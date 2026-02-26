Tata Altroz Vs Maruti Baleno: इंजन, फीचर्स और कीमत में कौन सी कार है बेहतर? यहां जानें अंतर

भारतीय बाजार में प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट काफी पॉपुलर है. इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स की अल्ट्रोज और मारुति सुजुकी की बलेनो ग्राहकों के बीच काफी पसंद की जाती हैं. दोनों कारें अपने डिजाइन, फीचर्स और कीमत के कारण चर्चा में रहती हैं. अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं और इन दोनों में से किसी एक को चुनना चाहते हैं, तो इंजन, फीचर्स और कीमत के आधार पर तुलना जानना जरूरी है. आइए जानते हैं कि इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में कौन सी कार ज्यादा बेहतर है.

फीचर्स के मामले में कौन आगे?

टाटा ने अल्ट्रोज को 2025 में अपडेट किया है, जिसके बाद इसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें एलईडी डीआरएल और हेडलाइट, कनेक्टेड टेल लाइट, 16 इंच अलॉय व्हील, 360 डिग्री कैमरा और फ्लश डोर हैंडल जैसे फीचर्स मिलते हैं. अंदर की बात करें तो इसमें तीन रंग का इंटीरियर, डी कट स्टीयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल, एंबिएंट लाइट, रियर डिफॉगर और रेन सेंसिंग वाइपर दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें 26.03 सेमी का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कार प्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जर, इलेक्ट्रिक सनरूफ और रियर एसी वेंट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

वहीं मारुति बलेनो में एलईडी हेडलाइट, ऑटो हेडलैंप, रियर वाइपर, स्पॉयलर और स्किड प्लेट जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसमें फैब्रिक सीट, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, पुश बटन स्टार्ट, की-लेस एंट्री और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है. बलेनो में 22.86 सेमी का इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड्स-अप डिस्प्ले, आर्किमिस ऑडियो सिस्टम, चार स्पीकर और दो ट्वीटर मिलते हैं. फीचर्स के मामले में अल्ट्रोज थोड़ा ज्यादा मॉडर्न लगती है.

इंजन और परफॉर्मेंस में अंतर

टाटा अल्ट्रोज पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों विकल्प में मिलती है. इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 88 पीएस पावर और 115 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. डीजल इंजन 90 पीएस पावर और 200 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. सीएनजी मॉडल 73.5 पीएस पावर देता है. इसमें मैनुअल, एएमटी और डीसीए ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है. मारुति बलेनो में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिससे 66 किलोवाट पावर और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है. इसका सीएनजी मॉडल 57 किलोवाट पावर देता है. इसमें मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है. इंजन विकल्पों की बात करें तो अल्ट्रोज ज्यादा विकल्प देती है.

कीमत में कौन सस्ती?

टाटा अल्ट्रोज की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 6.30 लाख रुपये है और इसका टॉप मॉडल 10.51 लाख रुपये तक जाता है. मारुति बलेनो की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 5.99 लाख रुपये है और इसका टॉप वेरिएंट 9.10 लाख रुपये तक मिलता है. कीमत के मामले में बलेनो थोड़ी सस्ती है.

