हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026West Bengal Opinion Poll: बंगाल चुनाव में झटका, अटकी ममता की सांस, कौन बिगाड़ रहा TMC का खेल?

West Bengal Opinion Poll: बंगाल चुनाव में झटका, अटकी ममता की सांस, कौन बिगाड़ रहा TMC का खेल?

West Bengal Election Opinion Poll 2026: बंगाल के चुनावी मुकाबले में ‘अन्य’ का 16% वोट शेयर सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया है. इस खेमे में कांग्रेस, लेफ्ट और ओवैसी की AIMIM जैसे दल शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 06 Apr 2026 06:28 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bengal Election Opinion Poll: पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनाव से पहले ही मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है. ABP-Matrize के ताजा ओपिनियन पोल ने साफ संकेत दिया है कि इस बार की लड़ाई सीधी, कड़ी और आखिरी वोट तक खिंचने वाली है.

सर्वे के अनुसार, वोट प्रतिशत में तृणमूल कांग्रेस को 43%, भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 41% और अन्य दलों को 16% समर्थन मिल सकता है. यानी TMC को मामूली बढ़त जरूर है, लेकिन यह अंतर इतना कम है कि किसी भी वक्त चुनावी तस्वीर बदल सकती है.

खास बात यह है कि यह 2% का फासला कई सीटों पर निर्णायक साबित हो सकता है. वहीं 16% ‘अन्य’ वोट इस चुनाव में किंगमेकर की भूमिका निभा सकते हैं. ऐसे में साफ है कि बंगाल में इस बार मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला है.

‘अन्य’ का खेला-किसका खेल बिगाड़ेगा?

बंगाल के इस करीबी मुकाबले में ‘अन्य’ का 16% वोट शेयर सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया है. इस खेमे में कांग्रेस, लेफ्ट और ओवैसी की AIMIM जैसे दल शामिल हैं, जो सीधे तौर पर सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, लेकिन नतीजों पर बड़ा असर डाल सकते हैं.

राजनीतिक समीकरण बताते हैं कि ये वोट परंपरागत रूप से BJP विरोधी माने जाते हैं, लेकिन कई सीटों पर इनकी मौजूदगी TMC के वोट बैंक में सेंध भी लगा सकती है.

कांग्रेस नेता Adhir Ranjan Chowdhury ने भी इसे लेकर चेतावनी दी है. उन्होंने कह, ‘पिछले विधानसभा चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण ने हमें हार की कीमत चुकानी पड़ी थी.’

इस बार AIMIM, Humayun Kabir की बनाई आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है. माना जा रहा है कि AIMIM-AJUP गठबंधन मुस्लिम बहुल सीटों पर वोट शेयर को प्रभावित कर सकता है.

वहीं, यह चुनाव मुख्य रूप से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच सीधी टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है. ऐसे में ‘अन्य’ का यह वोट शेयर किसी एक दल को जिताने से ज्यादा, मुकाबले को और उलझाने वाला फैक्टर बन सकता है. अब नजर इस बात पर है कि यह 16% वोट किसके पक्ष में झुकता है और किसका खेल बिगाड़ता है.

‘अन्य’ का 16%-किंगमेकर कौन?

ABP-Matrize का यह प्री-पोल सर्वे सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि चुनावी ट्रेंड का संकेत है. यह दिखाता है कि बंगाल में इस बार सीधी लड़ाई TMC और BJP के बीच है, जहां कोई भी पार्टी आराम से जीत दर्ज नहीं कर सकती है. साथ ही, यह भी साफ है कि अंतिम नतीजे पूरी तरह से वोटिंग के आखिरी चरणों और मतदाताओं के मूड पर निर्भर करेंगे.

इस पूरे चुनावी समीकरण में सबसे अहम भूमिका ‘अन्य’ के 16% वोट शेयर की मानी जा रही है. यही वह हिस्सा है जो अंत में सत्ता का रुख तय कर सकता है. अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार इस बार असली गेमचेंजर बन सकते हैं. अगर यह वोट किसी एक बड़े दल की ओर झुकता है, तो सीटों का पूरा गणित पल भर में बदल सकता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि करीबी मुकाबले में यह 16% वोट निर्णायक बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा. यही वजह है कि बड़ी पार्टियां अब इन वोटर्स को साधने के लिए अलग रणनीति बना रही हैं-स्थानीय मुद्दों से लेकर क्षेत्रीय समीकरण तक हर पहलू पर फोकस किया जा रहा है.

साफ है, इस बार जीत सिर्फ बड़े वोट शेयर से नहीं, बल्कि ‘अन्य’ के इस निर्णायक हिस्से को अपने पक्ष में करने से तय होगी. यानी यह वोट शेयर एक तरफ किसी को मजबूत करने के बजाय, दूसरे का खेल बिगाड़ने में ज्यादा अहम भूमिका निभा सकता है. अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ‘अन्य’ वोट इस बार भी समीकरण बिगाड़ेंगे या किसी एक पक्ष को निर्णायक बढ़त दिलाएंगे?

वोट में बढ़त, लेकिन सीटों में फंसा खेल

दिलचस्प यह है कि वोट प्रतिशत और सीटों के अनुमान में सीधा तालमेल नजर नहीं आता. आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि मुकाबला जितना वोट में करीबी है, उतना ही सीटों में भी उलझा हुआ है. सर्वे के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस को 140 से 160 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 130 से 150 सीटों के बीच रह सकती है. वहीं अन्य दलों के खाते में 8 से 16 सीटें जाने का अनुमान है.

