हिंदी न्यूज़ऑटोTata Punch EV को टक्कर देने आ रही है Kia Syros EV, जानें रेंज और फीचर्स

Tata Punch EV को टक्कर देने आ रही है Kia Syros EV, जानें रेंज और फीचर्स

Kia भारत में नई Syros EV लॉन्च करने की तैयारी में है. ये कार Tata Punch EV को टक्कर दे सकती है. आइए इसकी रेंज, बैटरी, कीमत और फीचर्स की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Feb 2026 03:56 PM (IST)
Preferred Sources

किआ भारत में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज बढ़ाने की तैयारी कर रही है. अभी कंपनी Carens Clavis EV, EV6 और EV9 बेच रही है. अब किआ 4 मीटर से छोटी नई Syros EV पर काम कर रही है. इस गाड़ी को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है और उम्मीद है कि इसे इसी साल लॉन्च किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में इसे फिर से सड़कों पर टेस्ट करते देखा गया है. कंपनी ने अभी तक मोटर और बैटरी की पूरी जानकारी नहीं दी है. आइए विस्तार से जानते हैं.

माना जा रहा है कि इसमें Hyundai Inster EV वाला मोटर और बैटरी पैक इस्तेमाल हो सकता है. यह साफ नहीं है कि इसमें 42 kWh बैटरी मिलेगी या 49 kWh, या फिर दोनों विकल्प दिए जाएंगे. बताया जा रहा है कि बैटरी NMC टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी. इससे करीब 8 साल की बैटरी वारंटी मिल सकती है.

कितनी होगी रेंज और चार्जिंग टाइम?

अगर इसमें बड़ी 49 kWh बैटरी दी जाती है, तो इसकी रेंज लगभग 370 किलोमीटर तक हो सकती है. यह शहर और हाईवे दोनों जगह के लिए ठीक मानी जा सकती है. इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी. बताया जा रहा है कि यह गाड़ी 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक करीब 30 मिनट में चार्ज हो सकती है. इसका सीधा मुकाबला Tata Punch EV से होगा. इसके ऊंचे मॉडल Tata Nexon EV और XUV3XO EV को भी चुनौती दे सकते हैं. इसकी कीमत करीब 10 लाख से 15 लाख रुपये के बीच हो सकती है, जिससे यह मिड बजट ग्राहकों के लिए अच्छा विकल्प बन सकती है.

डिजाइन और फीचर्स में क्या होगा खास?

खर्च कम रखने के लिए Syros EV का डिजाइन पेट्रोल मॉडल जैसा ही रखा जा सकता है. हालांकि इसमें कुछ अलग पहचान भी होगी, जैसे खास EV बैजिंग, अलग अलॉय व्हील और आगे-पीछे के हिस्से में हल्का बदलाव. कुछ नए कलर ऑप्शन भी मिल सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, चार्जिंग पोर्ट आगे बाईं तरफ दिया जा सकता है.

डिजाइन की बात करें तो इसका आगे का हिस्सा बेहतर लुक देता है. इसमें नए हेडलैंप, LED DRL, खास ग्रिल, मजबूत व्हील आर्च, ड्यूल टोन मिरर और रूफ रेल्स मिल सकती हैं. पीछे सीधी खड़ी टेललाइट और मजबूत बंपर दिया जाएगा. अंदर की बात करें तो इसमें 30 इंच की Trinity डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ और डैशकैम जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. सुरक्षा के लिए इसमें लेवल 2 ADAS फीचर्स भी दिए जा सकते हैं, जिससे ड्राइविंग और सुरक्षित हो जाएगी.

Published at : 26 Feb 2026 03:56 PM (IST)
