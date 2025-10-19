हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोRoyal Enfield Meteor 350 vs Yezdi Roadster: जीएसटी कटौती के बाद कौन सी बाइक हुई ज्यादा किफायती?

GST 2.0 के बाद Royal Enfield Meteor 350 और Yezdi Roadster दोनों की कीमतों में बड़ा बदलाव आया है आइए जानते हैं कि अब कौन सी बाइक सस्ती हुई है और कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 19 Oct 2025 12:30 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में हाल ही में लागू हुए GST 2.0 का असर ऑटो सेक्टर में साफ देखने को मिला है. खास तौर पर 350cc इंजन कैटेगरी में आने वाली बाइक्स की कीमतों में कमी आई है. इसका सबसे ज्यादा फायदा Royal Enfield Meteor 350 और Yezdi Roadster जैसी बाइक्स को हुआ है. दोनों बाइक्स के इंजन -349cc और 334cc हैं, जो अब “सब-350cc टैक्स स्लैब” में आती हैं. इससे टैक्स दर घटने के कारण इनकी कीमतों में हजारों रुपए की कमी आई है.

Royal Enfield Meteor 350

  • GST 2.0 लागू होने के बाद Royal Enfield Meteor 350 की कीमत में लगभग 17,000 से 19,000 रुपए तक की कमी आई है. पहले यह बाइक 2.08 लाख रुपए से 2.33 लाख रुपए के बीच उपलब्ध थी, जबकि अब इसकी नई कीमत 1.91 लाख रुपए से 2.14 लाख रुपए तक है. हाल ही में Meteor में कई अपडेट्स भी किए गए हैं, जिनमें LED हेडलाइट, स्लिपर क्लच, नए कलर ऑप्शंस, और ट्रिपर नेविगेशन पॉड शामिल हैं, जो अब स्टैंडर्ड आता है.

  • इसमें 349cc का J-सीरीज सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 20.4hp की पावर और 27Nm का टॉर्क जनरेट करता है. Meteor अपने स्मूद परफॉर्मेंस, रॉयल डिजाइन और लंबी दूरी की आरामदायक राइडिंग के लिए जानी जाती है.

Yezdi Roadster

  • Yezdi Roadster 2025 की लॉन्च कीमत 2.10 लाख रुपए थी, लेकिन GST 2.0 लागू होने के बाद इसकी कीमत 1.94 लाख रुपए रह गई है. यानी करीब 16,000 रुपए की सीधी बचत होगी. नई Roadster में सबसे बड़ा बदलाव इसका डिजाइन है. अब इसमें छोटा chopped रियर फेंडर, स्विंगआर्म-माउंटेड नंबर प्लेट होल्डर, और नए टेललैंप व इंडिकेटर दिए गए हैं.

  • इसमें ब्रांड का नया Alpha2 इंजन- 334cc का सिंगल-सिलेंडर दिया गया है, लिक्विड-कूल्ड मोटर, जो 29.1hp पावर और 29.6Nm टॉर्क जनरेट करता है. Roadster अपने दमदार इंजन और मॉडर्न डिजाइन के लिए जानी जाती है.

Meteor 350 vs Yezdi Roadster

  • बता दें कि GST संशोधन के बाद दोनों बाइक्स की कीमतों में फर्क काफी कम रह गया है. Royal Enfield Meteor 350 की शुरुआती कीमत 1.91 लाख रुपए, जबकि Yezdi Roadster की कीमत 1.94 लाख रुपए है. यानी Meteor करीब 4,000 रुपए सस्ती है. हालांकि Meteor के बेस मॉडल में स्पोक व्हील्स और ट्यूब वाले टायर मिलते हैं, जबकि Roadster में ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं,जो मेंटेनेंस के लिहाज से काफी बेहतर हैं.

  • कुल मिलाकर, अगर आप भरोसे, कम मेंटेनेंस और लंबे समय के लिए स्थिर परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो Royal Enfield Meteor 350 बेहतर विकल्प साबित हो सकती है. वहीं, अगर आप स्टाइल और पावर के दीवाने हैं, तो Yezdi Roadster आपके लिए परफेक्ट चॉइस है.

Published at : 19 Oct 2025 12:30 PM (IST)
Yezdi Roadster Royal Enfield Meteor GST 2.0 Royal Enfield Meteor 350 Vs Yezdi Roadster
