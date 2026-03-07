हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग"मां के सामने ही कर दी दो बच्चों की निर्मम हत्या" वीडियो अंदर तक हिला देगा, आंसू बहाने पर मजबूर हुए यूजर्स

"मां के सामने ही कर दी दो बच्चों की निर्मम हत्या" वीडियो अंदर तक हिला देगा, आंसू बहाने पर मजबूर हुए यूजर्स

नजारा इतना दर्दनाक है कि कई लोग इसे देखकर भावुक हो रहे हैं और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. मासूम पिल्लों के साथ की गई इस क्रूरता ने इंटरनेट पर आक्रोश की लहर पैदा कर दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 07 Mar 2026 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों का दिल दहल गया है. इंसान और जानवरों के रिश्ते को लेकर अक्सर दया और करुणा की बातें की जाती हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ घटनाएं ऐसी सामने आ जाती हैं जो इंसानियत पर ही सवाल खड़े कर देती हैं. वायरल हो रहे इस सीसीटीवी फुटेज में एक महिला की बेरहमी देखकर लोग गुस्से से भर उठे हैं.

वीडियो में जो नजारा कैद हुआ है वह इतना दर्दनाक है कि कई लोग इसे देखकर भावुक हो रहे हैं और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. मासूम पिल्लों के साथ की गई इस क्रूरता ने इंटरनेट पर आक्रोश की लहर पैदा कर दी है.

कुत्ते के पिल्लों की बेरहमी से महिला ने की हत्या

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सुनसान सड़क के किनारे कुछ छोटे-छोटे कुत्ते के पिल्ले खेलते नजर आ रहे हैं. पास में उनकी मां भी खड़ी दिखाई देती है और आसपास का माहौल बिल्कुल सामान्य लगता है. तभी अचानक एक महिला अपने घर से बाहर निकलती है और सीधे उन पिल्लों की तरफ बढ़ जाती है. सीसीटीवी में कैद इस घटना में महिला एक पिल्ले को उठाती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सामने बनी दीवार पर पूरी ताकत से दे मारती है. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि मासूम पिल्ला वहीं गिर पड़ता है. यह दृश्य देखकर किसी का भी दिल कांप सकता है.

एक मौत से नहीं भरा मन तो दूसरे की भी ले ली जान

हैरान करने वाली बात यह है कि महिला यहीं नहीं रुकती. वह कुछ कदम आगे बढ़ती है और दूसरे पिल्ले को भी उठाकर उसी तरह दीवार पर पटक देती है. बताया जा रहा है कि इस बेरहमी के कारण दोनों मासूम पिल्लों की जान चली गई. पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है. वीडियो में यह भी साफ नजर आता है कि पिल्लों की मां थोड़ी दूरी पर खड़ी सब कुछ देख रही होती है. वह अपने बच्चों के आसपास मंडराती रहती है, लेकिन महिला की इस अचानक हरकत के सामने कुछ भी नहीं कर पाती. यह दृश्य सोशल मीडिया पर लोगों को बेहद भावुक कर रहा है.

यह भी पढ़ें: Video: पानी के दरिंदे को फाड़ खा गया जंगल का राजा, नदी किनारे जमकर दहाड़ी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा

यूजर्स का खौल उठा खून

जैसे ही यह फुटेज इंटरनेट पर सामने आया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए कहा कि इस तरह की क्रूरता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए. कुछ लोगों ने इसे अमानवीय बताते हुए महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं कई पशु प्रेमियों ने कहा कि मासूम जानवरों पर इस तरह का अत्याचार इंसानियत के खिलाफ है. वीडियो को @iamAshwiniyadav नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: क्या वाकई जमीन पर एयरबेस के डिजाइन बना रहे ईरानी? देखें अमेरिका को धोखा देने वाले वायरल वीडियो

