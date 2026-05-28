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हिंदी न्यूज़ऑटोगर्मियों में इस स्पीड पर कार चलती है तो रहता है टायर फटने का खतरा, जान लीजिए समर में ड्राइविंग की सही रफ्तार

गर्मियों में इस स्पीड पर कार चलती है तो रहता है टायर फटने का खतरा, जान लीजिए समर में ड्राइविंग की सही रफ्तार

Car Tyre Safety: गर्मियों में ज्यादा स्पीड पर कार चलाने से टायर फटने का खतरा बढ़ सकता है. सही स्पीड और टायर प्रेशर का ध्यान रखकर बड़े हादसे से बचा जा सकता है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 28 May 2026 11:39 AM (IST)
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Car Tyre Safety: गर्मियों का मौसम सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि कारों के लिए भी काफी चुनौती भरा माना जाता है. तेज धूप और गर्म सड़कें कार के कई हिस्सों पर असर डालती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव टायरों पर पड़ता है. यही वजह है कि गर्मियों में हाईवे पर टायर फटने की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं. कई लोग लंबी दूरी तय करते समय लगातार तेज स्पीड में ड्राइव करते रहते हैं, जिससे टायर का तापमान तेजी से बढ़ सकता है. 

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गर्म मौसम में ज्यादा स्पीड और गलत टायर प्रेशर टायर ब्लास्ट का बड़ा कारण बन सकते हैं. खासकर दोपहर के समय सड़क का तापमान काफी ज्यादा हो जाता है, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है. इसलिए गर्मियों में ड्राइविंग के दौरान सही स्पीड और टायर की स्थिति पर ध्यान देना बेहद जरूरी माना जाता है. थोड़ी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है.

गर्मियों में ज्यादा स्पीड क्यों बनती है खतरनाक

एक्सपर्ट्स के मुताबिक गर्मियों में लगातार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा स्पीड पर कार चलाने से टायर पर काफी दबाव पड़ता है. तेज रफ्तार के दौरान टायर तेजी से गर्म होते हैं और अगर टायर पहले से कमजोर या ज्यादा घिसे हुए हों तो फटने का खतरा बढ़ सकता है. कई बार लोग ओवरलोडिंग या गलत टायर प्रेशर के साथ भी लंबी दूरी तय करते हैं, जिससे जोखिम और ज्यादा बढ़ जाता है. इस लिए गर्मियों में कार की स्पीड 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखें। 

खासकर हाईवे पर लगातार तेज स्पीड में ड्राइविंग करने से टायर के अंदर हवा का दबाव बढ़ सकता है. यही वजह है कि गर्मियों में लंबी यात्रा के दौरान समय-समय पर ब्रेक लेना और टायर की जांच करना जरूरी माना जाता है. सही स्पीड बनाए रखना सिर्फ माइलेज ही नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए भी काफी जरूरी होता है.

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टायर फटने से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

गर्मियों में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सबसे पहले सही टायर प्रेशर बनाए रखना जरूरी माना जाता है. कई लोग जरूरत से ज्यादा हवा भरवा लेते हैं, जो गर्म मौसम में खतरनाक साबित हो सकता है. इसके अलावा पुराने और ज्यादा घिसे टायरों को समय रहते बदल देना चाहिए. लंबी यात्रा पर निकलने से पहले टायर की कंडीशन, व्हील अलाइनमेंट और ब्रेक सिस्टम जरूर चेक कर लेना चाहिए. 

एक्सपर्ट्स यह भी सलाह देते हैं कि दोपहर की तेज गर्मी में लगातार लंबी ड्राइविंग से बचना बेहतर रहता है. अगर हाईवे पर लंबी दूरी तय करनी हो तो बीच-बीच में कार रोककर टायर को थोड़ा ठंडा होने देना फायदेमंद माना जाता है. सही ड्राइविंग स्टाइल और थोड़ी सावधानी गर्मियों में बड़े हादसों से बचाने में काफी मदद कर सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 28 May 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Highway Driving Tyre Burst Car Tyre Safety Summer Driving Tips Safe Car Speed
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