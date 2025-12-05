हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोRoyal Enfield Bullet 650 vs BSA Goldstar 650: पावर के मामले में कौन है ज्यादा दमदार! जान लें अंतर

Royal Enfield Bullet 650 vs BSA Goldstar 650: पावर के मामले में कौन है ज्यादा दमदार! जान लें अंतर

Royal Enfield Bullet 650 vs BSA Goldstar 650: रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 का सीधा मुकाबला BSA Goldstar 650 से होगा. आइए जानें इंजन, पावर और कीमत के लिहाज से कौन सी बाइक ज्यादा पावरफुल है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 05 Dec 2025 11:52 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में 650 cc सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और इसी सेगमेंट में एक नया नाम Royal Enfield Bullet 650 जुड़ गया है. दरअसल, ये बाइक पहले EICMA 2025 में दिखाई गई थी और इसके बाद मोटोवर्स 2025 में शोकेस की गई. हालांकि इसे टक्कर देने वाला BSA Goldstar 650 जैसा मजबूत बाइक पहले से ही बाजार में मौजूद है, जिससे मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है. आइए दोनों बाइक्स के फीचर्स पर नजर डालते हैं.

दोनों बाइक्स के इंजन में क्या फर्क है?

  • Royal Enfield Bullet 650 में 648 cc का एयर-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है, जो 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. ये इंजन 7,250 आरपीएम पर 46 बीएचपी की पावर और 5,650 आरपीएम पर 52 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. ये इंजन अपनी स्मूथनेस और स्थिर परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से लंबी दूरी की सवारी Comforable बन जाती है.

  • दूसरी तरफ BSA Goldstar 650 में 652 cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलिंडर इंजन दिया गया है. ये इंजन पांच-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है और 6,500 आरपीएम पर 45 बीएचपी की पावर और 4,000 आरपीएम पर 55 एनएम का टॉर्क देता है. गोल्डस्टार की पावर बुलेट से थोड़ी कम है, लेकिन इसका टॉर्क ज्यादा है, जिससे बाइक शुरुआत में तेज रफ्तार पकड़ती है और लो-एंड परफॉर्मेंस मजबूत बनाती है.

कौन ज्यादा पावरफुल है?

  • अगर सिर्फ पावर की बात करें तो Bullet 650 एक बीएचपी ज्यादा पावर देती है और इसलिए पावर के मामले में ये हल्का बढ़त लेती है. वहीं Goldstar 650 तीन एनएम ज्यादा टॉर्क देती है, जिससे ये कम स्पीड पर बेहतर खिंचाव देती है. कुल मिलाकर दोनों बाइक्स की परफॉर्मेंस अलग तरह की राइडिंग स्टाइल के लिए बनी है. जैसे-Bullet 650 लंबी राइड के लिए स्मूथ और स्थिर, जबकि Goldstar 650 तेज स्टार्ट और मजबूत टॉर्क के लिए बेहतर फील होती है.

कीमत में कितना अंतर हो सकता है?

  • Royal Enfield Bullet 650 की कीमत अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि ये लगभग 3.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास हो सकती है. BSA Goldstar 650 पहले से बाजार में उपलब्ध है और इसकी कीमत 3.09 लाख रुपये से शुरू होकर 3.26 लाख रुपये तक जाती है. कीमत के हिसाब से Goldstar थोड़ी सस्ती है, जबकि Bullet 650 अपनी ब्रांड वैल्यू और ट्विन-सिलिंडर इंजन की वजह से थोड़ी महंगी रह सकती है.

यह भी पढ़ें

टेस्टिंग के दौरान दिखी Tata Punch Facelift, डिजाइन और फीचर्स में मिलेंगे बड़े बदलाव, जानें कब होगी लॉन्च

Published at : 05 Dec 2025 11:51 AM (IST)
Tags :
Royal Enfield Bullet 650 Vs BSA Goldstar 650 Bullet 650 Power Goldstar 650 650cc Bikes India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
महाराष्ट्र
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है किससे नहीं यह...'
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है और...'
इंडिया
Putin India Visit: कौन सी है वो व्हाइट फॉर्च्यूनर, जिसमें पीएम मोदी संग बैठे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, वायरल हुई कार की कीमत कितनी
कौन सी है वो व्हाइट फॉर्च्यूनर, जिसमें पीएम मोदी संग बैठे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, वायरल हुई कार की कीमत कितनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement

वीडियोज

सुंदर बच्चियों की 'सीरियल किलर' LADY ! | Sansani | Crime News
India में दिख गया मोदी-पुतिन के 'दोस्ती का दम'...छा गई कार वाली 'केमेस्ट्री'
व्यापार से वॉर तक ये दोस्ती कितनी दमदार ?, देखिए सबसे सटीक विश्लेषण । Punit India Visit
Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
महाराष्ट्र
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है किससे नहीं यह...'
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है और...'
इंडिया
Putin India Visit: कौन सी है वो व्हाइट फॉर्च्यूनर, जिसमें पीएम मोदी संग बैठे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, वायरल हुई कार की कीमत कितनी
कौन सी है वो व्हाइट फॉर्च्यूनर, जिसमें पीएम मोदी संग बैठे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, वायरल हुई कार की कीमत कितनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
बॉलीवुड
भूषण कुमार संग तलाक के रूमर्स पर महीनों बाद दिव्या खोसला ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'बॉलीवुड मगरमच्छों से भरा है...'
भूषण कुमार संग तलाक के रूमर्स पर दिव्या खोसला ने तोड़ी चुप्पी, बताया सच
स्पोर्ट्स
वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली किस नंबर पर, सचिन समेत ये अन्य टॉप 5 में शामिल
वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली किस नंबर पर, सचिन समेत ये अन्य टॉप 5 में शामिल
नौकरी
CBSE में नॉन टीचिंग पदों के लिए निकली वैकेंसी, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
CBSE में नॉन टीचिंग पदों के लिए निकली वैकेंसी, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
ट्रेंडिंग
वाइपर के डंडे को बंदूक समझ बैठा शख्स, आते-आते बचा हार्ट अटैक, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
वाइपर के डंडे को बंदूक समझ बैठा शख्स, आते-आते बचा हार्ट अटैक, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget