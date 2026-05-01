दिल्ली: अप्रैल में गर्मी, मई की शुरुआत ठंडी हवाओं के साथ, अभी जारी रहेगा बारिशों का दौर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कुछ हिस्सों में येलो, कुछ में ऑरेंज अलर्ट जारी.

दिल्ली एनसीआर में मई की शुरूआत लोगों के लिए गर्मी से राहत लेकर आई है. आज सुबह से ही बादलों की आवाजाही और हल्की धूम देखने मिल रही है. मौसम विभाग के अनुसार, यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हुआ है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-NCR, राजस्थान में धूल भरी आंधी, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है.

मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है और उसके बाद लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का अनुमान है. गुरूवार (30 अप्रैल) को अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस रहा था और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग अुनमान है कि 2 से 6 मई के बीच फिर से आंधी, बारिश और तेज हवाएं देखने को मिल सकती है.

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कैसे रहेगा दिल्ली का मौसम?

गुरुवार शाम से ही मौसम में थोड़ी ठंडक बनी हुई है और कई इलाकों में बारिश व ओलावृष्टि देखने को मिली थी. मौस विभाग के अनुसार, दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी/घंटा रही और झोंकों के साथ यह 46 किमी/घंटा तक पहुंच गई. मौसम विभाग का अनुमान है कि आज शुक्रवार (1 मई) को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. वहीं, न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. इस दौरान हवा की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है. धूल भरी आंधी की स्थिति में हवा की गति 60–70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है. मौसम विभाग ने नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और साउथ ईस्ट दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है.

अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने आज दिल्ली के कुछ हिस्सों के लिए येलो अलर्ट और कुछ हिस्सों के लिए ओरेंज अलर्ट जारी किया है. येलो अलर्ट का मतलब है कि आज गरज के साथ बारिश होने और तेज हवाओं के चलने की संभावना है. वहीं, ओरेंज अलर्ट का मतलब है तेज आंधी, धूलभरी आंधी, तेज हवाएं, जिसमें सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. मौसम का यह उतार-चढ़ाव स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, ऐसे में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है.

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