हिंदी न्यूज़ऑटोइस फेस्टिव सीजन कितनी सस्ती मिल रही Royal Enfield Classic 350? जानें राइवल बाइक्स

इस फेस्टिव सीजन कितनी सस्ती मिल रही Royal Enfield Classic 350? जानें राइवल बाइक्स

Royal Enfield Classic 350: जीएसटी कटौती के बाद रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को खरीदना अब पहले से सस्ता हो गया है. आइए जानते हैं कि ये बाइक आपको अब कितनी सस्ती मिल रही है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 21 Oct 2025 02:33 PM (IST)
जीएसटी कटौती के बाद अब रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 खरीदना सस्ता हो गया है. दरअसल 350cc से कम वाली बाइक्स पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी गई है. इसका सीधा असर क्लासिक बाइक पर भी देखने को मिल रहा है.

जीएसटी कटौती के बाद रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की कीमतों में 19 हजार तक कमी आई है. अब इसका बेस वेरिएंट सिर्फ 1 लाख 81 हजार 118 रुपये में मिल रहा है. रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की वेरिएंट वाइज कीमतें यहां हम आपको बताने जा रहे हैं.

कितनी सस्ती हो गई Royal Enfield Classic 350? 

जीएसटी कट के बाद Redditch Red वेरिएंट की पुरानी कीमत 1.97 लाख रुपये थी. जिसपर 16 हजार 135 रुपये की कटौती की गई है. इसके बाद अब इस बाइक की नई कीमत 1 लाख 81 हजार 118 रुपये हो गई है. इसके Halcyon Black वेरिएंट की पुरानी कीमत 2 लाख रुपये थी, जिस पर 16 हजार 373 रुपये की कटौती की गई है. ऐसे में अब इस वेरिएंट की कीमत 1 लाख 83 हजार 784 रुपये हो गई है.

कौन-सा वेरिएंट कितना सस्ता?

Royal Enfield Classic के Madras Red/Blue वेरिएंट की कीमत 2 लाख 3 हजार 813 थी. अब 16 हजार 672 कटौती के बाद 1 लाख 87 हजार 141 रुपये हो गई है. इसके Medallion Bronze की कीमत पहले 2 लाख 8 हजार 415 रुपये थी. जिसके बाद 16 हजार 415 रुपये की कटौती की गई है. अब इस वेरिएंट की नई कीमत 1 लाख 92 हजार रुपये हो गई है. बाइक के Commando Sand वेरिएंट की पुरानी कीमत 2 लाख 20 हजार 669 रुपये है. इसकी कीमत में 18 हजार रुपये की कटौती की गई है.

Royal Enfield Classic 350 के Stealth Black वेरिएंट की पहले कीमत 2 लाख 29 हजार लाख रुपये थी, जिसके बाद अब इस वेरिएंट की नई कीमत 2 लाख 11 हजार रुपये हो गई है. इसके Emerald वेरिएंट की पहले कीमत 2 लाख 34 हजार रुपये थी. जीएसटी कट के बाद अब इस वेरिएंट की कीमत 2 लाख 15 हजार 750 रुपये हो गई है.

मार्केट में किन बाइक्स को देती है टक्कर? 

मार्केट में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 Honda H'ness CB350, Honda CB350, Jawa 350.  हीरो मैवरिक 440 और कुछ प्रीमियम नियो-रेट्रो बाइक्स जैसे हार्ले-डेविडसन एक्स440 और ट्रायम्फ स्पीड 400 जैसी बाइक्स को टक्कर देती है. 

Published at : 21 Oct 2025 02:33 PM (IST)
Royal Enfield Royal Enfield Classic 350 Royal Enfield On EMI
