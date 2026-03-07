Tata Punch EV या MG Comet, कम बजट में कौन-सी इलेक्ट्रिक कार खरीदना रहेगा बेहतर?

भारत में इलेक्ट्रिक कारों के किफायती बजट सेगमेंट में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिनमें MG Comet EV और Tata Punch EV के नाम शामिल हैं. ये दोनों किफायती ईवी BaaS विकल्प के साथ आती हैं और दोनों गाड़ियां अलग-अलग तरह के ग्राहकों को टारगेट करती हैं. अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कीमत और फीचर्स के मामले में कौन-सी गाड़ी खरीदना बेहतर है?

दोनों EVs की कीमत और बैटरी किराया

पहली कार MG Comet EV है, जिसे ज्यादा सस्ता माना जाता है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 4.99 लाख रुपये BaaS से शुरू होती है, जबकि बैटरी समेत इसकी कीमत लगभग 7.62 लाख रुपये से शुरू होती है. इसके अलावा दूसरी कार Tata Punch EV की बात की जाए तो BaaS के साथ इसकी कीमत करीब 6.49 लाख रुपये से शुरू होती है और बैटरी समेत इसकी कीमत लगभग 9.69 लाख से शुरू है. हालांकि पंच EV में बैटरी किराया लगभग 2.60 रुपये प्रति किलोमीटर है, जो कॉमेट EV के लगभग 3.20 रुपये प्रति किलोमीटर से कम है. इसलिए ज्यादा चलाने वालों के लिए पंच EV लंबे समय में सस्ती पड़ सकती है.

डिजाइन और साइज

डिजाइन और साइज के बारे में बात करें तो Tata Punch EV एक माइक्रो SUV है, इसलिए इसका आकार बड़ा है और इसमें ज्यादा स्पेस और बेहतर रोड प्रेजेंस मिलता है. वहीं MG Comet EV एक छोटी सिटी कार है, जिसे खास तौर पर शहर की भीड़भाड़ और आसान पार्किंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है. अगर कोई शख्स फैमिली के साथ ज्यादा सफर करता है तो पंच EV ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है.

दोनों गाड़ियों की रेंज

इसके साथ ही रेंज के मामले में भी Tata Punch EV आगे दिखाई देती है. यह एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 315 से 421 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, जबकि MG Comet EV करीब 230 किमी तक चलने का दावा करती है. इसलिए अगर आपको लंबी दूरी तय करनी होती है तो पंच EV ज्यादा उपयोगी हो सकती है. ऐसे में अगर आपका बजट कम है और कम दूरी के लिए कोई इलेक्ट्रिक कार चाहिए तो MG Comet EV बेहतर है, वहीं रेंज, बड़ा साइज और फैमिली के लिए ज्यादा स्पेस चाहते हैं, तो Tata Punch EV ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी साबित हो सकती है.

