर में एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी रिवॉर्ड, कॉरपोरेट बेनिफिट और एनिवर्सरी डिस्काउंट शामिल हैं. यह फायदा अगस्त 2026 के दौरान MG Hector बुकिंग पर मिलेगा. यानी अगर ग्राहक इस महीने Hector खरीदने की बुकिंग करता है तो वह इस लिमिटेड-पीरियड ऑफर का फायदा उठा सकता है.

कब किया गया था भारत में लॉन्च?

MG Hector को भारत में पहली बार 2019 में लॉन्च किया गया था और यह MG Motor India की भारतीय बाजार में पहली कार थी. लॉन्च के बाद से ही इसे अपने बड़े केबिन, आरामदायक इंटीरियर, अच्छे फीचर्स और पेट्रोल-डीजल इंजन ऑप्शन्स के चलते ग्राहकों के बीच पहचान मिली. कंपनी के मुताबिक मई 2022 तक Hector की 80,000 से ज्यादा यूनिट बिक चुकी थीं, जबकि दिसंबर 2022 में इसका प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट के आंकड़े को पार कर गया था.

सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, MG Hector खरीदने वालों के लिए फाइनेंस से जुड़ी सुविधा भी दी जा रही है. ग्राहक ऑन-रोड कीमत का 100 फीसदी तक फाइनेंस करा सकते हैं. लोन की अवधि अधिकतम 84 महीने यानी 7 साल तक रखी जा सकती है. इसके अलावा नई Hector के साथ खरीदे जाने वाले एक्सेसरीज के लिए भी 100 फीसदी फंडिंग की सुविधा मौजूद है. इससे ग्राहक को शुरुआत में बड़ी रकम एक साथ खर्च करने की जरूरत कम हो सकती है.

MG Hector की कीमत फिलहाल करीब 11.99 लाख रुपये से 20 लाख रुपये एक्स-शोरूम के बीच है. इस SUV में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो करीब 143 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है. पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. Hector को 5-सीटर और 7-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन में पेश किया जाता है.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

MG Hector अपने फीचर्स के लिए भी जानी जाती है. इसमें 14-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और 70 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा केबिन में प्रीमियम फिनिश और अलग-अलग सीटिंग कॉन्फिगरेशन के हिसाब से इंटीरियर थीम भी दी गई है.

सेफ्टी के लिहाज से भी Hector में कई आधुनिक फीचर्स मिलते हैं. इसमें लेन-कीप असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और लेन-डिपार्चर वार्निंग जैसे ADAS फीचर्स शामिल हैं.

कैसा है गाड़ी का पावरट्रेन?

MG Hector में ग्राहकों को दो इंजन विकल्प मिलते हैं. इसमें पहला 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जबकि दूसरा 2.0-लीटर डीजल इंजन है. यानी ग्राहक अपनी जरूरत और ड्राइविंग पसंद के हिसाब से पेट्रोल या डीजल मॉडल चुन सकते हैं. पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है.

अगर आप खुद गियर बदलकर गाड़ी चलाना पसंद करते हैं तो मैनुअल वेरिएंट चुन सकते हैं, वहीं शहर में आरामदायक ड्राइविंग के लिए CVT ऑटोमैटिक का विकल्प बेहतर हो सकता है. दूसरी तरफ, डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. डीजल इंजन खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जो लंबी दूरी की ड्राइविंग ज्यादा करते हैं और बेहतर टॉर्क चाहते हैं.

पहले सारी जानकारी हासिल कर लें

अगस्त 2026 में MG Hector खरीदने वालों के लिए 60 हजार रुपये तक के फायदे, लंबी अवधि के फाइनेंस और एक्सेसरीज पर फंडिंग इसे थोड़ा ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं. अगर आप इस SUV को खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बुकिंग से पहले अपने नजदीकी MG डीलर से यह जरूर पता कर लें कि आपके चुने हुए वेरिएंट पर कौन-कौन से ऑफर लागू हैं और उनकी अंतिम बचत कितनी होगी.

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