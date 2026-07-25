बारिश में फॉग होने पर पहले AC चलाएं या Defogger? सही तरीका क्या है

AC or Defogger: बारिश के मौसम में गाड़ी चलाते समय कई बार कार के शीशों पर धुंध (फॉग) जम जाती है. ऐसे में बाहर का रास्ता साफ नहीं दिखता और हादसे का खतरा बढ़ जाता है. कई लोगों को समझ नहीं आता कि पहले AC चलाना चाहिए या Defogger. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो यहां जानिए सही तरीका.

आखिर शीशे पर फॉग क्यों जमती है?

जब कार के अंदर और बाहर के तापमान में फर्क होता है, तो शीशों पर धुंध जम जाती है. बारिश के मौसम में ऐसा होना बिल्कुल आम बात है. अगर समय रहते इसे साफ नहीं किया जाए, तो ड्राइविंग करना मुश्किल हो सकता है.

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पहले AC चलाएं या Defogger?

अगर आपकी कार में Defogger का बटन है, तो सबसे पहले उसे ऑन करें. Defogger शीशे पर जमी धुंध को जल्दी हटाने में मदद करता है.

अगर आपकी कार में Defogger नहीं है, तो AC ऑन कर दें. AC कार के अंदर की नमी को कम करता है, जिससे शीशे जल्दी साफ हो जाते हैं. कई लोग बारिश में AC चलाने से बचते हैं, लेकिन फॉग हटाने के लिए AC काफी काम आता है.

कार का एयर सर्कुलेशन बाहर की तरफ रखें

अगर शीशे पर बार-बार धुंध जम रही है, तो कार का Air Circulation बाहर की हवा (Fresh Air Mode) पर रखें. इससे कार के अंदर नमी कम होगी और फॉग जल्दी हटेगी.

ये गलती बिल्कुल न करें

कई लोग शीशे को हाथ, कपड़े या टिश्यू से साफ करने लगते हैं. ऐसा करने से शीशे पर निशान पड़ सकते हैं और सामने का रास्ता और भी धुंधला दिख सकता है. बेहतर है कि Defogger या AC का इस्तेमाल करें.

बारिश में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए टिप्स

बारिश के समय गाड़ी की स्पीड कम रखें. वाइपर सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, इसे पहले ही चेक कर लें. अगर शीशे पर ज्यादा धुंध जम जाए और कुछ दिखाई न दे, तो सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोककर पहले शीशा साफ करें, फिर आगे बढ़ें. बारिश में छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है. इसलिए जब भी कार के शीशे पर फॉग जम जाए, तो घबराने की बजाय सही तरीके से उसे साफ करें.

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