सिर्फ 1500 लोग ही खरीद पाएंगे Renault की ये धांसू SUV, ऐसा क्या है खास?

Renault ने अपनी फ्लैगशिप SUV Rafale का एक बेहद खास लिमिटेड एडिशन पेश किया है. इसका नाम Rafale Hypnotic है और कंपनी इसे यूरोप के लिए महज 1500 यूनिट तक सीमित रखने वाली है. खास बात यह है कि हर SUV को अलग नंबर दिया जाएगा, जिससे यह सामान्य Rafale से काफी अलग हो जाती है.

Renault के मुताबिक, इस स्पेशल एडिशन के लिए ऑर्डर फ्रांस में 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होंगे और पहली डिलीवरी साल के अंत तक होने की उम्मीद है. ऐसे में जानें इस नई SUV की खासियत और फीचर्स के बारे में.

Rafale Hypnotic की खास होने की वजह

Rafale Hypnotic को कंपनी ने मौजूदा Rafale के सबसे पावरफुल Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp Atelier Alpine वर्जन के आधार पर तैयार किया है. यानी लिमिटेड एडिशन में सिर्फ लुक बदलने के बजाय पहले से दमदार पावरट्रेन और हाई-टेक ड्राइविंग सिस्टम को भी बरकरार रखा गया है. इसमें प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप दिया गया है, जिसमें पेट्रोल इंजन के साथ तीन इलेक्ट्रिक मोटर्स मिलकर काम करती हैं. सिस्टम का कुल आउटपुट 300 HP है और SUV में ऑल-व्हील ड्राइव भी मिलता है. Renault के अनुसार, यह कार पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोड में 105 किलोमीटर तक चल सकती है.

डार्क लुक देगा अलग पहचान

Hypnotic नाम के मुताबिक, इस SUV को काफी अलग और डार्क लुक दिया गया है. इसका सबसे बड़ा आकर्षण Satin Forest Black एक्सटीरियर पेंट है. इसके साथ ब्लैक ग्रिल, ग्लॉस-ब्लैक रूफ ट्रिम और रियर स्पॉयलर दिए गए हैं. SUV में 21-इंच सैटिन फिनिश अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि Atelier Alpine बैज को भी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है. इन बदलावों के पीछे की वजह इसे रेगुलर Rafale से अलग पहचान देना है.

अंदर से भी है लिमिटेड एडिशन वाला टच

केबिन में भी Renault ने सामान्य मॉडल से अलग ट्रीटमेंट दिया है. यहां ब्लैक Alcantara और टेक्सचर्ड फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है. सीटों पर ब्लू, व्हाइट और रेड स्टिचिंग दी गई है, जबकि Alpine का बैकलिट 'A' लोगो भी सीटों पर मौजूद है. इस कार की कुल 1500 यूनिट ही तैयार होंगी, इसलिए हर कार की अपनी अलग पहचान होगी. यानी ग्राहक को सिर्फ एक खास डिजाइन वाली SUV नहीं, बल्कि लिमिटेड प्रोडक्शन नंबर वाली कार भी मिलेगी.

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फीचर्स में भी प्रीमियम पैकेज

Rafale Hypnotic में कई महंगे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं. इनमें सोलरबे ओपेसिफाइंग ग्लास रूफ, हेड-अप डिस्प्ले, हीटेड विंडस्क्रीन और हरमन कार्डन प्रीमियम ऑडियो सिस्टम शामिल हैं. इसके अलावा SUV में Renault का 4Control Advanced चार-पहिया स्टीयरिंग सिस्टम और कैमरा आधारित एडेप्टिव सस्पेंशन भी मिलता है. 300 HP वाले हाइब्रिड सेटअप के साथ Alpine इंजीनियरों की मदद से तैयार किया गया स्पोर्ट-ट्यून चेसिस भी इसका हिस्सा है.

1,500 यूनिट है सबसे बड़ी खासियत

Rafale Hypnotic की सबसे बड़ी खासियत इसका सीमित प्रोडक्शन है. Renault इसे यूरोप के लिए सिर्फ 1,500 नंबर वाली यूनिट्स में बनाएगी. ऑर्डर 1 अक्टूबर से शुरू होंगे और इसकी पहली डिलीवरी 2026 के अंत में होने की योजना है. इसके अलावा कंपनी इसे अक्टूबर में होने वाले 2026 Paris Motor Show में भी प्रदर्शित करेगी.

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