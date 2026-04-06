हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोचीन में ड्राइवरलेस कार पर मचा बवाल, अचानक रुकीं 100 से ज्यादा गाड़ियां, यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल

चीन में ड्राइवरलेस कार पर मचा बवाल, अचानक रुकीं 100 से ज्यादा गाड़ियां, यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल

Driverless car China: चीन में 100 से ज्यादा ड्राइवरलेस कारें अचानक रुक गईं, जिससे लोग अंदर फंस गए. इस घटना के बाद इन कारों की सुरक्षा और भरोसे को लेकर सवाल उठने लगे हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Apr 2026 06:32 PM (IST)
Preferred Sources

चीन में ड्राइवरलेस कारों से जुड़ी एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसने इस नई टेक्नोलॉजी की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जानकारी के मुताबिक, बाइडू कंपनी की Apollo Go ड्राइवरलेस टैक्सियां अचानक चलते-चलते रुक गईं. यह घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है, जब 100 से ज्यादा कारें एक साथ सड़क पर ठप हो गईं. सबसे चिंताजनक बात ये रही कि ये कारें बीच सड़क और ट्रैफिक के बीच ही रुक गईं. इससे न सिर्फ ट्रैफिक बाधित हुआ, बल्कि कार में बैठे यात्री भी अंदर फंस गए. शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह समस्या किसी टेक्नोलॉजी खराबी यानी सॉफ्टवेयर गड़बड़ी की वजह से हुई थी. हालांकि, कंपनी या अधिकारियों की तरफ से अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.

यात्रियों के लिए कैसे बनी खतरनाक स्थिति?

दरअसल, इस घटना के दौरान कार में बैठे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. यात्रियों ने बताया कि गाड़ी अचानक रुक गई और स्क्रीन पर एक मैसेज आया कि ड्राइविंग सिस्टम में खराबी है और कुछ ही समय में मदद पहुंच जाएगी, लेकिन जब लंबे समय तक कोई सहायता नहीं आई, तो लोगों को खुद ही कदम उठाना पड़ा. कई यात्रियों ने SOS बटन का इस्तेमाल किया और किसी तरह गाड़ी से बाहर निकले. स्थिति और भी खतरनाक तब हो गई जब कुछ कारें फ्लाईओवर पर रुक गईं. वहां तेज रफ्तार से गाड़ियां गुजर रही थीं, जिससे बाहर निकलना जोखिम भरा हो गया था. इस तरह की स्थिति में अगर समय पर मदद न मिले, तो यह बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है.

पहले भी सामने आ चुकी हैं ऐसी घटनाएं

ये पहली बार नहीं है जब ड्राइवरलेस कारों में इस तरह की समस्या आई हो. इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं. दिसंबर 2025 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में Waymo कंपनी की कारें अचानक रुक गई थीं, जिसकी वजह बिजली से जुड़ी समस्या थी. इसके अलावा अगस्त 2025 में चीन के ही चोंगकिंग शहर में एक रोबोटैक्सी सड़क पर बने गड्ढे में गिर गई थी. इन घटनाओं से यह साफ होता है कि भले ही यह टेक्नोलॉजी नई और मॉडर्न है, लेकिन अभी इसमें कई कमियां हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह गाड़ियां इंसानी गलती को कम कर सकती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजीी खराबी अपने आप में बड़ा खतरा बन सकती है.

Baidu का बड़ा प्लान 

बाइडू कंपनी ड्राइवरलेस कारों के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है. वुहान शहर को इसका बड़ा टेस्टिंग सेंटर माना जाता है, जहां 1000 से ज्यादा रोबोटैक्सी चल रही हैं. कंपनी अब इस सर्विस को दूसरे देशों जैसे दुबई, अबू धाबी और यूरोप तक फैलाने की तैयारी में है. 

