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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026आउट या Not Out? रजत पाटीदार के विकेट पर मचा बवाल, वीडियो देख आप बताइये

आउट या Not Out? रजत पाटीदार के विकेट पर मचा बवाल, वीडियो देख आप बताइये

Rajat Patidar Out or Not Out: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू बनाम गुजरात टाइटंस मैच में जेसन होल्डर द्वारा पकड़े गए कैच पर बवाल मचा हुआ है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Apr 2026 10:15 PM (IST)
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IPL 2026 टूर्नामेंट का 42वां मैच विवाद का कारण बन गया है. इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन पर ऑलआउट हो गई थी. इसी पारी के दौरान कप्तान रजत पाटीदार के विकेट पर बवाल मचा हुआ है. दरअसल जेसन होल्डर ने पाटीदार का कैच लपका था, लेकिन कैच पूरा करते समय होल्डर ने गेंद को जमीन पर टिका दिया था. इसी संबंध में विराट कोहली भी बाउंड्री के पास अंपायर से बहस करते दिखे.

क्या आउट थे रजत पाटीदार? बवाल क्यों

यह मामला RCB की पारी के 8वें ओवर का है. अरशद खान गेंदबाजी कर रहे थे और ओवर की चौथी गेंद पर रजत पाटीदार ने लेग साइड में हवाई शॉट लगाया. पाटीदार के शॉट में टाइमिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए गेंद हवा में चली गई. जेसन होल्डर भागते हुए आए और डाइव लगाकर बढ़िया कैच लपका.

बेशक जेसन होल्डर का कैच शानदार रहा, लेकिन बवाल इस बात पर है कि कैच पूरा करते समय उन्होंने गेंद को जमीन पर टिका दिया था. मगर थर्ड अंपायर ने कहा कि गेंद पूरी तरह होल्डर के नियंत्रण में थी और उनकी उंगलियां गेंद के नीचे थीं.

 

विराट कोहली और रजत पाटीदार को भी अंपायर से बहस करते देखा गया था. हिन्दी कमेंट्री के समय मोहम्मद कैफ ने भी कहा कि शायद गेंद जमीन से लग गई थी, इसी वजह से होल्डर के कैच पर बवाल मचा हुआ है. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 Apr 2026 10:11 PM (IST)
Tags :
Jason Holder Rajat Patidar IPL 2026
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