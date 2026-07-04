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हिंदी न्यूज़ऑटोप्राइवेट कार की छत पर Carrier लगाने से पहले जान लें नियम, वरना कट सकता है चालान

प्राइवेट कार की छत पर Carrier लगाने से पहले जान लें नियम, वरना कट सकता है चालान

Car Roof Luggage Rule: क्या पर्सनल कार की छत पर लगेज कैरियर लगाना मना है? जानिए क्या कहते हैं RTO के असली नियम, किन गलतियों पर कट सकता है आपका चालान और क्या है बचाव का सही तरीका.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 04 Jul 2026 08:17 AM (IST)
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Car Roof Luggage Rule: अगर आप अपनी कार से घूमने के दीवाने हैं और छुट्टियों में मौका मिलते ही घूमने निकल जाते हैं. सड़कों पर अक्सर देखा जाता है कि फैमिली के साथ घुमने वाले लोगों को उनकी कार में स्पेस कम पड़ जाता है. ऐसे में लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी की छत पर लगेज कैरियर लगवा लेते हैं ताकि ज्यादा सामान आसानी से आ सके. लेकिन अब लगेज कैरियर 

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी खबरें और रील्स वायरल होती रहती हैं कि पर्सनल कार पर कैरियर लगाना गैरकानूनी है और ऐसा करने पर पुलिस आपका भारी-भरकम चालान काट सकती है. लेकिन क्या वाकई ऐसा कोई नियम है? अगर आप भी अपनी गाड़ी में कैरियर लगवाने की सोच रहे हैं, तो इससे जुड़े असली आरटीओ (RTO) नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

क्या कैरियर लगाना गैरकानूनी है?

बता दें कि, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत पर्सनल गाड़ियों की छत पर लगेज कैरियर लगाना बिल्कुल भी गैरकानूनी नहीं है. कानूनन आप अपनी गाड़ी पर सामान रखने के लिए कैरियर लगवा सकते हैं. 

इसके लिए आपको आरटीओ से कोई स्पेशल परमिशन या कोई अलग से परमिट लेने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप इस पर कितना भी और कैसा भी सामान लाद सकते हैं. चालान कैरियर लगाने पर नहीं बल्कि उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर कटता है.

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भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां

आपकी गाड़ी पर कैरियर लगा है तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान कुछ खास परिस्थितियों में ही काट सकती है. पहला नियम यह है कि आपका सामान गाड़ी की तय चौड़ाई और लंबाई से बाहर नहीं निकलना चाहिए. जबकि दूसरा सामान इस तरह नहीं बंधा होना चाहिए कि उससे पीछे की गाड़ियों को खतरा हो या ड्राइवर को शीशे में देखना बंद हो जाए. 

वहीं, तीसरा और सबसे जरूरी नियम यह है कि आपके सामान की वजह से गाड़ी की नंबर प्लेट, बैक लाइट्स या इंडिकेटर्स बिल्कुल भी नहीं छिपने चाहिए. अगर इनमें से कुछ भी होता है तो आपका लापरवाही का चालान कट सकता है.

कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों में क्या है अंतर?

बता दें कि, नियमों के हिसाब से प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियों के बीच एक बड़ा फर्क होता है. कमर्शियल गाड़ियों जैसे टूरिस्ट कैब या बसों को छत पर कैरियर लगाने और उस पर कमर्शियल सामान ढोने की लिखित में मंजूरी मिलती है. क्योंकि कमर्शियल वाहन इसके लिए अलग से टैक्स और परमिट फीस चुकाते हैं. 

वहीं आप अपनी प्राइवेट कार के कैरियर पर केवल अपने परिवार का पर्सनल सामान ही ले जा सकते हैं. अगर आप अपनी प्राइवेट कार के ऊपर कोई व्यापारिक या भारी कमर्शियल सामान ले जाते हुए पकड़े गए तो पुलिस गाड़ी को सीज भी कर सकती है और बड़े अमाउंट में चालान काट सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 04 Jul 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
Rto Rules Luggage Carrier Private Car Roof Rack Traffic Challan Vehicle Modification Car Roof Luggage Weight
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