आउट या Not Out? रजत पाटीदार के विकेट पर मचा बवाल, वीडियो देख आप बताइये
Rajat Patidar Out or Not Out: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू बनाम गुजरात टाइटंस मैच में जेसन होल्डर द्वारा पकड़े गए कैच पर बवाल मचा हुआ है.
IPL 2026 टूर्नामेंट का 42वां मैच विवाद का कारण बन गया है. इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन पर ऑलआउट हो गई थी. इसी पारी के दौरान कप्तान रजत पाटीदार के विकेट पर बवाल मचा हुआ है. दरअसल जेसन होल्डर ने पाटीदार का कैच लपका था, लेकिन कैच पूरा करते समय होल्डर ने गेंद को जमीन पर टिका दिया था. इसी संबंध में विराट कोहली भी बाउंड्री के पास अंपायर से बहस करते दिखे.
क्या आउट थे रजत पाटीदार? बवाल क्यों
यह मामला RCB की पारी के 8वें ओवर का है. अरशद खान गेंदबाजी कर रहे थे और ओवर की चौथी गेंद पर रजत पाटीदार ने लेग साइड में हवाई शॉट लगाया. पाटीदार के शॉट में टाइमिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए गेंद हवा में चली गई. जेसन होल्डर भागते हुए आए और डाइव लगाकर बढ़िया कैच लपका.
बेशक जेसन होल्डर का कैच शानदार रहा, लेकिन बवाल इस बात पर है कि कैच पूरा करते समय उन्होंने गेंद को जमीन पर टिका दिया था. मगर थर्ड अंपायर ने कहा कि गेंद पूरी तरह होल्डर के नियंत्रण में थी और उनकी उंगलियां गेंद के नीचे थीं.
Here is official video of Jason holder catch of rajat Patidar— VK (@Aur_vicky) April 30, 2026
In this clearly almost 1/4th ball touch and skid on ground
Virat Kohli angry on umpire and totally worst umpiring in this match pic.twitter.com/YqlJtDOV1v
What a catch ....by Jason Holder— PRADEEP PATEL प्रतापगढ़ (@Pradeep35962385) April 30, 2026
Top of the season #IPL2026#GTvsRCB pic.twitter.com/BsBsVQGZ0E
विराट कोहली और रजत पाटीदार को भी अंपायर से बहस करते देखा गया था. हिन्दी कमेंट्री के समय मोहम्मद कैफ ने भी कहा कि शायद गेंद जमीन से लग गई थी, इसी वजह से होल्डर के कैच पर बवाल मचा हुआ है.
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Source: IOCL