यानी बढ़त के बावजूद TMC के लिए राह आसान नहीं दिख रही. BJP बेहद करीब है और थोड़ा सा भी वोट स्विंग सीटों का पूरा गणित बदल सकता है.

साफ है कि यह चुनाव किसी एकतरफा जीत की कहानी नहीं बनने जा रहा, बल्कि आखिरी चरण तक खिंचने वाली कड़ी टक्कर का संकेत दे रहा है, जहां हर सीट का फैसला बेहद अहम होगा.

2% वोट का फर्क, लेकिन सत्ता का फैसला

तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच महज 2% वोट का अंतर दिख रहा है, लेकिन यही छोटा सा गैप सत्ता की चाबी बन सकता है. चुनावी राजनीति में कई बार मामूली अंतर ही बड़े उलटफेर की वजह बनता है, और बंगाल इसका अपवाद नहीं है. राज्य की कई सीटों पर जीत-हार का फैसला बेहद कम वोटों से होता रहा है. ऐसे में 2% का स्विंग दर्जनों सीटों का गणित बदल सकता है. यही कारण है कि दोनों दल अब कोई ढील देने के मूड में नहीं हैं.

ग्राउंड पर अभियान तेज हो चुका है-बूथ मैनेजमेंट से लेकर माइक्रो-लेवल रणनीति तक, हर पहलू पर बारीकी से काम हो रहा है. स्पष्ट है कि इस बार मुकाबला आंकड़ों से ज्यादा रणनीति और आखिरी समय के रुझान पर निर्भर करेगा, जहां हर वोट निर्णायक साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ेंः Assam Assembly Election 2026: 'महिलाओं को मिलेगा आरक्षण, सरकार ने संसद का बुलाया विशेष सत्र,' असम से PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान

Published at : 06 Apr 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
West Bengal Election 2026 West Bengal Opinion Poll 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
West Bengal Opinion Poll: बंगाल चुनाव में झटका, अटकी ममता की सांस, कौन बिगाड़ रहा TMC का खेल?
बंगाल चुनाव में झटका: अटकी ममता की सांस, कौन बिगाड़ रहा TMC का खेल?
चुनाव 2026
Bengal Opinion Poll 2026: ममता बनर्जी या BJP, पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार? ओपिनियन पोल में सांस अकटाने वाले नतीजे
Bengal Opinion Poll 2026: ममता बनर्जी या BJP, बंगाल में इस बार किसकी सरकार? सर्वे में सांस अकटाने वाले नतीजे
चुनाव 2026
Assam Opinion Poll 2026: असम में कांग्रेस करेगी वापसी या BJP फिर से मारेगी बाजी? जानिए क्या कहता है ओपिनियन पोल
Assam Opinion Poll 2026: असम में कांग्रेस करेगी वापसी या BJP फिर से मारेगी बाजी? जानिए क्या कहता है ओपिनियन पोल
चुनाव 2026
Opinion Poll 2026 Live: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए खतरे का अलर्ट, जानें असम में हिमंता का हाल, सर्वे में किसे कितनी सीटें
Opinion Poll Live: बंगाल में ममता के लिए खतरे का अलर्ट, जानें असम में हिमंता का हाल, सर्वे में किसे कितनी सीटें
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
West Bengal Opinion Poll: ABP-Matrize प्री-पोल सर्वे में बंगाल में महाटक्कर! कांटे की टक्कर बीजेपी को फायदा, लेकिन TMC आगे
प्री-पोल सर्वे में बंगाल में महाटक्कर! कांटे की टक्कर बीजेपी को फायदा, लेकिन TMC आगे
राजस्थान
दल बदलने वाले नेताओं पर वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, बोलीं- 'अवसरवादियों को नहीं मिले मौका, सिर्फ...'
दल बदलने वाले नेताओं पर वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, बोलीं- 'अवसरवादियों को नहीं मिले मौका, सिर्फ...'
जनरल नॉलेज
Delhi Assembly Security: किसके जिम्मे होती है दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा, जानें इसमें कितने जवान होते हैं तैनात?
किसके जिम्मे होती है दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा, जानें इसमें कितने जवान होते हैं तैनात?
आईपीएल 2026
KKR फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, 18 करोड़ वाले गेंदबाज ने शुरू किया अभ्यास; जानें ताजा अपडेट 
KKR फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, 18 करोड़ वाले गेंदबाज ने शुरू किया अभ्यास
बॉलीवुड
अक्षय कुमार की 'हेरा फेरी 3' में हो रही देरी? परेश रावल ने बताया सच
अक्षय कुमार की 'हेरा फेरी 3' में हो रही देरी? परेश रावल ने बताया सच
इंडिया
Explained: क्या असम में घटेंगे मुस्लिम विधायक? कैसे 30-35 से 20-22 सीटों तक सिमट सकता है प्रतिनिधित्व, एक्सपर्ट्स से समझें
क्या असम में घटेंगे मुस्लिम विधायक? 34 से 20 सीटों तक सिमटेगा प्रतिनिधित्व! एक्सपर्ट्स से समझें
ट्रेंडिंग
किसी शाही महल से कम नहीं अमृत भारत का नया कोच, रेल मंत्री ने खुद शेयर किया वीडियो, इंटरनेट हैरान
किसी शाही महल से कम नहीं अमृत भारत का नया कोच, रेल मंत्री ने खुद शेयर किया वीडियो, इंटरनेट हैरान
Home Tips
How To Clean Fennel Seeds: क्या सौंफ बीनते-बीनते आप भी हो जाती हैं परेशान? जानें इसे साफ करने का सबसे सही तरीका
क्या सौंफ बीनते-बीनते आप भी हो जाती हैं परेशान? जानें इसे साफ करने का सबसे सही तरीका
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget