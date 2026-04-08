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हिंदी न्यूज़ऑटो154 KM रेंज, 3.7 सेकंड में 60 की स्पीड, Royal Enfield पेश करने जा रही अपनी इलेक्ट्रिक बाइक

154 KM रेंज, 3.7 सेकंड में 60 की स्पीड, Royal Enfield पेश करने जा रही अपनी इलेक्ट्रिक बाइक

Royal Enfield First Electric Bike: बाइक में 4 राइडिंग मोड्स के साथ ही 1 कस्टम मोड भी दिया जाएगा, जिसे आप अलग-अलग रोड कंडीशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं. इसमें सीट की हाइट 823 मिमी होगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 08 Apr 2026 03:35 PM (IST)
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भारत की मशहूर बाइक निर्माता कंपनी Royal Enfield पहली बार इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कदम रखने जा रही है. दरअसल, कंपनी अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक Flying Flea C6 को जल्द लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह बाइक खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो स्टाइलिश, मॉडर्न और ईको-फ्रेंडली बाइक चाहते हैं. इसका डिजाइन पुरानी रेट्रो बाइक जैसा होगा, लेकिन इसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह काफी खास बन जाती है.

रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक की खासियत इसकी परफॉर्मेंस और रेंज होगी. रिपोर्ट्स की मानें तो इस इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज करने पर ये 154 किलोमीटर तक चल सकती है. इसके साथ ही यह बाइक काफी तेज भी होगी और 3.7 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकती है. यह बाइक खासकर शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहद उपयोगी मानी जा रही है. 

कैसे होंगे कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक बाइक के फीचर्स?

बाइक के फीचर्स की बात करें तो इसमें कई मॉडर्न फीचर्स और टेक्नोलॉजी दी जाएगी. इसमें TFT डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन, कॉल और मैसेज अलर्ट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इसके अलावा कीलेस स्टार्ट, नए स्टाइल के स्विच और एडवांस डिजिटल सिस्टम भी दिए जाएंगे, जो इसे बाकी Royal Enfield बाइक्स से अलग बनाते हैं. इस बाइक को सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी और यूनिक लुक के साथ लॉन्च किया जाएगा. 

कैसा है बाइक का डिजाइन?

डिजाइन के मामले में यह बाइक काफी यूनिक होगी. इसमें हल्का एल्युमिनियम फ्रेम इस्तेमाल किया गया है, जिससे बाइक मजबूत होने के साथ हल्की भी रहेगी. इसके साथ ही इसमें खास तरह का बैटरी केस और मॉडर्न सस्पेंशन सिस्टम दिया जाएगा, जिससे राइडिंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा. बाइक में 4 राइडिंग मोड्स के साथ ही 1 कस्टम मोड भी दिया जाएगा, जिसमें आप अलग-अलग रोड कंडीशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं. बाइक में सीट की हाइट 823 मिमी और 207 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलने वाला है. 

बाइक को कब किया जाएगा लॉन्च?

अब बात करते हैं कि इस बाइक को कब लॉन्च किया जाएगा? इस बाइक को 10 अप्रैल 2026 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है.  इसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये से 4.5 लाख रुपये रुपये के बीच हो सकती है. कंपनी की यह बाइक इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में एक बड़ा बदलाव ला सकती है और दूसरी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकती है. 

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Published at : 08 Apr 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Royal Enfield First Electric Bike Flying Flea C6 Royal Enfield First Electric Bike
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