कम बजट में हाईटेक सेफ्टी! ये हैं ADAS के साथ आने वाली 5 सबसे सस्ती कारें, देंखें पूरी लिस्ट

आज के समय में कार खरीदते वक्त लोग सिर्फ माइलेज या डिजाइन ही नहीं, बल्कि सेफ्टी पर भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम एक ऐसा फीचर है जो ड्राइविंग को सुरक्षित और आसान बनाता है. ये सिस्टम ड्राइवर की मदद करता है और एक्सीडेंट के खतरे को कम करता है. पहले ये फीचर केवल महंगी कारों में मिलता था, लेकिन अब कंपनियों ने इसे बजट कारों में भी देना शुरू कर दिया है. यही कारण है कि अब कम कीमत में भी आप बेहतर सुरक्षा वाली कार खरीद सकते हैं.

Honda Amaze और Mahindra XUV 3XO में ADAS

Honda Amaze का नया मॉडल भारत की सबसे सस्ती ADAS फीचर वाली कार बन गया है. ये एक कॉम्पैक्ट सेडान है और खास बात ये है कि 4 मीटर से छोटी कारों में यह फीचर मिलना बड़ी बात है. इसके टॉप वेरिएंट ZX में ADAS दिया गया है और इसकी शुरुआती कीमत करीब 9.29 लाख रुपये है. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शन में आता है. Mahindra XUV 3XO भी इस लिस्ट में एक मजबूत विकल्प है. यह एक कॉम्पैक्ट SUV है, जिसमें लेवल 2 ADAS फीचर मिलता है. इसका मतलब है कि इसमें ज्यादा एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी दी गई है. यह फीचर AX5 L और AX7 L वेरिएंट में उपलब्ध है और इसकी कीमत लगभग 11.91 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं.

Honda City और Tata Nexon में एडवांस सेफ्टी

Honda City एक पॉपुलर सेडान है, जो अपने भरोसे और आराम के लिए जानी जाती है. इस कार में बेस मॉडल को छोड़कर लगभग सभी वेरिएंट में ADAS फीचर मिलता है. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है और मैनुअल व ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो सेडान में सेफ्टी और कम्फर्ट दोनों चाहते हैं. वहीं Tata Nexon, जो पहले से ही अपनी मजबूत सेफ्टी के लिए जानी जाती है, अब ADAS के साथ और भी बेहतर हो गई है. इसमें लेवल 2 ADAS फीचर दिया गया है, लेकिन यह केवल कुछ खास वेरिएंट जैसे Fearless+ PS में ही मिलता है. इसकी कीमत लगभग 13.45 लाख रुपये से शुरू होती है. हालांकि यह फीचर सिर्फ पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट में ही उपलब्ध है.

Kia Sonet भी देती है स्मार्ट सेफ्टी

Kia Sonet इस लिस्ट की आखिरी कार है, लेकिन फीचर्स के मामले में यह भी काफी आगे है. इसमें लेवल 1 ADAS सिस्टम मिलता है, जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स देता है. यह फीचर GTX+ और X-Line वेरिएंट में उपलब्ध है. इसकी कीमत करीब 13.56 लाख रुपये से शुरू होती है. Sonet में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प मिलते हैं.

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