हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMercedes-Benz में आई बड़ी खराबी, भारत में इन 3 मॉडल्स को किया गया रिकॉल

Mercedes-Benz में आई बड़ी खराबी, भारत में इन 3 मॉडल्स को किया गया रिकॉल

Mercedes-Benz Recall: मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने इमरजेंसी स्टॉप असिस्ट सिस्टम में पाई गई सॉफ्टवेयर समस्या को ठीक करने के लिए CLE और AMG समेत कुल 149 लग्जरी कारों को रिकॉल किया है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Feb 2026 04:51 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी Mercedes-Benz ने अपनी कुछ कारों के लिए रिकॉल जारी किया है. कंपनी ने कुल 149 गाड़ियों को वापस बुलाया है. यह कदम इमरजेंसी स्टॉप असिस्ट फीचर में सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण उठाया गया है. अगर आपके पास इन मॉडल्स में से कोई कार है, तो आपको अपनी गाड़ी का स्टेटस जरूर जांच लेना चाहिए. जरूरत पड़ने पर कंपनी फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट दे रही है, जिससे इस समस्या को ठीक किया जाएगा.

किन मॉडल्स पर पड़ा असर?

कंपनी के अनुसार यह रिकॉल सभी कारों पर लागू नहीं है, बल्कि कुछ खास यूनिट्स ही प्रभावित हैं. इसमें साल 2024 से 2025 के बीच बनी CLE Coupe की कुछ गाड़ियां शामिल हैं. इसके अलावा 2025 में बनी AMG CLE लाइनअप की कुछ यूनिट्स भी इस List में हैं. साथ ही अक्टूबर से नवंबर 2024 के बीच बनी AMG C-Class की कुछ कारें भी प्रभावित बताई गई हैं. इन सभी को मिलाकर कुल 149 यूनिट्स रिकॉल के दायरे में आती हैं.

इमरजेंसी स्टॉप असिस्ट में क्या है समस्या?

इमरजेंसी स्टॉप असिस्ट एक अहम सुरक्षा फीचर है. यह तब काम करता है जब ड्राइवर किसी वजह से प्रतिक्रिया नहीं देता. यह सिस्टम स्टीयरिंग की गतिविधि पर नजर रखता है और अगर ड्राइवर जवाब नहीं देता तो गाड़ी को धीरे-धीरे रोक सकता है और इमरजेंसी कॉल भी शुरू कर सकता है,लेकिन जिन गाड़ियों को रिकॉल किया गया है, उनमें सॉफ्टवेयर ड्राइवर की inactivity को सही तरीके से पहचान नहीं पा रहा है. इससे ऑटोमैटिक ब्रेकिंग और मदद करने वाला सिस्टम सही समय पर चालू नहीं हो सकता. हालांकि सामान्य ब्रेक और ड्राइवर के कंट्रोल पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है.

कार मालिकों को क्या करना चाहिए?

जिन लोगों के पास ये मॉडल हैं, उन्हें अपनी कार का VIN नंबर लेकर नजदीकी अधिकृत Mercedes-Benz डीलरशिप पर संपर्क करना चाहिए. कंपनी खुद भी प्रभावित ग्राहकों से संपर्क करेगी. इस समस्या को ठीक करने के लिए फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट दिया जाएगा. चूंकि यह सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए इसे जल्द से जल्द अपडेट करवाना जरूरी है. अगर आप इन मॉडल्स में से कोई सेकेंड-हैंड Mercedes खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले यह जांच लें कि उस कार पर रिकॉल अपडेट पूरा हो चुका है या नहीं. 

ये भी पढ़ें: Maruti Fronx vs Nissan Magnite: फीचर्स, इंजन और माइलेज में कौन सी SUV है दमदार? जानें अंतर

Published at : 26 Feb 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
Emergency Mercedes-Benz Recall Auto News INDIA Mercedes Recalls
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Mercedes-Benz में आई बड़ी खराबी, भारत में इन 3 मॉडल्स को किया गया रिकॉल
Mercedes-Benz में आई बड़ी खराबी, भारत में इन 3 मॉडल्स को किया गया रिकॉल
ऑटो
Tata Punch EV को टक्कर देने आ रही है Kia Syros EV, जानें रेंज और फीचर्स
Tata Punch EV को टक्कर देने आ रही है Kia Syros EV, जानें रेंज और फीचर्स
ऑटो
Mahindra B07 की एंट्री से बढ़ेगी टक्कर! दमदार रेंज के साथ आ रही नई इलेक्ट्रिक SUV, जानें फीचर्स
Mahindra B07 की एंट्री से बढ़ेगी टक्कर! दमदार रेंज के साथ आ रही नई इलेक्ट्रिक SUV, जानें फीचर्स
ऑटो
Tata Altroz Vs Maruti Baleno: इंजन, फीचर्स और कीमत में कौन सी कार है बेहतर? यहां जानें अंतर
Tata Altroz Vs Maruti Baleno: इंजन, फीचर्स और कीमत में कौन सी कार है बेहतर? यहां जानें अंतर
Advertisement

वीडियोज

Cabinet का बड़ा Infra Push | Railway, Airport, MSP और Metro Projects Approved| Paisa Live
कम उम्र में बढ़ रहा Heart Risk, महंगा हो रहा Health Insurance | New Tax Regime Explained| Paisa Live
IPO Alert: Omnitech Engineering IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band |Paisa Live
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Anil Kapoor
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Shreya Ghoshal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही आपस में भिड़े नेता! यूनुस के खिलाफ उतरे राष्ट्रपति तो भड़की जमात, जानें क्या कहा?
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही आपस में भिड़े नेता! यूनुस के खिलाफ उतरे राष्ट्रपति तो भड़की जमात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मठ के अंदर सीक्रेट रूम और स्वीमिंग पूल? अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले, 'किसी कमरे में...'
मठ के अंदर सीक्रेट रूम और स्वीमिंग पूल? अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ की तस्वीर
विश्व
‘ला-ला लैंड में जी रहा पाकिस्तान...', UN में भारत ने कर दी पाकिस्तान की धुनाई | 5 बड़ी बातें
‘ला-ला लैंड में जी रहा पाकिस्तान...', UN में भारत ने कर दी पाकिस्तान की धुनाई | 5 बड़ी बातें
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका की जीत की दुआ कर रहा पूरा देश, ऐसा हुआ तो भारत का सेमीफाइनल पक्का! ये समीकरण चौंका देगा
दक्षिण अफ्रीका की जीत की दुआ कर रहा पूरा देश, ऐसा हुआ तो भारत का सेमीफाइनल पक्का!
इंडिया
क्लास-8 की NCERT किताब बैन, शिक्षा विभाग की दलीलों पर बोले CJI- मंशा अच्छी नहीं थी, बहुत आघात पहुंचा
क्लास-8 की NCERT किताब बैन, शिक्षा विभाग की दलीलों पर बोले CJI- मंशा अच्छी नहीं थी, बहुत आघात पहुंचा
ट्रेंडिंग
जापान में CM योगी को बच्चे ने किया दंडवत प्रणाम, संस्कृत में सुनाया श्लोक; वीडियो वायरल
जापान में CM योगी को बच्चे ने किया दंडवत प्रणाम, संस्कृत में सुनाया श्लोक; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
आपके पास एक करोड़ रुपये हैं तो उसे कैसे करेंगे डिवाइड, कितना पैसा करेंगे खर्च और कितना इनवेस्ट?
आपके पास एक करोड़ रुपये हैं तो उसे कैसे करेंगे डिवाइड, कितना पैसा करेंगे खर्च और कितना इनवेस्ट?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget