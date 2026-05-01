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हिंदी न्यूज़ऑटोAudi Q4 e-tron Facelift: अब कार ही नहीं, घर को भी बिजली देगी ये कार! जानें इसके दमदार फीचर्स

Audi Q4 e-tron Facelift: अब कार ही नहीं, घर को भी बिजली देगी ये कार! जानें इसके दमदार फीचर्स

Audi ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार Q4 e-tron का नया मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें अब ज्यादा रेंज मिलती है. खास बात यह है कि यह कार घर को भी बिजली दे सकती है और इसमें ChatGPT सपोर्ट भी दिया गया है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 May 2026 06:59 AM (IST)
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ऑडी ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV Q4 e-tron को नए अपडेट के साथ पेश किया है. यह कार अब पहले से ज्यादा स्मार्ट, पावरफुल और काम की बन गई है. कंपनी इसे मई 2026 से यूरोप में बेचना शुरू करेगी. इसकी शुरुआती कीमत करीब 47,500 यूरो यानी लगभग 52 लाख रुपये रखी गई है. इस नए मॉडल में ऐसी टेक्नोलॉजी दी गई है जो डेली यूज ते लिए बेहतर है. खास बात ये है कि यह कार सिर्फ चलने के लिए ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर घर को भी बिजली दे सकती है.

कार से घर को बिजली देने की सुविधा

इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका बायडायरेक्शनल चार्जिंग फीचर है. इसका मतलब है कि यह कार सिर्फ चार्ज होकर चलती ही नहीं, बल्कि बिजली वापस भी दे सकती है. अगर आपके घर में बिजली चली जाए, तो यह कार इनवर्टर की तरह काम कर सकती है. V2H फीचर की मदद से यह घर को बिजली सप्लाई कर सकती है. वहीं V2L फीचर से आप कार में लगे सॉकेट से लैपटॉप या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी चला सकते हैं. अगर आपके घर में सोलर पैनल लगे हैं, तो यह कार दिन में बिजली स्टोर करके रात में काम आ सकती है.

बेहतर रेंज और फास्ट चार्जिंग

नई Audi Q4 e-tron में रेंज भी पहले से बेहतर कर दी गई है. इसका टॉप मॉडल एक बार चार्ज करने पर करीब 592 किलोमीटर तक चल सकता है. चार्जिंग भी अब तेज हो गई है. फास्ट चार्जर से इसे 10% से 80% तक चार्ज करने में सिर्फ 27 मिनट लगते हैं. अगर जल्दी हो, तो सिर्फ 10 मिनट चार्ज करके 185 किलोमीटर तक का सफर तय किया जा सकता है.

स्मार्ट इंटीरियर और AI फीचर्स

इस कार के अंदर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इसमें 11.9 इंच का डिजिटल मीटर और 12.8 इंच की बड़ी टचस्क्रीन दी गई है. इसके अलावा आगे बैठने वाले यात्री के लिए अलग से स्क्रीन का ऑप्शन भी मिलता है. अब इसमें ChatGPT सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे आप आवाज से कार को कंट्रोल कर सकते हैं. आप रास्ते, मौसम या सफर से जुड़े सवाल भी पूछ सकते हैं.

परफॉर्मेंस और स्पेस

नई मोटर पहले से ज्यादा बेहतर है और करीब 10% तक बिजली बचाने में मदद करती है. ठंड के मौसम में भी यह कार बेहतर प्रदर्शन देती है. सामान रखने के लिए इसमें 515 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जिसे सीट फोल्ड करके 1487 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा यह कार 1800 किलो तक वजन खींच सकती है. इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट भी दिया गया है, जिससे बूट एक बटन दबाते ही खुल जाता है.

यह भी पढ़ें:-

Auto Industry Crisis: आने वाले महीनों में बढ़ सकते हैं कार के दाम, बढ़ती लागत से ऑटो सेक्टर में हलचल 

Published at : 01 May 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Electric SUV EV Range Audi Q4 E-Tron Facelift Audi Electric Car Features
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