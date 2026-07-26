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हिंदी न्यूज़ऑटोफुल चार्ज पर 165 KM दौड़ता है यह स्कूटर, अब 264 फीसदी बढ़ी सेल

फुल चार्ज पर 165 KM दौड़ता है यह स्कूटर, अब 264 फीसदी बढ़ी सेल

River Indie Scooter: यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 163 किलोमीटर तक की रेंज देता है, जबकि नॉर्मल यूज में करीब 120 किलोमीटर तक आराम से चल सकता है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 26 Jul 2026 12:44 PM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की मांग लगातार बढ़ रही है और अब इस रेस में River Mobility का River Indie इलेक्ट्रिक स्कूटर भी तेजी से आगे है. जून 2026 में कंपनी ने इस स्कूटर की 5,217 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो अब तक का बड़ा मंथली रिकॉर्ड है. खास बात यह है कि पिछले साल जून के मुकाबले इसकी बिक्री में 264 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, मई 2026 की तुलना में भी बिक्री करीब 31 फीसदी बढ़ी है. 

River Indie को लोग सिर्फ इसके अलग डिजाइन की वजह से ही नहीं, बल्कि इसकी रेंज और फीचर्स के चलते भी पसंद कर रहे हैं. यह स्कूटर रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

इसमें 43 लीटर का बड़ा अंडर-सीट स्टोरेज और 12 लीटर का फ्रंट ग्लव बॉक्स मिलता है. यानी कुल 55 लीटर का स्टोरेज स्पेस मिलता है, इसमें हेलमेट से लेकर रोजमर्रा का काफी सामान आसानी से रखा जा सकता है. इसके अलावा, 14-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स खराब और ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर भी आरामदायक राइड का फील देते हैं.

स्कूटर की परफॉर्मेंस और सेफ्टी

परफॉर्मेंस की बात करें तो River Indie में 4 kWh का लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है. कंपनी के मुताबिक, यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 163 किलोमीटर तक की रेंज देता है, जबकि नॉर्मल यूज में करीब 120 किलोमीटर तक आराम से चल सकता है.

इसमें Eco, Ride और Rush जैसे तीन राइडिंग मोड मिलते हैं, जिनकी मदद से जरूरत के हिसाब से बेहतर परफॉर्मेंस और बैटरी बचत का ऑप्शन मिलता है.होम चार्जर से इसकी बैटरी को 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में लगभग 5 घंटे का समय लगता है.

सेफ्टी के मामले में भी यह स्कूटर मजबूत पैकेज लेकर आता है.इसमें आगे और पीछे दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक के साथ कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) दिया गया है, जिससे ब्रेकिंग बेहतर और सेफ बनती है.इसका मजबूत ट्यूबलर स्टील फ्रेम ज्यादा वजन होने पर भी अच्छी स्टेबलिटी बनाए रखता है.वहीं, 6.7 kW की इलेक्ट्रिक मोटर इसे 90 किमी/घंटा की टॉप स्पीड तक पहुंचाने में सक्षम है, जिससे शहर के साथ-साथ हाईवे पर भी यह अच्छा परफॉर्म करता है. 

कीमत और राइवल्स

कीमत की बात करें तो River Indie की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1.45 लाख रुपये है. लंबी रेंज, बड़ा स्टोरेज, दमदार फीचर्स और कम रनिंग कॉस्ट की वजह से यह स्कूटर TVS, Ather और Bajaj जैसे ब्रांड्स के इलेक्ट्रिक स्कूटरों को कड़ी टक्कर दे रहा है. जून 2026 की रिकॉर्ड बिक्री यह साफ संकेत देती है कि आने वाले समय में River Mobility भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 26 Jul 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
Auto News River Indie River Indie Range River Indie Scooter
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