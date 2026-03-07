हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार-बंगाल को काट केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात पर BJP की प्रतिक्रिया, 'योजना पूरी तरह…'

Bihar-Bengal News: पप्पू यादव ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करा केंद्र शासित प्रदेश बनाने का खेल बीजेपी करने वाली है. अब इसी पर सफाई दी गई है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 07 Mar 2026 06:00 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार-बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है. पहले आरजेडी और फिर बाद में सांसद पप्पू यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी. तमाम चर्चाओं के बीच अब इस पर बीजेपी की ओर से सफाई दी गई है. तमाम भ्रांतियों को पार्टी के नेता ने दूर किया है. शनिवार (07 मार्च, 2026) को सांसद नित्यानंद राय ने अपने एक्स हैंडल से इस संबंध में पोस्ट किया है और पप्पू यादव की बातों को गंभीरता से नहीं लेने की अपील की है.

नित्यानंद राय ने लिखा, "बिहार और प. बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना पूरी तरह तथ्य से परे है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है. मैं यह बताना चाहता हूं कि पप्पू यादव के ट्वीट को कोई गंभीरता से ना ले."

अब पढ़िए पप्पू यादव ने क्या कहा था

केंद्र शासित प्रदेश को लेकर बीते शुक्रवार (06 मार्च, 2026) को सांसद पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर लिखा था, "पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करा कर सीमांचल और मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज दिनाजपुर आदि जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का खेल बीजेपी करने वाली है. नीतीश जी को हटाने और लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल लाने के पीछे का यह खेल है." पप्पू यादव के इसी पोस्ट पर नित्यानंद राय ने आज प्रतिक्रिया दी है.

नित्यानंद राय पर पप्पू यादव ने किया पलटवार

नित्यानंद राय की ओर से सफाई दिए जाने के बाद फिर पप्पू यादव ने पलटवार किया. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, "नित्या बाबू , नमस्ते, बिना आग का कोई धुंआ नहीं उठता! HM तीन दिन सीमांचल में रहे, फिर बिहार में सैनिक पृष्ठभूमि का गवर्नर और बंगाल में IB के पूर्व अधिकारी को गवर्नर बनाना संदेह पैदा करता है. अगर नहीं UT बनाए तो अच्छी बात है, अगर बनाए तो हम पूरी गंभीरता से लेंगे. आर्थिक नाकेबंदी करेंगे."

बता दें कि इसके पहले आरजेडी के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू ने बयान दिया था कि सीमांचल और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी चल रही है. इससे ममता बनर्जी और हमारा एक बड़ा बोट बैंक कट जाएगा. 

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 07 Mar 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Nityanand Rai Pappu Yadav BIHAR NEWS
और पढ़ें
