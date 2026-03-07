"मां के सामने ही कर दी दो बच्चों की निर्मम हत्या" वीडियो अंदर तक हिला देगा, आंसू बहाने पर मजबूर हुए यूजर्स

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों का दिल दहल गया है. इंसान और जानवरों के रिश्ते को लेकर अक्सर दया और करुणा की बातें की जाती हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ घटनाएं ऐसी सामने आ जाती हैं जो इंसानियत पर ही सवाल खड़े कर देती हैं. वायरल हो रहे इस सीसीटीवी फुटेज में एक महिला की बेरहमी देखकर लोग गुस्से से भर उठे हैं.

वीडियो में जो नजारा कैद हुआ है वह इतना दर्दनाक है कि कई लोग इसे देखकर भावुक हो रहे हैं और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. मासूम पिल्लों के साथ की गई इस क्रूरता ने इंटरनेट पर आक्रोश की लहर पैदा कर दी है.

कुत्ते के पिल्लों की बेरहमी से महिला ने की हत्या

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सुनसान सड़क के किनारे कुछ छोटे-छोटे कुत्ते के पिल्ले खेलते नजर आ रहे हैं. पास में उनकी मां भी खड़ी दिखाई देती है और आसपास का माहौल बिल्कुल सामान्य लगता है. तभी अचानक एक महिला अपने घर से बाहर निकलती है और सीधे उन पिल्लों की तरफ बढ़ जाती है. सीसीटीवी में कैद इस घटना में महिला एक पिल्ले को उठाती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सामने बनी दीवार पर पूरी ताकत से दे मारती है. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि मासूम पिल्ला वहीं गिर पड़ता है. यह दृश्य देखकर किसी का भी दिल कांप सकता है.

ऐसी महिलाएं किसी की माँ क्या बनेंगीं भला... ये इंसान के रूप में श्राप बनकर जन्मी हैं।



उन कुत्ते के बच्चों का क्या दोष था जो उन्हें इस तरह से मार दिया इस राक्षसी ने 💔😥 pic.twitter.com/jNgVdX0KDI — Ashwini Yadav (@iamAshwiniyadav) March 6, 2026

एक मौत से नहीं भरा मन तो दूसरे की भी ले ली जान

हैरान करने वाली बात यह है कि महिला यहीं नहीं रुकती. वह कुछ कदम आगे बढ़ती है और दूसरे पिल्ले को भी उठाकर उसी तरह दीवार पर पटक देती है. बताया जा रहा है कि इस बेरहमी के कारण दोनों मासूम पिल्लों की जान चली गई. पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है. वीडियो में यह भी साफ नजर आता है कि पिल्लों की मां थोड़ी दूरी पर खड़ी सब कुछ देख रही होती है. वह अपने बच्चों के आसपास मंडराती रहती है, लेकिन महिला की इस अचानक हरकत के सामने कुछ भी नहीं कर पाती. यह दृश्य सोशल मीडिया पर लोगों को बेहद भावुक कर रहा है.

यह भी पढ़ें: Video: पानी के दरिंदे को फाड़ खा गया जंगल का राजा, नदी किनारे जमकर दहाड़ी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा

यूजर्स का खौल उठा खून

जैसे ही यह फुटेज इंटरनेट पर सामने आया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए कहा कि इस तरह की क्रूरता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए. कुछ लोगों ने इसे अमानवीय बताते हुए महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं कई पशु प्रेमियों ने कहा कि मासूम जानवरों पर इस तरह का अत्याचार इंसानियत के खिलाफ है. वीडियो को @iamAshwiniyadav नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: क्या वाकई जमीन पर एयरबेस के डिजाइन बना रहे ईरानी? देखें अमेरिका को धोखा देने वाले वायरल वीडियो