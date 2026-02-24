हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोक्या इंडियन लाइसेंस से आप विदेश में चला सकते हैं गाड़ी? जानें जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पूरा प्रोसेस

क्या इंडियन लाइसेंस से आप विदेश में चला सकते हैं गाड़ी? जानें जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पूरा प्रोसेस

क्या इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से विदेश में गाड़ी चला सकते हैं? आइए जानें इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (IDP) क्या है, कैसे अप्लाई करें और किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 24 Feb 2026 01:08 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और वहां खुद गाड़ी चलाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ वे विदेश में भी गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है. ज्यादातर देशों में केवल भारतीय लाइसेंस मान्य नहीं होता. वहां कानूनी रूप से ड्राइव करने के लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (IDP) की जरूरत पड़ती है.

इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (IDP) क्या है?

इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट एक ऐसा आधिकारिक दस्तावेज है, जो आपके भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त version होता है. यह संयुक्त राष्ट्र (UN) कन्वेंशन के तहत अधिकृत है और यह साबित करता है कि आप भारत में वैध रूप से लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर हैं. IDP में आपकी फोटो, व्यक्तिगत जानकारी और उन वाहन श्रेणियों का विवरण होता है, जिन्हें चलाने की आपको अनुमति है.

यह जानकारी कई भाषाओं में ट्रांसलेट की जाती है, जिससे विदेशी अधिकारियों के लिए आपकी पहचान और लाइसेंस को समझना आसान हो जाता है. वर्तमान में 150 से अधिक देशों में IDP मान्य है. यह परमिट जारी होने की तारीख से आमतौर पर एक साल तक वैध रहता है और इसे हमेशा अपने पासपोर्ट और भारतीय लाइसेंस के साथ रखना जरूरी होता है. इसके बिना कई देशों में कार किराए पर लेना या ड्राइव करना मुश्किल हो सकता है.

IDP के लिए कैसे करें आवेदन?

इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए आवेदन प्रक्रिया अब काफी आसान हो चुकी है. भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के परिवहन पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 4A भरना होगा. इसके साथ आपको अपना वैध भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की कॉपी, वैध वीजा और हाल की पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी. कुछ मामलों में मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है.

फीस का भुगतान आप UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं. कभी-कभी आधार ऑथेंटिकेशन या लोकल RTO में वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ सकती है. आवेदन की जांच पूरी होने के बाद आमतौर पर 3 से 7 कार्यदिवस के भीतर IDP आपके रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाता है.

ये भी पढ़ें: फुल टैंक में चलेगी 750 KM, 60 हजार के बजट में आती हैं ये माइलेज बाइक्स, पढ़ें लिस्ट

Published at : 24 Feb 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
International Driving Permit Indian Driving License Abroad IDP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
क्या इंडियन लाइसेंस से आप विदेश में चला सकते हैं गाड़ी? जानें जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पूरा प्रोसेस
क्या इंडियन लाइसेंस से आप विदेश में चला सकते हैं गाड़ी? जानें जरूरी डॉक्यूमेंट्स
ऑटो
क्या 50 हजार सैलरी होने पर आप खरीद सकते हैं Tata Sierra? यहां जानिए EMI कैलकुलेशन
क्या 50 हजार सैलरी होने पर आप खरीद सकते हैं Tata Sierra? यहां जानिए EMI कैलकुलेशन
ऑटो
फुल टैंक में चलेगी 750 KM, 60 हजार के बजट में आती हैं ये माइलेज बाइक्स, पढ़ें लिस्ट
फुल टैंक में चलेगी 750 KM, 60 हजार के बजट में आती हैं ये माइलेज बाइक्स, पढ़ें लिस्ट
ऑटो
कितनी सैलरी होने पर आप खरीद सकते हैं Toyota Innova Crysta? जानिए पूरी EMI कैलकुलेशन
कितनी सैलरी होने पर आप खरीद सकते हैं Toyota Innova Crysta? जानिए EMI कैलकुलेशन
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu गिरफ्तार, कोर्ट से 7 दिन रिमांड की मांग | Rahul Gandhi
Jharkhand Plane Crash: चतरा में जहां हुई एयर एंबुलेंस क्रैश वहां से देखिए ग्रांउड रिपोर्ट | Chatra
AI Summit Row: Uday Bhanu की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का आया बयान | Rahul Gandhi | | Congress
Jharkhand Plane Crash: एयर एंबुलेंस हादसे का 'अक्षय कुमार' कनेक्शन! | Chatra | Ranchi | Breaking
Jharkhand Plane Crash: पेड़ पर लटका मलबा और बिखरा सामान, ग्राउंड जीरो से Chatra क्रैश की रिपोर्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लाल बारादरी मस्जिद मामले में बजरंग दल की एंट्री, छात्र धरने पर, हनुमान चालीसा पाठ के दौरान हंगामा
लाल बारादरी मस्जिद मामले में बजरंग दल की एंट्री, छात्र धरने पर, हनुमान चालीसा पाठ के दौरान हंगामा
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
स्पोर्ट्स
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, सूज जाती थी आंखें, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
यूटिलिटी
ट्रेन में कितने बजे तक नहीं खोल सकते मिडिल बर्थ, जान लें नियम
ट्रेन में कितने बजे तक नहीं खोल सकते मिडिल बर्थ, जान लें नियम
ट्रेंडिंग
सिर्फ साड़ी के लिए जोखिम में डाली बच्चे की जान, दूसरी मंजिल पर लटकाया; वीडियो देख भड़के यूजर्स
सिर्फ साड़ी के लिए जोखिम में डाली बच्चे की जान, दूसरी मंजिल पर लटकाया; वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget