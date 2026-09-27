Tata Aeris vs Maruti Suzuki Dzire vs Hyundai Aura... कम बजट में कौन है दमदार सेडान?

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. टाटा मोटर्स ने कम बजट सेगमेंट में अपनी नई सेडान कार Tata Aeris को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. इस नई कार के आने से भारतीय बाजार में पहले से राज कर रही बजट सेडान कारों के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है. Tata Aeris का सीधा मुकाबला देश की सबसे भरोसेमंद कार Maruti Suzuki Dzire और स्टाइलिश लुक वाली Hyundai Aura से होने वाला है. मिडिल-क्लास परिवारों के लिए बजट में फिट बैठने वाली यह तीनों ही गाड़ियां एक से बढ़कर एक विकल्प हैं.

अगर आप भी इस त्योहार या नए सीजन में अपने परिवार के लिए एक बजट-फ्रेंडली सेडान कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और उलझन में हैं कि हालिया लॉन्च हुई Tata Aeris लें या पुरानी लोकप्रिय कारों को चुनें, तो यह रिपोर्ट आपके लिए है. आइए, कीमत, माइलेज, इंजन और फीचर्स के आधार पर समझते हैं कि आपके लिए कौन सी कार सबसे बेस्ट रहेगी.

बजट में कौन है सबसे सस्ती?

किसी भी आम परिवार के लिए नई गाड़ी खरीदते समय सबसे पहला और अहम सवाल बजट का होता है. कीमत के मामले में टाटा मोटर्स ने बाजी मार ली है. हाल ही में लॉन्च हुई Tata Aeris की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत महज 5.29 लाख रखी गई है. कम बजट वाले ग्राहकों के लिए यह इस सेगमेंट की सबसे किफायती कार बन गई है.

दूसरी तरफ, इस सेगमेंट में लंबे समय से मजबूत पकड़ रखने वाली Hyundai Aura की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 6.00 लाख है. वहीं, अगर आप मारुति सुजुकी की सबसे लोकप्रिय सेडान Maruti Suzuki Dzire की ओर रुख करते हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम 6.31 लाख खर्च करने होंगे. साफ है कि शुरुआती कीमत के मामले में Tata Aeris अपने दोनों प्रतिद्वंदियों से काफी सस्ती है और खरीदारों के सीधे 70,000 से 1 लाख रुपये तक बचाती है.

इंजन पावर और माइलेज का मुकाबला

इन तीनों ही गाड़ियों में कंपनियों ने 1.2-लीटर की क्षमता वाला पेट्रोल इंजन दिया है, जो शहर की भीड़भाड़ और हाईवे दोनों जगह शानदार परफॉर्मेंस देता है. लेकिन जब बात हर रोज के खर्च यानी माइलेज पर आती है, तो मारुति सुजुकी डिजायर का दबदबा आज भी कायम है. Maruti Dzire अपने पेट्रोल और सीएनजी दोनों वेरिएंट्स में बेहतरीन माइलेज के लिए जानी जाती है, जो आसानी से 24 से 31 किलोमीटर प्रति लीटर तक का सफर तय कर सकती है.

अगर बात Hyundai Aura की करें, तो इसका इंजन बेहद साइलेंट और रिफाइंड है, जो बिना किसी शोर-शराबे के बेहद स्मूथ ड्राइविंग का मजा देता है. वहीं, नई Tata Aeris में ग्राहकों को पेट्रोल के साथ-साथ टाटा की एडवांस iCNG तकनीक का ऑप्शन मिलता है. टाटा ने इसमें ट्विन-सिलेंडर तकनीक दी है, जिससे सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी कार की डिक्की में सामान रखने के लिए काफी अच्छी जगह मिल जाती है.

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फीचर्स और सेफ्टी

नई Tata Aeris के बेस वेरिएंट में कंपनी 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दे रही है, जो सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा अपडेट है. फीचर्स की रेस में Maruti Dzire और Hyundai Aura भी पीछे नहीं हैं. इनमें आपको बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, रियर एसी वेंट्स और सुरक्षा के लिए 360-डिग्री कैमरा जैसे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं. Aura का इंटीरियर देखने में काफी प्रीमियम फील देता है, जबकि डिजायर का डैशबोर्ड काफी आसान और यूजर-फ्रेंडली है.

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