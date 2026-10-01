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गांधीजी के आश्रम में खाने से सामान रखने तक के नियम, क्यों जरूरी थे 11 व्रत?

Mahatma Gandhi 11 Vows: गांधीजी के आश्रम में सत्य-अहिंसा के अलावा नौ और व्रत थे. भोजन, सामान, श्रम और धर्म से जुड़े इन नियमों का क्या उद्देश्य था? जानें पूरी बात.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 01 Oct 2026 07:14 PM (IST)
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Mahatma Gandhi 11 Vows: एक परिवार को आश्रम में जगह मिली और आर्थिक मदद लगभग बंद हो गई. वजह थी उस परिवार की जाति. समाज जिन्हें अछूत मानता था, गांधीजी ने उन्हें अपने साथ रहने की जगह दी थी. कुछ आश्रमवासियों ने भी विरोध किया, लेकिन गांधीजी अपने फैसले पर टिके रहे. बराबरी का नियम बनाया था, तो मुश्किल आने पर उसे छोड़ कैसे देते? मणि भवन गांधी संग्रहालय के विवरण में यह घटना दर्ज है.

गांधीजी के आश्रम के 11 व्रतों को समझने की शुरुआत इसी घटना से होती है. वहां सत्य और अहिंसा की बात करने के साथ अपने व्यवहार की परीक्षा भी देनी पड़ती थी.

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आप किसके साथ बैठते हैं, कितना सामान रखते हैं और अपना काम खुद करते हैं या नहीं, ये सब आश्रम के अनुशासन का हिस्सा थे.

व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं था

इन व्रतों का अर्थ जीवन भर किसी नियम को निभाने का संकल्प था. गांधीजी के लिए आश्रम देशसेवा की तैयारी का स्थान था. सेवा करने वाले व्यक्ति में सच बोलने का साहस, इच्छाओं पर संयम और दूसरों के प्रति सम्मान होना चाहिए. इसलिए नियम भोजन, श्रम, धर्म और सामाजिक व्यवहार तक जाते थे.

सत्य-अहिंसा के अलावा कौन से थे नौ व्रत?

सत्य और अहिंसा सबसे परिचित हैं. सत्य का अर्थ विचार, वाणी और काम में सच्चाई था. अहिंसा में किसी को चोट पहुंचाने से बचना और द्वेष के बिना अन्याय का विरोध करना शामिल था.

  1. ब्रह्मचर्य में यौन संयम के साथ मन और इंद्रियों पर नियंत्रण की अपेक्षा थी.
  2. अस्तेय यानी चोरी न करना. गांधीजी की व्याख्या में उधार ली चीज को तय समय से ज्यादा अपने पास रोकना भी इस नियम के खिलाफ था.
  3. असंग्रह या अपरिग्रह का मतलब जरूरत से ज्यादा वस्तुएं जमा न करना था. इस्तेमाल न होने वाले कपड़े और सामान भी इस सवाल के दायरे में आते थे.
  4. शरीर श्रम के अनुसार सक्षम व्यक्ति को अपने हिस्से का शारीरिक काम करना था. दूसरों से सेवा लेने से पहले अपनी जिम्मेदारी निभानी थी.
  5. अस्वाद भोजन से जुड़ा व्रत था. खाना शरीर की जरूरत के लिए हो, स्वाद की लालसा व्यक्ति की आदतों पर हावी न हो.
  6. अभय यानी निर्भयता. सच बोलने वाला सरकार, समाज या नुकसान के डर से पीछे हट जाए, तो सत्य का संकल्प कमजोर पड़ जाता है.
  7. सर्वधर्म समभाव में अपने धर्म की तरह दूसरे धर्मों का भी आदर करना था.
  8. स्वदेशी स्थानीय उत्पादन और आसपास के लोगों की सेवा को प्राथमिकता देता था.
  9. अस्पृश्यता निवारण का अर्थ छुआछूत छोड़ना और आश्रम में सबको बराबर स्थान देना था.

फिर पूरे 11 व्रत जरूरी क्यों थे?

गांधीजी इन्हें एक-दूसरे से जुड़ा मानते थे. निर्भयता के बिना सत्य निभाना कठिन था. छुआछूत रखते हुए अहिंसा का दावा अधूरा पड़ता था. जरूरत से ज्यादा संग्रह और दूसरों के श्रम पर निर्भरता सेवा के उद्देश्य से टकराते थे. उन्होंने 'हरिजन' में सभी अनुशासनों को साथ समझने पर जोर दिया था.

उस परिवार को आश्रम में रखने का फैसला इसीलिए अहम है. गांधीजी के सामने अपने बनाए नियम और आश्रम की आर्थिक सहायता में से चुनने की नौबत आई. उन्होंने परिवार को हटाकर मदद बचाने का रास्ता नहीं चुना. 11 व्रतों की असली कठिनाई यही थी, उन्हें तब भी निभाना, जब उनका पालन महंगा पड़ने लगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 01 Oct 2026 06:56 PM (IST)
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