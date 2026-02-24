हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
डेली ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट है Classic 350, क्या 5 हजार की EMI पर मिल जाएगी?

डेली ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट है Classic 350, क्या 5 हजार की EMI पर मिल जाएगी?

Classic 350 on EMI: अगर आप रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि इसे फुल पेमेंट देकर खरीदा जाए. आप बाइक को EMI पर भी खरीद सकते हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 24 Feb 2026 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में रॉयल एनफील्ड बाइक्स का जबरदस्त क्रेज देखने तो मिलता है. अगर आप रोजाना ऑफिस आने-जाने के लिए इस कंपनी की बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो क्लासिक 350 एक अच्छा विकल्प हो सकती है. 350cc सेगमेंट में यह कंपनी की सबसे लोकप्रिय बाइकों में से एक है और हर महीने मोस्ट-सेलिंग भी रहती है.

अगर आप रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि इसे फुल पेमेंट देकर खरीदा जाए. आप बाइक को EMI पर भी खरीद सकते हैं. भारतीय बाजार में क्लासिक 350 के पांच वेरिएंट उपलब्ध हैं. इसका सबसे सस्ता वेरिएंट हेरिटेज है, जिसकी दिल्ली में ऑन-रोड कीमत लगभग 2,08,585 रुपये है. अन्य राज्यों में कीमत थोड़ी अलग हो सकती है. इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको करीब 1.98 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है. 

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Classic 350?

Royal Enfield Classic 350 खरीदने के लिए लगभग 10,000 रुपये डाउन पेमेंट करनी होगी. इसके बाद बैंक करीब 9 प्रतिशत सालाना ब्याज दर से लोन देता है. अगर आप दो साल के लिए लोन लेते हैं, तो हर महीने लगभग 9,764 रुपये की EMI देनी होगी. तीन साल के लोन पर यह किस्त करीब 7,006 रुपये प्रतिमाह होगी.

अगर आप चार साल के लिए लोन लेते हैं, तो 48 महीनों तक लगभग 5,627 रुपये की EMI जमा करनी होगी. अगर आप पांच सालों के लिए बाइक लोन पर लेते हैं तो आपको हर महीने 4,799 रुपये की मसिक EMI चुकानी होगी. ध्यान रखें कि अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर और नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए लोन लेने से पहले सभी शर्तों और दस्तावेजों को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए.

कैसे हैं बाइक के फीचर्स? 

Royal Enfield Classic 350 में रेट्रो डिज़ाइन के साथ 349 cc का इंजन, EFI, LED लाइटें, semi‑digital इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, USB‑C चार्जिंग पोर्ट, और Tripper नेविगेशन (उच्च वेरिएंट) मिलता है. सेफ्टी के लिए बाइक में डुअल‑चैनल ABS, डबल डिस्क ब्रेक, आरामदायक सस्पेंशन और क्रूजर‑स्टाइल राइडिंग पोजीशन भी मौजूद है. 

Published at : 24 Feb 2026 03:02 PM (IST)
