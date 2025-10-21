कम से कम कितनी डाउन पेमेंट पर खरीद सकते हैं Tata Punch EV? जानिए EMI डिटेल्स और राइवल

भारत में पिछले कई सालों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड धीरे-धीरे बढ़ रही है. यही वजह है कि कार निर्माता कंपनियां कई नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च कर रही हैं. इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स अच्छा काम कर रही है. अगर आप किसी बेस्ट इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यहां हम आपको टाटा की बेहतरीन ईवी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि किफायती होने के साथ ही बेस्ट फीचर्स भी रखती है.

Tata Punch EV की क्या है ऑन-रोड कीमत ?

हम जिस कार की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि Tata Punch EV है, जिसकी ऑन-रोड कीमत करीब 10 लाख 55 हजार रुपये है. अगर आप इस कार को 4 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर खरीदते हैं तो बाकि बचे हुए 6.55 लाख रुपये बैंक से कार लोन लेने होंगे. अगर आपको यह अमाउंट 8 फीसदी की वार्षिक ब्याज दर से 5 साल के लिए मिलता है, तो EMI लगभग 13-14 हजार रुपये बनेगी.

अगर आप लोन की अवधि 7 साल करते हैं, तो किस्त की राशि घटकर 10 हजार के आसपास हो जाएगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार पर लोन मिलना आपके पर्सनल क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है. इसके साथ ही ऑन-रोड कीमत भी शहरों और डीलरशिप के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.

Tata Punch EV के स्पेसिफिकेशन्स और इंजन

टाटा मोटर्स की पंच ईवी में पावर के लिए 25 kWh कैपेसिटी वाले लिथियम आयन बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी का दावा है कि एसी चार्जर से इस बैटरी पैक को 3.6 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत तक और डीसी फास्ट चार्जर से इसे 56 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है.

टाटा मोटर्स का कहना है कि एक फुल चार्ज पर पंच ईवी 315 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज प्रदान कर सकती है. साथ ही यह 140 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ़्तार से चल सकती है. कंपनी के अनुसार पंच ईवी को 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल करने में 9.5 सेकंड का समय लगता है. भारतीय बाजार में Tata Punch EV एमजी कॉमेट ईवी, विंडसर ईवी, नेक्सन ईवी जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है.

