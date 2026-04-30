शाहरुख खान ने किया 'कर्तव्य' की रिलीज डेट का ऐलान, पुलिस ऑफिसर बनकर ओटीटी पर लौटे सैफ अली खान

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का एक पोस्ट चर्चा में आ गए है. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने सैफ अली खान की नेटफ्लिक्स ओरिजनल फिल्म 'कर्तव्य' की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. जैसे ही ये पोस्टर सामने आई, फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई और सभी इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार करने लगे.

कब रिलीज होगी फिल्म?

शाहरुख खान ने एक्स और इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर कर लिखा, 'कर्तव्य के इस चक्रव्यूह में, हर फैसला एक इम्तिहान होगा. देखें कर्तव्य, 15 मई को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज.' फिल्म में सैफ एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे, जिसमें वो अपने कर्तव्य और परिवार की सुरक्षा के बीच खतरों का सामना करते है. जैसे-जैसे उनके सामने सही और गलत का फर्क धुंधला होने लगता है, वैसे-वैसे कहानी में और सवाल उठने लगते है. फिल्म का पोस्टर देखकर साफ लगता है कि इस बार दर्शकों को कुछ नया और धमाकेदार मिलने वाला है.

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फिल्म की टीम और स्टारकास्ट

फिल्म को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण गौरी खान कर रही है. साथ ही पुलकित ने इसे लिखा और निर्देशित किया है. सैफ अली खान के साथ फिल्म में रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन, मनीष चौधरी और सौरभ द्विवेदी जैसे कलाकार नजर आएंगे, जो इस फिल्म से एक्टिंग में कदम रख रहे है.

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हमें गर्व है कि ये फिल्म...

इसके अलावा रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ वें मैसूर ने फिल्म के बारे में कहा, 'ये एक ऐसी फिल्म है, जिसमें कर्तव्य, अंतरात्मा और उन मुश्किल सवालों को पूछा गया है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता. पुलकित की कहानी फिल्म को एक प्रभावशाली और सच्ची आवाज देती है. हमें गर्व है कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है.'

डायरेक्टर ने की जमकर तारीफ

वहीं नेटफ्लिक्स इंडिया की ओरिजनल फिल्म्स की डायरेक्टर रुचिका कपूर शेख ने भी फिल्म की जमकर तारीफ की और कहा, 'सैफ अली खान के दमदार अभिनय और शानदार टीम के साथ इस कहानी में इंडिया के अंदर के इलाकों की सच्चाई दिखाई गई है. ये एक ऐसी कहानी है, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहेगी.'

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