Published at : 07 Mar 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Lady Kill Dog Puppy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
"मां के सामने ही कर दी दो बच्चों की निर्मम हत्या" वीडियो अंदर तक हिला देगा, आंसू बहाने पर मजबूर हुए यूजर्स
ट्रेंडिंग
Video: बस में जेब काटने आया शातिर, पकड़े जाने पर मुंह से निकाली ब्लेड… VIDEO देख दंग रह जाएंगे आप
बस में जेब काटने आया शातिर, पकड़े जाने पर मुंह से निकाली ब्लेड… VIDEO देख दंग रह जाएंगे आप
ट्रेंडिंग
Video: पानी के दरिंदे को फाड़ खा गया जंगल का राजा, नदी किनारे जमकर दहाड़ी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
पानी के दरिंदे को फाड़ खा गया जंगल का राजा, नदी किनारे जमकर दहाड़ी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
ट्रेंडिंग
जन शताब्दी में महिला ने दिखाई दबंगई, टिकट लिया नहीं और TTE पर लगा दिया आरोप, फोटोज वायरल
जन शताब्दी में महिला ने दिखाई दबंगई, टिकट लिया नहीं और TTE पर लगा दिया आरोप, फोटोज वायरल
Advertisement

वीडियोज

Iran US-Israel War: Midnight Attack! ईरान ने दागीं 5 बैलिस्टिक मिसाइलें | War Latest Update
US Israel Iran War: इजरायल में बजे हमले वाले सायरन, मची अफरा-तफरी | Breaking | Donald Trump
Iran Israel War: ईरान की राजधानी में भीषण बमबारी | War Update
Lebanon में युद्ध की आग, दुनिया की नजरें टिकीं | Iran-Israel War | America | Trump
Iran Israel War: मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध..भीषण हुई जंग | Khamenei Death | Donald Trump | War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के THAAD डिफेंस सिस्टम की बजी बैंड! ईरान की मिसाइलों ने किया तबाह, खाड़ी देशों की बढ़ी टेंशन
अमेरिका के THAAD डिफेंस सिस्टम की बजी बैंड! ईरान की मिसाइलों ने किया तबाह, खाड़ी देशों की बढ़ी टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IPS अंशिका वर्मा संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की बनेंगी दुल्हनिया, 29 मार्च को होगी शादी
IPS अंशिका वर्मा संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की बनेंगी दुल्हनिया, 29 मार्च को होगी शादी
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Trailer Celebs Review: 'धुरंधर 2' के ट्रेलर से इम्प्रेस हुए बॉलीवुड सेलेब्स, आलिया भट्ट से ऋतिक रोशन तक ने कर डाली तारीफ
'धुरंधर 2' के ट्रेलर से इम्प्रेस हुए बॉलीवुड सेलेब्स, आलिया से ऋतिक तक ने तारीफ में की पोस्ट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मिचेल सेंटनर ने दी बड़ी धमकी, अहमदाबाद में फिर टूटेगा 140 करोड़ भारतीयों का दिल?
फाइनल से पहले सेंटनर ने दी बड़ी धमकी, अहमदाबाद में फिर टूटेगा 140 करोड़ भारतीयों का दिल?
विश्व
कौन है ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाला पाकिस्तानी आसिफ रजा मर्चेंट? ईरान से निकला कनेक्शन, जानें सब कुछ
कौन है ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाला पाकिस्तानी आसिफ रजा मर्चेंट? ईरान से निकला कनेक्शन, जानें सब कुछ
विश्व
ईरान के हमलों से घबराया सऊदी, रियाद पहुंचे आसिम मुनीर, क्या जंग में शामिल होगा पाकिस्तान?
ईरान के हमलों से घबराया सऊदी, रियाद पहुंचे आसिम मुनीर, क्या जंग में शामिल होगा पाकिस्तान?
ट्रेंडिंग
Video: पानी के दरिंदे को फाड़ खा गया जंगल का राजा, नदी किनारे जमकर दहाड़ी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
पानी के दरिंदे को फाड़ खा गया जंगल का राजा, नदी किनारे जमकर दहाड़ी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
शिक्षा
UPSC रिजल्ट में बड़ा ट्विस्ट, 301वीं रैंक पर दो आकांक्षा सिंह का दावा, क्या है सच?  
UPSC रिजल्ट में बड़ा ट्विस्ट, 301वीं रैंक पर दो आकांक्षा सिंह का दावा, क्या है सच?  
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Embed widget