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हिंदी न्यूज़ऑटोकार के शीशे पर आलू रगड़ने से क्या होता है? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

कार के शीशे पर आलू रगड़ने से क्या होता है? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Rubbing Potato on Car Glass: क्या आप जानते हैं कि कार के शीशे पर आलू रगड़ने से बारिश में ड्राइविंग की एक बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो जाती है? जानिए इस हैरान कर देने वाले देसी जुगाड़ के पीछे का असली साइंस.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 24 Jun 2026 01:02 PM (IST)
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Rubbing Potato on Car Glass: सब्जियों का राजा आलू को तो आप बहुत मन से खाते होंगे. लेकिन आपको बता दें कि, आलू केवल खाने के लिए ही नहीं यह आपके बेहद काम आ सकता है. दरअसल, हम आज आपको बतायेंगे कि, आलू के इस्तेमाल से आप कैसे अपनी कार के शीशे को चमका कर नया बना सकते हैं. आपकी रसोई में मौजूद एक साधारण सा आलू आपकी कार के विंडशील्ड पर लगे गंदे और धब्बे को मिनटों में खत्म कर सकता है. 

कार के शीशे पर आलू रगड़ने का यह देसी हैक इन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, और इसके पीछे की वजह इतनी कमाल की है कि आप भी जानकर दंग रह जाएंगे. तो चलिए जानतें हैं कि, एक आलू आपकी कार के विंडशील्ड को कैसे साफ कर देता है.

ऐसे काम करता है यह अनोखा ट्रिक 

आपको बता दें कि, आलू में भरपूर मात्रा में स्टार्च (Starch) पाया जाता है और जब आप एक कच्चे आलू को बीच से काटकर उसे अपनी कार के शीशे या विंडशील्ड पर अच्छी तरह से रगड़ते हैं. तो स्टार्च की एक पतली और पारदर्शी परत शीशे के ऊपर जमा हो जाती है. 

यह स्टार्च की लेयर शीशे पर एक वॉटर रिपेलेंट यानी पानी को दूर रखने वाली कोटिंग की तरह काम करती है. इसे आजमाने के बाद बारिश का पानी शीशे पर चिपकने के बजाय सीधा नीचे फिसल जाता है. जिससे आपकी विजिबिलिटी एकदम क्लियर बनी रहती है और मिरर भी साफ़ हो जाता है,

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समझिए इसके पीछे का लॉजिक

अगर आप इस हैक के पीछे के साइंस को समझना चाहते हैं तो यह पूरी तरह से सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर काम करता है. आम तौर पर जब बारिश की बूंदें कार के शीशे पर गिरती हैं. तो वे वहां ठहर जाती हैं और एक धुंधली परत बना लेती हैं. 

लेकिन जब शीशे पर आलू का स्टार्च लगा होता है तो वह पानी की बूंदों को आपस में जुड़कर फैलने नहीं देता. पानी की बूंदें गोल मोतियों की तरह बन जाती हैं और हवा के दबाव या ढलान की वजह से तुरंत शीशे से नीचे गिर जाती हैं. यही वजह है कि बिना किसी महंगे केमिकल स्प्रे के भी आपको बिल्कुल साफ नजारा मिलता है. वहीं, यह उपाय बेहद ही सस्ता और आसान भी है.

सही तरीका और इसके फायदे 

इस उपाय का फायदा उठाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कार के शीशों को साफ कपड़े से पोंछ लें. इसके बाद एक कच्चे आलू को दो हिस्सों में काटें और उसके भीतरी हिस्से को विंडशील्ड, साइड मिरर्स और बैक ग्लास पर अच्छी तरह रगड़ दें. 

रगड़ने के बाद शीशे को थोड़ी देर सूखने दें और फिर एक सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से हल्के हाथ से साफ कर लें ताकि स्टार्च के सफेद दाग न दिखें. यह तरीका न सिर्फ बेहद सस्ता है बल्कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है. महंगी एंटी-फॉग कोटिंग्स या मार्केट के महंगे लिक्विड्स के मुकाबले यह घरेलू जुगाड़ बेहद कारगर साबित होता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 24 Jun 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Rubbing Potato On Car Glass Car Windshield Rain Hack How To Clean Car Mirror In Rain Potato Starch Water Repellent Car
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