कार के शीशे पर आलू रगड़ने से क्या होता है? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Rubbing Potato on Car Glass: सब्जियों का राजा आलू को तो आप बहुत मन से खाते होंगे. लेकिन आपको बता दें कि, आलू केवल खाने के लिए ही नहीं यह आपके बेहद काम आ सकता है. दरअसल, हम आज आपको बतायेंगे कि, आलू के इस्तेमाल से आप कैसे अपनी कार के शीशे को चमका कर नया बना सकते हैं. आपकी रसोई में मौजूद एक साधारण सा आलू आपकी कार के विंडशील्ड पर लगे गंदे और धब्बे को मिनटों में खत्म कर सकता है.

कार के शीशे पर आलू रगड़ने का यह देसी हैक इन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, और इसके पीछे की वजह इतनी कमाल की है कि आप भी जानकर दंग रह जाएंगे. तो चलिए जानतें हैं कि, एक आलू आपकी कार के विंडशील्ड को कैसे साफ कर देता है.

ऐसे काम करता है यह अनोखा ट्रिक

आपको बता दें कि, आलू में भरपूर मात्रा में स्टार्च (Starch) पाया जाता है और जब आप एक कच्चे आलू को बीच से काटकर उसे अपनी कार के शीशे या विंडशील्ड पर अच्छी तरह से रगड़ते हैं. तो स्टार्च की एक पतली और पारदर्शी परत शीशे के ऊपर जमा हो जाती है.

यह स्टार्च की लेयर शीशे पर एक वॉटर रिपेलेंट यानी पानी को दूर रखने वाली कोटिंग की तरह काम करती है. इसे आजमाने के बाद बारिश का पानी शीशे पर चिपकने के बजाय सीधा नीचे फिसल जाता है. जिससे आपकी विजिबिलिटी एकदम क्लियर बनी रहती है और मिरर भी साफ़ हो जाता है,

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समझिए इसके पीछे का लॉजिक

अगर आप इस हैक के पीछे के साइंस को समझना चाहते हैं तो यह पूरी तरह से सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर काम करता है. आम तौर पर जब बारिश की बूंदें कार के शीशे पर गिरती हैं. तो वे वहां ठहर जाती हैं और एक धुंधली परत बना लेती हैं.

लेकिन जब शीशे पर आलू का स्टार्च लगा होता है तो वह पानी की बूंदों को आपस में जुड़कर फैलने नहीं देता. पानी की बूंदें गोल मोतियों की तरह बन जाती हैं और हवा के दबाव या ढलान की वजह से तुरंत शीशे से नीचे गिर जाती हैं. यही वजह है कि बिना किसी महंगे केमिकल स्प्रे के भी आपको बिल्कुल साफ नजारा मिलता है. वहीं, यह उपाय बेहद ही सस्ता और आसान भी है.

सही तरीका और इसके फायदे

इस उपाय का फायदा उठाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कार के शीशों को साफ कपड़े से पोंछ लें. इसके बाद एक कच्चे आलू को दो हिस्सों में काटें और उसके भीतरी हिस्से को विंडशील्ड, साइड मिरर्स और बैक ग्लास पर अच्छी तरह रगड़ दें.

रगड़ने के बाद शीशे को थोड़ी देर सूखने दें और फिर एक सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से हल्के हाथ से साफ कर लें ताकि स्टार्च के सफेद दाग न दिखें. यह तरीका न सिर्फ बेहद सस्ता है बल्कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है. महंगी एंटी-फॉग कोटिंग्स या मार्केट के महंगे लिक्विड्स के मुकाबले यह घरेलू जुगाड़ बेहद कारगर साबित होता है.

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