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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वफ्लाईदुबई विमान के हीरो स्मित मच्छार की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट, भारतीय दूतावास ने दी जानकारी

फ्लाईदुबई विमान के हीरो स्मित मच्छार की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट, भारतीय दूतावास ने दी जानकारी

संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि मच्छार की हालत अब बेहतर है. भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने अस्पताल जाकर कैप्टन मच्छार और उनके परिवार से मुलाकात की.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 01 Oct 2026 09:14 PM (IST)
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फ्लाईदुबई के भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार  के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर है और वह तेजी से ठीक हो रहे हैं. फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड 1073 के कॉकपिट में को-पायलट ने कैप्टन मच्छार पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था. को-पायलट कथित तौर पर विमान गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विमान के भारतीय कैप्टन मच्छार ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए उसके प्रयास को विफल कर दिया.

चाकू से किए गए हमले में मच्छार घायल हो गए, लेकिन वह 174 यात्रियों को ले जा रहे विमान को बचाने में सफल रहे. कैप्टन मच्छार के साहस और बहादुरी की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है. बाद में, विमान को सऊदी अरब के तबुक हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतरना पड़ा. यूएई स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार (1 अक्टूबर 2026) को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने अस्पताल जाकर कैप्टन मच्छार और उनके परिवार से मुलाकात की. 

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कैप्टन मच्छार की सेहत कैसी है?

उन्होंने कहा, ‘कैप्टन मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर है और वह तेजी से ठीक हो रहे हैं.’ उत्तर-पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक शहर स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराए जाने के एक दिन बाद जरूरी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मच्छार को यूएई भेजा गया. यूएई स्थित भारतीय मिशन ने कहा, ‘दूतावास उनका निरंतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है.’ रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार (30 सितंबर 2026) रात कहा कि भारतीय पायलट उत्तर-पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक शहर के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा दी जा रही है. तब उनकी हालत स्थिर बताई गई थी.

पीएम ने की भारतीय कैप्टन की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि पायलट ने अपनी जान की परवाह किए बिना 9/11 जैसे एक और हमले को नाकाम कर दिया. पीएम ने कहा कि मच्छार के साहसिक कृत्य से हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है. उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीय कैप्टन मच्छार को सलाम कर रहे हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.

संयुक्त अरब अमीरात ने बयान जारी कर कहा है कि वह इस मामले की गहन जांच करेगा. विमान गिराने की कोशिश करने वाला पायलट ओमान का था. इस जांच का सिरा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से जाकर जुड़ा है, यही वजह है कि उन्होंने इसकी गहन जांच का भरोसा दिया है. यूएई के अटॉर्नी-जनरल, काउंसलर डॉ. हमद अल शम्सी ने घटना की परिस्थितियों और कारणों की जांच के लिए पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के खास सदस्यों की एक टीम बनाने का आदेश दिया है.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 01 Oct 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
UAE Breaking News Abp News FlyDubai Smit Machchhar
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