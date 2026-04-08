Tata Nexon vs Maruti Brezza vs Hyundai Venue: कौन सी कॉम्पैक्ट SUV है सबसे दमदार?

भारत में सब-4 मीटर SUV सेगमेंट बहुत पॉपुलर है और Tata Nexon, Maruti Brezza और Hyundai Venue इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ियां हैं. तीनों गाड़ियां अपने-अपने तरीके से खास हैं. Nexon अपनी मजबूत बिल्ड और सेफ्टी के लिए जानी जाती है, Brezza भरोसे और माइलेज के लिए और Venue फीचर्स और टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है. अगर आप नई SUV खरीदने का सोच रहे हैं, तो इन तीनों के बीच सही चुनाव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इसलिए आइए जानते हैं कि परफॉर्मेंस, फीचर्स और सेफ्टी के लिहाज से कौन ज्यादा बेहतर है.

इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

परफॉर्मेंस की बात करें तो Hyundai Venue पेट्रोल इंजन में काफी बेहतर एक्सपीरियंस देती है. इसका टर्बो पेट्रोल इंजन स्मूद और तेज रिस्पॉन्स देता है, जो शहर और हाइवे दोनों में बेहतर लगता है. Tata Nexon भी पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्प में आती है. इसका डीजल इंजन मजबूत माना जाता है और लंबी दूरी के लिए बेहतर है. Nexon की ड्राइविंग स्थिर और सुरक्षित फील होती है. Maruti Brezza का इंजन ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन यह काफी स्मूद और भरोसेमंद है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए इसे बेहतर बनाता है.

सेफ्टी, फीचर्स और कम्फर्ट

सेफ्टी के मामले में Tata Nexon सबसे आगे मानी जाती है. इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जो इसे परिवार के लिए सुरक्षित बनाती है. Hyundai Venue फीचर्स के मामले में सबसे आगे है. इसमें बड़ी स्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, जो युवाओं को काफी पसंद आते हैं. Maruti Brezza अब पहले से ज्यादा सेफ और फीचर लोडेड हो गई है. इसमें भी अच्छे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन इसका फोकस ज्यादा आराम और भरोसे पर है.

माइलेज और मेंटेनेंस में कौन बेहतर?

अगर माइलेज की बात करें तो Maruti Brezza सबसे आगे है. इसका मेंटेनेंस भी कम खर्चीला होता है, जिससे यह लंबे समय में सस्ती पड़ती है. Tata Nexon का माइलेज ठीक-ठाक है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी इसे खास बनाती है. Hyundai Venue का माइलेज इंजन पर निर्भर करता है, लेकिन इसका मेंटेनेंस Brezza से थोड़ा महंगा हो सकता है.

ये भी पढ़ें:- सिंगल चार्ज में 900 KM से ज्यादा रेंज, BYD लॉन्च करने जा रही ये शानदार कार, ये खास फीचर्स मौजूद