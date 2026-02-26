Mercedes-Benz में आई बड़ी खराबी, भारत में इन 3 मॉडल्स को किया गया रिकॉल

भारत में लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी Mercedes-Benz ने अपनी कुछ कारों के लिए रिकॉल जारी किया है. कंपनी ने कुल 149 गाड़ियों को वापस बुलाया है. यह कदम इमरजेंसी स्टॉप असिस्ट फीचर में सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण उठाया गया है. अगर आपके पास इन मॉडल्स में से कोई कार है, तो आपको अपनी गाड़ी का स्टेटस जरूर जांच लेना चाहिए. जरूरत पड़ने पर कंपनी फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट दे रही है, जिससे इस समस्या को ठीक किया जाएगा.

किन मॉडल्स पर पड़ा असर?

कंपनी के अनुसार यह रिकॉल सभी कारों पर लागू नहीं है, बल्कि कुछ खास यूनिट्स ही प्रभावित हैं. इसमें साल 2024 से 2025 के बीच बनी CLE Coupe की कुछ गाड़ियां शामिल हैं. इसके अलावा 2025 में बनी AMG CLE लाइनअप की कुछ यूनिट्स भी इस List में हैं. साथ ही अक्टूबर से नवंबर 2024 के बीच बनी AMG C-Class की कुछ कारें भी प्रभावित बताई गई हैं. इन सभी को मिलाकर कुल 149 यूनिट्स रिकॉल के दायरे में आती हैं.

इमरजेंसी स्टॉप असिस्ट में क्या है समस्या?

इमरजेंसी स्टॉप असिस्ट एक अहम सुरक्षा फीचर है. यह तब काम करता है जब ड्राइवर किसी वजह से प्रतिक्रिया नहीं देता. यह सिस्टम स्टीयरिंग की गतिविधि पर नजर रखता है और अगर ड्राइवर जवाब नहीं देता तो गाड़ी को धीरे-धीरे रोक सकता है और इमरजेंसी कॉल भी शुरू कर सकता है,लेकिन जिन गाड़ियों को रिकॉल किया गया है, उनमें सॉफ्टवेयर ड्राइवर की inactivity को सही तरीके से पहचान नहीं पा रहा है. इससे ऑटोमैटिक ब्रेकिंग और मदद करने वाला सिस्टम सही समय पर चालू नहीं हो सकता. हालांकि सामान्य ब्रेक और ड्राइवर के कंट्रोल पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है.

कार मालिकों को क्या करना चाहिए?

जिन लोगों के पास ये मॉडल हैं, उन्हें अपनी कार का VIN नंबर लेकर नजदीकी अधिकृत Mercedes-Benz डीलरशिप पर संपर्क करना चाहिए. कंपनी खुद भी प्रभावित ग्राहकों से संपर्क करेगी. इस समस्या को ठीक करने के लिए फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट दिया जाएगा. चूंकि यह सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए इसे जल्द से जल्द अपडेट करवाना जरूरी है. अगर आप इन मॉडल्स में से कोई सेकेंड-हैंड Mercedes खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले यह जांच लें कि उस कार पर रिकॉल अपडेट पूरा हो चुका है या नहीं.

