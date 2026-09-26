Tata Aeris खरीदने का प्लान, पहले जान लें कौन सा Variant आपके लिए सही

इंडिया में टाटा मोटर्स ने धमाल मचा दिया है क्योंकि, कंपनी ने बेहद ही कम दाम में नई सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान टाटा एरिस लॉन्च कर दिया है. 5.29 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च हुई यह कार सीधे तौर पर मारुति सुजुकी डिजायर और होंडा अमेज जैसी सेडान गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी. अगर आप भी अपने परिवार के लिए इस नई सेडान को खरीदने का मन बना रहे हैं तो बुक करने से पहले एरिस के अलग-अलग वेरिएंट्स का गणित समझना बेहद जरूरी है.

क्योंकि, जब आप सही वेरिएंट चुनते हैं तो केवल आपके पैसे ही नहीं बचते हैं बल्कि आपको अपनी जरूरतों के मुताबिक सही फीचर्स भी मिल जाता है. यदि आप कम बजट में बेसिक सुविधा चाहते हैं या फिर लग्जरी अनुभव के लिए टॉप-एंड मॉडल तलाश रहे हैं तो हर कैटगरी के लिए अलग ट्रिम उपलब्ध है. आज हम आपको इस खबर में हम बेहद ही आसान शब्दों में समझाएंगे कि टाटा एरिस का कौन-सा वेरिएंट आपके बजट के हिसाब से सबसे बेस्ट साबित होगा.

स्मार्ट वेरिएंट कम बजट वालों के लिए

बता दें कि, अगर आपका बजट थोड़ा काम है और आप एक सुरक्षित व किफायती फैमिली कार की तलाश में हैं तो बेस स्मार्ट वेरिएंट आपके लिए सबसे सही साबित होगी. क्योंकि, इस बेस मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, रियर पार्किंग सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे बेसिक सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं.

हालांकि इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम या अलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिलेंगे. जो लोग कमर्शियल इस्तेमाल के लिए या सिर्फ बेसिक राइडिंग के लिए कार ढूंढ रहे हैं उनके लिए यह सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल है.

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प्योर और एडवेंचर पूरी करती हैं फैमिली की जरूरतें

वहीं, अगर आप थोड़ी और सहूलियत चाहते हैं तो प्योर और एडवेंचर वेरिएंट्स बेहतरीन बैलेंस प्रदान करते हैं. इनमें आपको 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं.

जबकि इसके साथ ही ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर एसी वेंट्स जैसी सुविधाएं भी जुड़ जाती हैं. यह वेरिएंट उन परिवारों के लिए परफेक्ट है जो कम बजट में आधुनिक फीचर्स और रोजमर्रा का आरामदायक सफर चाहते हैं.

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ऐकम्प्लिश्ड फीचर्स और कम्फर्ट का कॉम्बिनेशन

आपको बता दें कि, जो ग्राहक प्रीमियम फील पसंद करते हैं लेकिन टॉप मॉडल जितना खर्च नहीं करना चाहते उनके लिए ऐकम्प्लिश्ड ट्रिम बेस्ट है. इस मॉडल में 10.25-इंच की बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पुश-बटन स्टार्ट-स्टॉप, क्रूज कंट्रोल और एलईडी हेडलैम्प्स जैसे हाइटेक फीचर्स दिए गए हैं. इसमें आपको ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी आसानी से मिल जाता है. जिससे शहर के भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाना बेहद आसान और आरामदायक हो जाता है.

फीयरलेस लग्जरी और एडवांस्ड सेफ्टी

वहीं, कंपनी का टॉप-ऑफ-द-लाइन फीयरलेस ट्रिम उन खरीदारों के लिए है जो टेक्नोलॉजी से कोई समझौता नहीं करना चाहते. इसमें आपको 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर और लेदरेट सीट्स जैसे सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स मिलते हैं. यदि आपका बजट अच्छा है और आप प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस का लुफ्त उठाना चाहते हैं तो टाटा एरिस का यह टॉप वेरिएंट आपकी पहली पसंद बनना चाहिए. अब कुल मिलाकर कहें तो आप अपने बजट और जरूरत के हिसाब से कार चुनें.

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