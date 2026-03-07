Maruti Fronx या Tata Nexon, किस गाड़ी की हर महीने की EMI है सस्ती? जानिए पूरी कैलकुलेशन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Fronx या Tata Nexon, किस गाड़ी की हर महीने की EMI है सस्ती? जानिए पूरी कैलकुलेशन

नई कार खरीदने का सोच रहे हैं? आइए जानें Maruti Fronx और Tata Nexon में किस कार की EMI कम पड़ती है. साथ ही कीमत, लोन और हर महीने की किस्त की पूरी कैलकुलेशन समझते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Mar 2026 06:16 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में SUV कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. इस सेगमेंट में Maruti Fronx और Tata Nexon दोनों ही काफी पसंद की जाने वाली कारें हैं. दोनों गाड़ियों का लुक अच्छा है और इनमें अच्छे फीचर्स भी मिलते हैं, लेकिन जब लोग नई कार खरीदने का सोचते हैं, तो वे यह भी देखते हैं कि हर महीने कितनी EMI देनी पड़ेगी. क्योंकि ज्यादातर लोग कार लोन लेकर खरीदते हैं. अगर कीमत की बात करें तो Maruti Fronx की शुरुआती कीमत लगभग 7.5 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं Tata Nexon की शुरुआती कीमत करीब 8 लाख रुपये के आसपास है. इसका मतलब है कि Nexon की कीमत शुरुआत से ही Fronx से थोड़ी ज्यादा है. इसलिए Nexon की EMI भी ज्यादा हो सकती है.

EMI कैलकुलेशन

मान लीजिए कि आप कार खरीदते समय 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट देते हैं और बाकी रकम बैंक से लोन लेते हैं. अगर लोन की पीरियड 5 साल और ब्याज दर लगभग 9% मान ली जाए, तो EMI का फर्क साफ दिखता है. इस हिसाब से Maruti Fronx के बेस मॉडल की मासिक EMI लगभग 13,000 से 14,000 रुपये के आसपास पड़ सकती है. वहीं Tata Nexon के लिए हर महीने करीब 14,500 से 15,500 रुपये तक EMI देनी पड़ सकती है. यानी दोनों गाड़ियों के बीच हर महीने करीब 1,000 से 1,500 रुपये का फर्क हो सकता है. 

कौन सी कार ज्यादा सही रहेगी?

अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप कम EMI देना चाहते हैं तो Maruti Fronx आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है. इसकी कीमत कम है और माइलेज भी अच्छा माना जाता है. वहीं अगर आप मजबूत बॉडी, ज्यादा सेफ्टी और पावरफुल इंजन चाहते हैं तो Tata Nexon भी अच्छा विकल्प है. हालांकि इसकी EMI थोड़ी ज्यादा पड़ सकती है. अगर सिर्फ EMI के हिसाब से देखें तो Maruti Fronx ज्यादा सस्ती पड़ती है. बता दें कि कार चुनते समय केवल EMI नहीं, बल्कि फीचर्स, सेफ्टी और अपनी जरूरत को भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए.

Published at : 07 Mar 2026 06:16 PM (IST)
