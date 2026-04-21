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हिंदी न्यूज़ऑटोजल्द आ रही नई Renault Triber, मिलेगा टर्बो इंजन और डबल CNG, जानिए क्या होगा खास

जल्द आ रही नई Renault Triber, मिलेगा टर्बो इंजन और डबल CNG, जानिए क्या होगा खास

नई Renault Triber जल्द नए अवतार में लॉन्च होगी, जिसमें डबल CNG और टर्बो इंजन का बड़ा अपडेट मिलेगा. आइए इसके फीचर्स, माइलेज और संभावित कीमत की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 21 Apr 2026 05:20 PM (IST)
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भारत में 7-सीटर किफायती कारों की बात होती है तो Renault Triber का नाम जरूर आता है. अब कंपनी इस पॉपुलर MPV को और बेहतर बनाने की तैयारी में है. खबरों के मुताबिक, नई Triber में जल्द ही ज्यादा पावरफुल इंजन और फैक्ट्री-फिटेड CNG का ऑप्शन दिया जा सकता है. Renault ने हाल ही में अपना नया RGEP प्लेटफॉर्म पेश किया है, जो पुराने प्लेटफॉर्म का अपडेटेड वर्जन है. इसी प्लेटफॉर्म पर नई Triber तैयार की जाएगी. कंपनी का मकसद है कि आने वाले समय में ग्राहकों को ज्यादा फीचर्स, बेहतर परफॉर्मेंस और कम खर्च में चलने वाली कार दी जाए. ये अपडेट Triber को और ज्यादा प्रैक्टिकल और फैमिली के लिए बेहतर विकल्प बना सकता है.

नया टर्बो इंजन देगा बेहतर परफॉर्मेंस

अभी तक Renault Triber में 1.0 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे लेकर कई लोगों की शिकायत रही है कि फुल लोड में पावर कम महसूस होती है. इसी कमी को दूर करने के लिए कंपनी अब नया 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लाने जा रही है. ये इंजन करीब 99 bhp की पावर और 160 Nm का टॉर्क दे सकता है, जो पहले से काफी बेहतर होगा. इससे हाईवे पर ड्राइविंग आसान होगी और ओवरटेकिंग में भी ज्यादा भरोसा मिलेगा. इसके साथ मैनुअल और CVT गियरबॉक्स का विकल्प मिलने की उम्मीद है, जिससे ड्राइविंग और भी आरामदायक हो जाएगी. कुल मिलाकर नई Triber अब सिर्फ किफायती ही नहीं, बल्कि दमदार परफॉर्मेंस वाली भी बन सकती है.

डुअल CNG सेटअप से बढ़ेगी बचत और स्पेस

भारत में बढ़ती Fuel कीमतों के कारण CNG कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए Renault अब Triber में फैक्ट्री-फिटेड CNG वर्जन लाने की तैयारी कर रही है. सबसे खास बात ये होगी कि इसमें डुअल CNG सिलेंडर सेटअप दिया जाएगा, जो कार के नीचे फिट होगा. इससे बूट स्पेस कम नहीं होगा और आप आराम से सामान रख सकेंगे. अगर इसमें टर्बो इंजन के साथ CNG का विकल्प मिलता है, तो यह ग्राहकों के लिए बड़ा फायदा होगा. उन्हें एक तरफ अच्छी पावर मिलेगी और दूसरी तरफ कम खर्च में गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा.

नया प्लेटफॉर्म और बेहतर फीचर्स

नई Renault Triber को RGEP प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जिससे इसमें बेहतर सेफ्टी और नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है. यह प्लेटफॉर्म खास तौर पर CNG टैंक को सही तरीके से फिट करने और कार की मजबूती बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है. इसके अलावा, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी पहले से बेहतर हो सकता है. कंपनी इस अपडेट के जरिए भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और 2030 तक बड़ा मार्केट शेयर हासिल करने का लक्ष्य रख रही है. नई Triber के इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है, खासकर फेस्टिव सीजन के आसपास.

ये भी पढ़ें: SUV लवर्स के मजे! जल्द लॉन्च होंगी Nissan Tekton समेत ये 5 पावरफुल SUVs, देखें लिस्ट

Published at : 21 Apr 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Renault Triber CNG Triber Turbo Engine 7 Seater CNG Car India Renault Triber Update
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