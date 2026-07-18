683 KM रेंज वाली ये EV मिल रही 2.50 लाख रुपये सस्ती, 5-स्टार सेफ्टी के साथ ये फीचर भी

अगर आप नई इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो जुलाई 2026 का महीना आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है. देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनी महिंद्रा अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV BE 6 पर इस महीने शानदार ऑफर्स दे रही है.

बढ़ते कॉम्पिटीशन और ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनी ने इस मॉडल पर 2.50 लाख रुपये तक का डिस्काउंट देने का ऐलान किया है. ऐसे में जो ग्राहक लंबे समय से इस इलेक्ट्रिक SUV को खरीदने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह ऑफर काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट बेनिफिट और अन्य ऑफर्स शामिल हो सकते हैं. हालांकि, सभी ग्राहकों को एक जैसा ऑफर नहीं मिलेगा. यह ऑफर इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कौन-सा वेरिएंट खरीद रहे हैं? खासतौर पर 2025 मॉडल ईयर (MY2025) की यूनिट्स पर सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है. इसलिए कार खरीदने से पहले अपने नजदीकी महिंद्रा शोरूम से ऑफर की पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा.

कैसा है EV का डिजाइन और इंटीरियर?

Mahindra BE 6 कंपनी की नई जनरेशन के INGLO इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई SUV है. इसका डिजाइन SUV से बिल्कुल अलग और काफी फ्यूचरिस्टिक है. सामने की ओर आकर्षक LED लाइट बार, शार्प हेडलाइट्स, एयरोडायनामिक बॉडी, फ्लश डोर हैंडल और स्पोर्टी अलॉय व्हील्स इसे सड़क पर अलग पहचान देते हैं. यह SUV उन ग्राहकों को खासतौर पर पसंद आ सकती है जो मॉडर्न डिजाइन के साथ नई तकनीक वाली कार चाहते हैं.

इंटीरियर की बात करें तो BE 6 का केबिन भी काफी प्रीमियम बनाया गया है. इसमें बड़ा डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलता है, जिसमें एक स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और दूसरी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए दी गई है. इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, प्रीमियम साउंड सिस्टम, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे कई फीचर्स भी दिए गए हैं. इन सुविधाओं की वजह से यह SUV प्रीमियम फील देती है.

गाड़ी की सेफ्टी और परफॉर्मेंस

सेफ्टी के मामले में भी Mahindra BE 6 काफी एडवांस मानी जा रही है. इसमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ADAS के तहत एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जो लंबी यात्राओं को ज्यादा सेफ और आरामदायक बनाती हैं.

परफॉर्मेंस की बात करें तो Mahindra BE 6 में अलग-अलग बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है. बड़ा बैटरी पैक एक बार फुल चार्ज होने पर 600 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज देने का दावा करता है. वहीं, छोटे बैटरी पैक वाले वेरिएंट की रेंज भी लगभग 550 किलोमीटर तक पहुंचती है. इसके अलावा इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, जिससे कम समय में बैटरी को चार्ज किया जा सकता है. यह सुविधा उन लोगों के लिए काफी उपयोगी है जो अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं.

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