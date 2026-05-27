अब डिलीवरी नेटवर्क होगा तेज और सस्ता, Ola लॉन्च करने जा रही शानदार स्कूटर

आज के समय में ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी जैसी सेवाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं. इसी वजह से अब ऐसी गाड़ियों की मांग भी बढ़ गई है जो रोज लंबे समय तक चल सकें, कम खर्च में ज्यादा काम कर सकें और डिलीवरी राइडर्स के लिए आसान हों. इसी जरूरत को देखते हुए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी Ola Electric अब एक नया कदम उठाने जा रही है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी एक खास कमर्शियल इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार कर रही है, जिसे खास तौर पर डिलीवरी एजेंट्स, क्विक कॉमर्स कंपनियों और गिग वर्कर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. यह स्कूटर आने वाले समय में शहरों में डिलीवरी सिस्टम को और ज्यादा आसान और सस्ता बना सकता है.

किन लोगों के लिए है ये स्कूटर?

इस नए स्कूटर का मुख्य फोकस उन लोगों पर है जो दिनभर बाइक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. इसमें फूड डिलीवरी राइडर्स, पार्सल सर्विस देने वाले कर्मचारी और ई-कॉमर्स डिलीवरी एजेंट्स शामिल हैं. आज पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से इन लोगों का खर्च काफी बढ़ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन बनते जा रहे हैं. यही कारण है कि कंपनी इस स्कूटर को ऐसे डिजाइन कर रही है कि इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो और यह लगातार लंबे समय तक बिना ज्यादा खर्च के चल सके.

जल्द ही बाजार में किया जा सकता है लॉन्च

इस स्कूटर को पहले ही ARAI से जरूरी मंजूरी मिल चुकी है, जो किसी भी गाड़ी के लॉन्च से पहले अंतिम चरणों में से एक होता है. इससे यह साफ संकेत मिलता है कि यह स्कूटर जल्द ही बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. इसमें लगभग 4kW तक की मोटर और करीब 70 km/h की टॉप स्पीड होने की उम्मीद है, जो शहर की डिलीवरी और रोजमर्रा के काम के लिए पर्याप्त मानी जाती है।

यह स्कूटर Ola के मौजूदा S1 प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह कमर्शियल उपयोग के हिसाब से बदला जाएगा. इसका मतलब है कि इसमें राइडर की सुविधा, ज्यादा मजबूती, बेहतर बैटरी लाइफ और लगातार इस्तेमाल के लिए मजबूत डिजाइन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. इसे खास तौर पर ऐसे यूज़र्स के लिए बनाया जा रहा है जो एक दिन में कई घंटों तक सवारी करते हैं और जिनके लिए गाड़ी सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि कमाई का साधन है.

इलेक्ट्रिक स्कूटर एक जरूरी ऑप्शन

इस कदम को भारत के तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स मार्केट से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां 10–20 मिनट में डिलीवरी देने वाली कंपनियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में डिलीवरी नेटवर्क को तेज और सस्ता बनाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर जरूरी ऑप्शन बनते जा रहे हैं. इससे कंपनियों का खर्च भी कम होगा और डिलीवरी पार्टनर्स की कमाई में भी सुधार हो सकता है क्योंकि उनका रोज का खर्च घट जाएगा.

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