यह भी पढ़ें:- किन शहरों में कार खरीदना सबसे ज्यादा सस्ता? खरीदने से पहले जानिए रोड टैक्स की डिटेल्स 

Published at : 06 Apr 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
Driverless Cars China Robotaxi Problem Self Driving Cars Safety Driverless Taxi Issue
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
चीन में ड्राइवरलेस कार पर मचा बवाल, अचानक रुकीं 100 से ज्यादा गाड़ियां, यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल
चीन में ड्राइवरलेस कार पर मचा बवाल, अचानक रुकीं 100 से ज्यादा गाड़ियां, यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल
ऑटो
ये 5 गलतियां कर देती हैं गाड़ी के सस्पेंशन का काम तमाम, जेब पर आ जाता है तगड़ा खर्च
ये 5 गलतियां कर देती हैं गाड़ी के सस्पेंशन का काम तमाम, जेब पर आ जाता है तगड़ा खर्च
ऑटो
Triumph ने लॉन्च की नई 350cc बाइक्स, डाउनसाइज के बाद क्या परफॉर्मेंस पर पड़ेगा असर?
Triumph ने लॉन्च की नई 350cc बाइक्स, डाउनसाइज के बाद क्या परफॉर्मेंस पर पड़ेगा असर?
ऑटो
पेट्रोल-डीजल की टेंशन के बीच कम फ्यूल में कैसे चलाएं गाड़ी? आज ही अपनाएं ये जरूरी टिप्स
पेट्रोल-डीजल की टेंशन के बीच कम फ्यूल में कैसे चलाएं गाड़ी? आज ही अपनाएं ये जरूरी टिप्स
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
West Bengal Opinion Poll: ABP-Matrize प्री-पोल सर्वे में बंगाल में महाटक्कर! कांटे की टक्कर बीजेपी को फायदा, लेकिन TMC आगे
प्री-पोल सर्वे में बंगाल में महाटक्कर! कांटे की टक्कर बीजेपी को फायदा, लेकिन TMC आगे
राजस्थान
दल बदलने वाले नेताओं पर वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, बोलीं- 'अवसरवादियों को नहीं मिले मौका, सिर्फ...'
दल बदलने वाले नेताओं पर वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, बोलीं- 'अवसरवादियों को नहीं मिले मौका, सिर्फ...'
जनरल नॉलेज
Delhi Assembly Security: किसके जिम्मे होती है दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा, जानें इसमें कितने जवान होते हैं तैनात?
किसके जिम्मे होती है दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा, जानें इसमें कितने जवान होते हैं तैनात?
आईपीएल 2026
KKR फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, 18 करोड़ वाले गेंदबाज ने शुरू किया अभ्यास; जानें ताजा अपडेट 
KKR फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, 18 करोड़ वाले गेंदबाज ने शुरू किया अभ्यास
बॉलीवुड
अक्षय कुमार की 'हेरा फेरी 3' में हो रही देरी? परेश रावल ने बताया सच
अक्षय कुमार की 'हेरा फेरी 3' में हो रही देरी? परेश रावल ने बताया सच
इंडिया
Explained: क्या असम में घटेंगे मुस्लिम विधायक? कैसे 30-35 से 20-22 सीटों तक सिमट सकता है प्रतिनिधित्व, एक्सपर्ट्स से समझें
क्या असम में घटेंगे मुस्लिम विधायक? 34 से 20 सीटों तक सिमटेगा प्रतिनिधित्व! एक्सपर्ट्स से समझें
ट्रेंडिंग
किसी शाही महल से कम नहीं अमृत भारत का नया कोच, रेल मंत्री ने खुद शेयर किया वीडियो, इंटरनेट हैरान
किसी शाही महल से कम नहीं अमृत भारत का नया कोच, रेल मंत्री ने खुद शेयर किया वीडियो, इंटरनेट हैरान
Home Tips
How To Clean Fennel Seeds: क्या सौंफ बीनते-बीनते आप भी हो जाती हैं परेशान? जानें इसे साफ करने का सबसे सही तरीका
क्या सौंफ बीनते-बीनते आप भी हो जाती हैं परेशान? जानें इसे साफ करने का सबसे सही तरीका
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget