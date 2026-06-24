फुल चार्ज पर 250 KM रेंज, Avore Electric पेश करने जा रही नई बाइक, जानें खासियत

भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में जल्द ही एक नया नाम जुड़ने वाला है. Avore Electric नाम की कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक का टीजर जारी किया है. कंपनी ने अभी तक इस बाइक का नाम नहीं बताया है, लेकिन टीजर में EX/2S ब्रांडिंग से माना जा रहा है कि यही इसका नाम हो सकता है. यह बाइक लॉन्च होने के बाद इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में मौजूद कंपनियों को कड़ी चुनौती दे सकती है.

हाल ही में इस बाइक को टेस्टिंग के दौरान देखा गया. बाइक पूरी तरह कैमोफ्लाज थी, इसलिए इसके डिजाइन की ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई थी. लेकिन अब जारी किए गए टीजर से बाइक के कई डिजाइन एलिमेंट्स और फीचर्स साफ दिखाई दिए. कंपनी का दावा है कि यह बाइक उसके खुद के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है.

कैसा है लुक और फीचर्स?

बाइक का लुक काफी आकर्षक और मॉडर्न है. इसे खासतौर पर युवाओं और बाइक लवर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. बाइक में मस्कुलर टैंक सेक्शन, शार्प बॉडी पैनल और शानदार स्टाइलिंग देखने को मिलती है. इसके फ्रंट में खास तरह का LED हेडलैंप सेटअप दिया गया है, जिसके साथ इंटीग्रेटेड DRL भी मौजूद हैं. इसके अलावा टैंक श्राउड के आसपास LED लाइटिंग एलिमेंट्स भी दिए गए हैं, जो इसे बाइक जैसा लुक देते हैं.

बाइक के साइड प्रोफाइल को देखें तो इसमें स्पोर्टी अलॉय व्हील्स, स्प्लिट-स्टाइल बॉडीवर्क और रेड-सिल्वर डुअल-टोन पेंट स्कीम नजर आती है. इसके कई हिस्सों पर मैट ब्लैक फिनिश दी गई है, जिससे इसका प्रीमियम अहसास और बढ़ जाता है. पीछे बैठने वाले के लिए मजबूत ग्रैब हैंडल भी दिए गए हैं.

बाइक की सेफ्टी और परफॉर्मेंस

सेफ्टी और परफॉर्मेंस के लिए बाइक में आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक दिए जाने की उम्मीद है. रियर सेक्शन में स्लीक LED टेललाइट और LED टर्न इंडिकेटर्स दिए जाएंगे. डिजाइन और फीचर्स के मामले में यह बाइक काफी प्रीमियम और मॉडर्न नजर आती है.

इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी रेंज हो सकती है. कंपनी ने अभी बैटरी पैक की पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन टीजर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 82 फीसदी बैटरी चार्ज के साथ 215 किलोमीटर की रेंज सामने आई. इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि फुल चार्ज होने पर यह बाइक लगभग 250 से 260 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूरी तय कर सकती है.

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