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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2027 ODI वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का शेड्यूल, नोट कर लीजिए सभी मैचों की तारीख

2027 ODI वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का शेड्यूल, नोट कर लीजिए सभी मैचों की तारीख

2027 वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के ग्रुप स्टेज के मुकाबलों की तारीखें सामने आ गई है. जानिए भारत कब और किस टीमों के खिलाफ खेलेगा.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 01 Oct 2026 10:53 PM (IST)
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2027 वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया कब-कब मैदान पर उतरेगी, इसका इंतजार अब खत्म हो गया है. टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और भारत के ग्रुप स्टेज के सभी मैचों की तारीख भी फिक्स हो गई है. भारतीय टीम अपने पहले मैच की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगी. इसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरी टीमों से मुकाबले होंगे.

भारत अपना पहला मैच 7 अक्टूबर 2027 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा. ये मुकाबला केपटाउन में होगा. इसके बाद भारत का सामना पाकिस्तान से होगा. दोनों टीमें 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग में आमने-सामने होंगी.

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भारत के ग्रुप स्टेज के सभी मैच

टीम इंडिया के ग्रुप स्टेज के मुकाबलों की तारीखें इस तरह से है. 7 अक्टूबर 2027 को भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच केपटाउन में होगा.
10 अक्टूबर 2027 को भारत और पाकिस्तान का मैच जोहान्सबर्ग में होगा. 
14 अक्टूबर 2027 को भारत औरअफगानिस्तान का मैच त्श्वाने में होगा. 
17 अक्टूबर 2027 को भारत और क्वालीफायर का मैच ब्लूमफोंटेन में होगा.
24 अक्टूबर 2027 को जिम्बाब्वे और भारत का मैच विक्टोरिया फॉल्स में होगा. 

इस तरह भारत ग्रुप स्टेज में कुल 5 मैच खेलेगा. इन मुकाबलों के बाद टीम के प्रदर्शन के आधार पर आगे का सफर तय होगा.

सुपर 7 में पहुंची तो 6 मुकाबले

भारत को सुपर 7 हिस्सा के लिए A1 सीड दिया गया है. अगर भारतीय टीम इस चरण में पहुंचती है, तो उसके मैच 28 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 4 नवंबर, 7 नवंबर, 11 नवंबर और 14 नवंबर 2027 को होंगे. इस चरण में किस टीम से मुकाबला होगा, ये टूर्नामेंट के नतीजों के आधार पर तय होगा.

21 नवंबर को होगा फाइनल

वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 17 नवंबर और दूसरा सेमीफाइनल 18 नवंबर 2027 को खेला जाएगा. वहीं फाइनल मुकाबला 21 नवंबर 2027 को जोहान्सबर्ग में होगा. 2027 वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 10:53 PM (IST)
Tags :
Team India Schedule 2027 ODI World Cup
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