भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में 650 cc सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और इसी सेगमेंट में एक नया नाम Royal Enfield Bullet 650 जुड़ गया है. दरअसल, ये बाइक पहले EICMA 2025 में दिखाई गई थी और इसके बाद मोटोवर्स 2025 में शोकेस की गई. हालांकि इसे टक्कर देने वाला BSA Goldstar 650 जैसा मजबूत बाइक पहले से ही बाजार में मौजूद है, जिससे मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है. आइए दोनों बाइक्स के फीचर्स पर नजर डालते हैं.

दोनों बाइक्स के इंजन में क्या फर्क है?

Royal Enfield Bullet 650 में 648 cc का एयर-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है, जो 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. ये इंजन 7,250 आरपीएम पर 46 बीएचपी की पावर और 5,650 आरपीएम पर 52 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. ये इंजन अपनी स्मूथनेस और स्थिर परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से लंबी दूरी की सवारी Comforable बन जाती है.





दूसरी तरफ BSA Goldstar 650 में 652 cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलिंडर इंजन दिया गया है. ये इंजन पांच-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है और 6,500 आरपीएम पर 45 बीएचपी की पावर और 4,000 आरपीएम पर 55 एनएम का टॉर्क देता है. गोल्डस्टार की पावर बुलेट से थोड़ी कम है, लेकिन इसका टॉर्क ज्यादा है, जिससे बाइक शुरुआत में तेज रफ्तार पकड़ती है और लो-एंड परफॉर्मेंस मजबूत बनाती है.

कौन ज्यादा पावरफुल है?

अगर सिर्फ पावर की बात करें तो Bullet 650 एक बीएचपी ज्यादा पावर देती है और इसलिए पावर के मामले में ये हल्का बढ़त लेती है. वहीं Goldstar 650 तीन एनएम ज्यादा टॉर्क देती है, जिससे ये कम स्पीड पर बेहतर खिंचाव देती है. कुल मिलाकर दोनों बाइक्स की परफॉर्मेंस अलग तरह की राइडिंग स्टाइल के लिए बनी है. जैसे-Bullet 650 लंबी राइड के लिए स्मूथ और स्थिर, जबकि Goldstar 650 तेज स्टार्ट और मजबूत टॉर्क के लिए बेहतर फील होती है.

कीमत में कितना अंतर हो सकता है?

Royal Enfield Bullet 650 की कीमत अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि ये लगभग 3.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास हो सकती है. BSA Goldstar 650 पहले से बाजार में उपलब्ध है और इसकी कीमत 3.09 लाख रुपये से शुरू होकर 3.26 लाख रुपये तक जाती है. कीमत के हिसाब से Goldstar थोड़ी सस्ती है, जबकि Bullet 650 अपनी ब्रांड वैल्यू और ट्विन-सिलिंडर इंजन की वजह से थोड़ी महंगी रह सकती है.

