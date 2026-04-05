किन शहरों में कार खरीदना सबसे ज्यादा सस्ता? खरीदने से पहले जानिए रोड टैक्स की डिटेल्स
Cheapest Road Tax Cities: एक ही कार अलग-अलग शहरों में अलग कीमत पर मिलती है. यहां हम आपको ऐसे 5 शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां से कार खरीदने पर आप खूब बचत कर सकते हैं.
अगर आप कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो सिर्फ कार की कीमत देखना ही काफी नहीं होता. असल में कार की ऑन-रोड कीमत रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, इंश्योरेंस और अन्य चार्ज से मिलकर बनी होती है. यही वजह है कि एक ही कार अलग-अलग शहरों में अलग कीमत पर मिलती है. यहां हम आपको ऐसे 5 शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां से कार खरीदने पर आप हजारों रुपये तक की बचत कर सकते हैं.
सस्ते रोड टैक्स के मामले में कौन-सा शहर आगे?
- रोड टैक्स के मामले में कार खरीदने के लिए शिमला सबसे सस्ते शहरों में से एक है. यहां रोड टैक्स बहुत कम यानी लगभग 2.5 फीसदी से 3 फीसदी तक होता है. अगर आप 5 लाख रुपये की कार खरीदते हैं तो यहां टैक्स करीब 12–15 हजार रुपये ही लगेगा, जबकि बड़े शहरों में यही टैक्स 35 हजार रुपये तक पहुंच जाता है. यानी सिर्फ टैक्स में ही 20–25 हजार रुपये की बचत हो सकती है.
- इसके बाद पुदुच्चेरी का नाम आता है. यहां भी रोड टैक्स काफी कम होता है, खासकर छोटी कारों पर यह 4 फीसदी से 6 फीसदी के बीच रहता है. इसका मतलब यह है कि जो कार दिल्ली या मुंबई में 6 से 7 लाख रुपये की मिलती है, वही कार यहां 50 से 70 हजार रुपये तक सस्ती पड़ सकती है.
तीसरे और चौथे नंबर पर कौन?
- तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ है, जहां रोड टैक्स लगभग 3 फीसदी से 6 फीसदी के बीच होता है. यह शहर दिल्ली के पास भी है, इसलिए यहां से कार खरीदना सुविधाजनक भी है और सस्ता भी. इसके अलावा गुरुग्राम भी एक अच्छा ऑप्शन है, जहां टैक्स 5 फीसदी से 10 फीसदी के बीच रहता है, जो कई राज्यों के मुकाबले कम है.
- इसके अलावा गंगटोक भी कार खरीदने के लिए किफायती शहरों में शामिल है. यहां रोड टैक्स कम होने के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी आसान माना जाता है. अगर आप यहां से कार खरीदते हैं तो दिल्ली या बेंगलुरु के मुकाबले करीब 25 से 35 हजार रुपये तक की बचत हो सकती है.
इन जगहों पर रोड टैक्स देना पड़ता है ज्यादा
दूसरी तरफ, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में कार खरीदना महंगा पड़ता है, क्योंकि यहां रोड टैक्स 7 फीसदी से लेकर 13 फीसदी तक हो सकता है. इसी वजह से एक 5 लाख रुपये की कार की ऑन-रोड कीमत 5.5 से 6 लाख रुपये तक पहुंच जाती है.
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Source: IOCL