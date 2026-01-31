हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Altroz से लेकर Kia Sonet Diesel तक, ये हैं देश की सस्ती डीजल कारें, कीमत 10 लाख से कम

Tata Altroz से लेकर Kia Sonet Diesel तक, ये हैं देश की सस्ती डीजल कारें, कीमत 10 लाख से कम

अगर आप कम कीमत में ज्यादा माइलेज वाली डीजल कार खरीदना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आइए भारत की 5 सबसे सस्ती डीजल कारों के बारे में जानते हैं, जिनकी कीमत 10 लाख से कम है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 31 Jan 2026 10:43 AM (IST)
आज के समय में भले ही पेट्रोल और CNG कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन लंबी दूरी तय करने वाले और ज्यादा माइलेज चाहने वाले ग्राहकों के बीच डीजल कारों की लोकप्रियता अब भी बनी हुई है. डीजल इंजन बेहतर टॉर्क, स्मूद हाईवे ड्राइव और कम रनिंग कॉस्ट के लिए जाने जाते हैं. अगर आप 10 लाख से कम बजट में एक किफायती और माइलेज वाली डीजल कार की तलाश में हैं, तो ये खबर आपके काम की है. आइए विस्तार से जानते हैं.

Tata Altroz Diesel

  • टाटा अल्ट्रोज डीजल इस समय भारत की सबसे सस्ती डीजल कार है. इसकी बेस डीजल वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत करीब 8.10 लाख है. इसमें 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलता है, जो 89 बीएचपी की पावर और 200 एनएम का टॉर्क देता है. इसका माइलेज लगभग 23.6 किमी प्रति लीटर है. सेफ्टी और फीचर्स के मामले में भी अल्ट्रोज काफी आगे है, जिसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और डुअल डिजिटल स्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Kia Sonet Diesel 

  • किआ सोनेट डीजल कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की पॉपुलर कार है. इसका HTE (O) डीजल वेरिएंट लगभग 8.98 लाख एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है. इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो करीब 24.1 kmpl का शानदार माइलेज देता है. इसका मॉडर्न डिजाइन और प्रीमियम केबिन युवाओं को काफी पसंद आता है.

Mahindra XUV 3XO Diesel

  • महिंद्रा XUV 3XO डीजल भी किफायती SUVs में शामिल है. इसका MX2 डीजल वेरिएंट लगभग 8.95 लाख एक्स-शोरूम कीमत पर मिलता है. इसमें दमदार डीजल इंजन के साथ करीब 20.1 kmpl का माइलेज मिलता है. खास बात यह है कि इस SUV को BNCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है.

Tata Nexon Diesel

  • टाटा नेक्सन डीजल भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUVs में से एक है. इसका Smart Plus डीजल वेरिएंट करीब 9.01 लाख से शुरू होता है. इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो लगभग 23.2 kmpl का माइलेज देता है. शानदार सेफ्टी रेटिंग और फीचर्स इसे फैमिली कार बनाते हैं.

Hyundai Venue Diesel

  • हुंडई वेन्यू डीजल का HX 2 वेरिएंट लगभग 9.80 लाख एक्स-शोरूम कीमत पर आता है. यह SUV करीब 21 kmpl का माइलेज देती है. आरामदायक केबिन, स्मूद ड्राइव और भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू इसकी बड़ी खूबियां हैं. अगर आप कम कीमत में ज्यादा माइलेज और दमदार परफॉर्मेंस वाली डीजल कार चाहते हैं, तो ये पांचों कारें बेहतरीन विकल्प हैं. आपकी जरूरत हैचबैक हो या SUV, 10 लाख से कम बजट में आपको कई शानदार डीजल ऑप्शन मिल जाते हैं.

Published at : 31 Jan 2026 10:43 AM (IST)
