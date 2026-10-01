MG Hector Tomahawk EV की डिलीवरी शुरू, जानें कीमत और रेंज

हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी कार निर्माता कंपनी जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी एमजी हेक्टर टोमाहॉक ईवी की डिलीवरी आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अगस्त महीने में लॉन्च हुई इस एडवांस्ड ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी की चाबियां अब ग्राहकों को सौंपी जा रही हैं.

बता दें कि, कंपनी ने इस प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार को 5-सीटर और 7-सीटर दोनों लेआउट ऑप्शंस में पेश किया है. यह कार उन खरीदारों के लिए एक शानदार विकल्प बनकर उभरी है जो बड़े स्पेस, प्रीमियम इंटीरियर और लंबी ड्राइविंग रेंज के साथ एक मजबूत फैमिली एसयूवी की तलाश कर रहे थे. चलिए जानतें हैं कार के फीचर्स और कीमत के बारें में पूरी डिटेल.

19.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत

आपको बता दें कि, कंपनी ने एमजी हेक्टर टोमाहॉक ईवी को बेहद प्रतिस्पर्धी कीमत पर बाजार में उतारा है. इसके बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 19.49 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप-एंड वेरिएंट के लिए 23.49 लाख रुपये तक जाती है.

जबकि इसके अलावा एमजी ने अपनी अनोखी बैटरी-ऐज-ए-सर्विस स्कीम का फायदा भी इस कार में दिया है. BaaS प्रोग्राम के तहत ग्राहक इस कार को केवल 13.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं और इसके साथ 4.90 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से बैटरी रेंटल का भुगतान कर सकते हैं.

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517 KM की मिलेगी रेंज

बात करें अगर परफॉर्मेंस की पावर डिलीवरी के मामले में एमजी हेक्टर टोमाहॉक ईवी काफी दमदार है. इसमें 69.2 kWh क्षमता का एडवांस LFP बैटरी पैक दिया गया है. जो एक इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है.

यह सेटअप 204 एचपी की अधिकतम पावर और 310 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. एक बार फुल चार्ज करने पर यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 517 किलोमीटर की शानदार ड्राइविंग रेंज देती है. यह कार केवल 8.2 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार हासिल कर लेती है.

मिलती है फास्ट चार्जिंग की सुविधा

आपको बता दें कि, चार्जिंग को आसान बनाने के लिए कार में 90 kW डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है. किसी फास्ट चार्जर की मदद से कार की बैटरी को महज 35 मिनट में 30 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. वहीं, 7.4 kW एसी होम चार्जर से इसे फुल चार्ज होने में करीब 12.5 घंटे का समय लगता है.

इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी बाईडायरेक्शनल चार्जिंग क्षमता है जिसमें व्हीकल-टू-लोड, व्हीकल-टू-व्हीकल और व्हीकल-टू-होम जैसी तकनीक शामिल हैं. पावर कट की स्थिति में यह कार घर के लिए इन्वर्टर का काम भी कर सकती है.

मिलती है 15.6-इंच की बड़ी टचस्क्रीन

वहीं, एमजी हेक्टर टोमाहॉक ईवी का केबिन बेहद आधुनिक और फीचर्स से लैस है. केबिन के डैशबोर्ड पर लगा सेगमेंट का सबसे बड़ा 15.6-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है. जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है.

वहीं, इसके अलावा कार में 8.8-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 256-कलर एम्ब्रिएंट लाइटिंग, 10-स्पीकर वाला इन्फिनिटी ऑडियो सिस्टम और पावर्ड टेलगेट जैसे कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. सुरक्षा के लिहाज से इसमें 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS फीचर्स शामिल हैं.

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